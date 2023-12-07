TBMM Genel Kurulu'nda CHP, HEDEP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Saadet Partisi'nin 'Sudan'da yapılan tarımsal üretim', İYİ Parti'nin 'Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki ABD menşeili Cargill şirketi', HEDEP'in 'cezaevlerindeki engellilerin sorunları' ve CHP'nin 'kira fiyatları' ile ilgili önergelerinin gündeme alınması önerileri görüşüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, Hedep, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da Saadet Partisi'nin "Sudan'da yapılan tarımsal üretim", İYİ Parti'nin "Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki ABD menşeili Cargill şirketi", Hedep'in "cezaevlerindeki engellilerin sorunları" ve CHP'nin "kira fiyatları" ile ilgili önergelerinin gündeme alınması önerileri görüşüldü.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, partisinin grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğunu ancak sahip olduğu potansiyelin değerlendiremediğini söyledi.

İktidarın, Sudan'da tarımsal üretim yapmak amacıyla 2013'te bir arazi kiraladığını, sözleşme imzalanıp şirket kurulduğunu anlatan Özdağ, "Aradan 10 yıl geçmiş, burayı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle iptal etmişsiniz. Bu 10 yıl içerisinde neler ürettiniz, buraya ne kadar insan gitti, hangi tarım arazilerine tarım malzemeleri alındı, traktörler, biçer döverler neler alındı, biliyor muyuz? Bilmiyoruz." dedi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, Sudan'da tarımsal üretim yapılacağı ve Türk tohumu üretileceği iddiasıyla 2013 yılında kurulan Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ'nin iflas ettiğini ve geriye büyük bir kamu zararı bıraktığını öne sürdü.

Hedep Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Bu Sudan'daki tarım arazileri fiyaskosunun hesabını kim verecek? Milyarlarca dolar zarar var ortada, tek bir kişi çıkıp hesap vermeyecek mi ya? Allah aşkına, bunu sadece muhalefet mi soracak?" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Sudan'da tarım arazisi kiralanmasına 10 yıl önce de karşı çıktıklarını belirterek, "Biz 10 yıl evvel 'Sudan Hükümeti kendi topraklarında egemen değil, orada aşiretler var, siz o toprakları alamazsınız' dedik. Hadi aldınız diyelim, orada üretim yapacaksınız ve büyük navlun giderleriyle bunu Türkiye'ye getireceksiniz öyle mi? Bu akla aykırı. Üzerinden 10 yıl geçmiş, milyarlarca dolar para harcamışsınız, yönetim kurulu üyesi olarak atadığınız adamlara maalesef oralardan da maaş ödemişsiniz. Orta yerde kocaman bir sıfır var." diye konuştu.

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Sudan'da yapılan uluslararası anlaşmanın, ikili ticari anlaşma ve üretimin desteklenmesi noktasında yapılan bir anlaşma olduğunu söyledi.

Korkmaz, "Bir şirket kuruluyor ve Sudan'ın şirkete devretmesi gereken araziler devredilmediği için şirket kadük oluyor. Ne kazandık ne kaybettik. Bir fiili imkansızlık durumu olduğu için başlayamıyor ve 1 Aralık itibarıyla da şirket tasfiye ediliyor. Bir arazi satın alınması yok, bir kiralama yok, yasal ödemeler dışında herhangi bir kamu zararı oluşturacak hiçbir ödeme söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Saadet Partisi, İYİ Parti, HEDEP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da daha sonra ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.