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TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti ve AK Parti Milletvekilleri Arasında Arbede

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TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti milletvekilleri ile AK Parti milletvekilleri arasında kürsü eylemi nedeniyle arbede yaşandı. AK Parti milletvekilleri DEM Parti milletvekillerinin taşıdığı dövizleri yırttı.

TBMM Genel Kurulu'nda kürsü eylemi yapan DEM Parti milletvekilleri ile AK Parti milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Genel Kurulda DEM Parti milletvekillerinin, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınmasını protesto için gerçekleştirdiği kürsü eylemi sırasında birleşimi açtı.

Karaca, eylemi sürdüren milletvekillerini uyardı. DEM Parti milletvekillerinin kürsüyü terk etmemesi üzerine Karaca, gürültü ve kavga nedeniyle çalışmalara devam edilmeyeceğini belirterek alınan karar gereği birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Birleşimin kapanmasının ardından DEM Parti'li milletvekilleri "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı. Kürsü işgali ve sloganların sürmesi üzerine AK Parti milletvekilleri ayağa kalkarak, "Kahrolsun PKK, Meclis'te terörist istemiyoruz" şeklinde bağırdı. Genel Kurul salonunda AK Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında arbede yaşandı. AK Parti milletvekilleri, DEM Parti'li milletvekillerinin taşıdığı dövizleri yırttı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile diğer siyasi partilere mensup milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma sona erdi.

Kaynak: AA / Politika

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