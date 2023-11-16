TBMM Genel Kurulu'nda Çorum sanayisi ve Karadeniz yaylaları konuşuldu

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Gündem dışı söz alan milletvekilleri, Çorum'un sanayi potansiyeli ve Karadeniz yaylalarının maden işletmecilerin saldırısı altında olduğunu dile getirdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, "Cumhuriyetin 100. Yılı Çorum sanayisi" ile ilgili yaptığı konuşmada, Çorum'da 2022 yılı itibariyle 210 ihracatçı firma ve mevcut OSB'lerde 20 bin kişiye istihdam sağlayan 103 firmanın bulunduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre Çorum'un son 5 yıldaki toplam ihracat tutarının 8 milyar 270 milyon dolar seviyesine ulaştığını belirten Ahlatçı, bu rakamlarla Çorum'un Karadeniz bölgesinin sanayi açısından en önemli ili olduğunu vurguladı.

Sungurlu ilçesinde yapımında sona gelinen savunma sanayi alanındaki özel sektör yatırımlarının 2024'ün ilk aylarında tamamlanacağını bildiren Ahlatçı, bu yatırımlarla Çorum'un Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak çok önemli bir il haline geleceğini söyledi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Honefter Yaylası'nda maden ocağı açma başvurusu" ile ilgili yaptığı konuşmada, "yapılan yasal düzenlemelerle yaylaların maden işletmecilerin saldırısı altında olduğunu" savundu.

Suiçmez, "Karadeniz'in birçok yaylası maalesef maden arayıcılarının eline terk edilmiş durumda. Şimdi Düzköy ilçemizde yaylalarımıza saldırı yapılmakta. Yaylalarda inek, buzağı olur, çocuklar koşuşturur ama madenciler olmaz, olamaz." dedi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın da "Trabzon'un yerel sorunları" ile ilgili söz aldı.