TBMM Genel Kurulu'nda CHP, İYİ Parti ve YSP'nin grup önerileri reddedildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da ekonomik gelişmelere değinerek, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'de 15 milyonun üzerinde emeklinin hayat pahalılığı karşısında mücadele verdiğini söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise muhalefet partilerinin eleştirilerine yanıt verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP, İYİ Parti ve YSP'nin grup önerileri reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardında, Grup başkanvekilleri açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, "Kabine kurulalı 33 gün oldu. Türkiye yangın yeri. Seçimden bu yana döviz kurlarındaki artış yüzde 35 olmuş. Hala ekonomik programla ilgili bir hazırlık yok" dedi.

Öte yandan, AK Parti'nin dünkü Genel Kurul toplantısında, Meclis'in 27 Temmuz Perşembe gününe kadar çalışmasına devam etmesine ilişkin grup önerisi kabul edilmişti.