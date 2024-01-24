TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Saadet Partisi'nin "4/D statüsünde görev yapan işçiler", İYİ Parti'nin "Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki çiftçiler", Dem Parti'nin "Taşınmaz satışları", CHP'nin "Erişim engeli" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, taşerondan kadroya geçirilen 4D'li çalışanlarla ilgili tayin durumunun hem iş barışını bozduğunu hem de aile bütünlüğünün bozulmasına sebep olduğunu söyledi.

Kadro nakil hakkı sorununun çözüme kavuşturulması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini savunan Ün, bu sorunun kamuda işçi statüsünde çalışanların sorunu olduğunu dile getirdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bazı belediyelere yapılan görevlendirmelerin milletin iradesine darbe olduğunu iddia etti.

"Teröre kaynak aktarmak için yerel yönetimleri kullanamazsınız"

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, belediyelerin ihtiyaçları karşılaması gereken yerler olduğunu söyledi.

"Teröre kaynak aktarmak için yerel yönetimleri kullanamazsınız." diyen Demir, belediye bütçelerinin milletin ihtiyaçlarına harcanması gerektiğini dile getirdi. Dem Parti'yi eleştiren Demir, "Kayyım arıyorsanız kendinize bakın." dedi.

Demir'in konuşmaları üzerine söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, belediyelere yapılan görevlendirmelerin yasa dışı olduğunu savundu.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, çok sayıda habere ilişkin erişim engeli kararı verildiğini belirtti.

Siyasetçiler, kamu yöneticileriyle ilgili haberler hakkında erişim engeli kararlarına hükmedildiğini söyleyen Çakırözer, bazı haberlere yönelik "unutulma hakkı" kapsamında kararlar verildiğini, bu haberlerin silinmesinin yakın tarihin yok edilmesi anlamına geldiğini iddia etti. Utku Çakırözer, bu konuda Meclis Komisyonu kurulmasını istedi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, iktidarın yolsuzlukla ilgili haberlere erişim engeli koydurduğunu öne sürdü.

Türkiye'nin, Avrupa'da en çok basın özgürlüğü ihlallerinin yaşandığı ülkeler arasında yer aldığını söyleyen Kırkpınar, "Arada sırada televizyon programlarına çıkmasına izin verilen muhalif görünümlü kişiler kontrollü konuşabilmektedir." diye konuştu. Hüsmen Kırkpınar, verilen cezalarla muhalif gazetecilerin susturulmak istendiğini iddia etti.

"İnsan hakları, ifade özgürlüğü konularında devrim niteliğinde adımlar atıldı"

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, erişimin engellenmesi kararlarının ilgili mahkemelerce verildiğini ve kaldırıldığını belirtti.

Kararlara itiraz edilebildiğini aktaran Bursalı, şöyle devam etti:

"22 yıldır Türkiye'de demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü konularında devrim niteliğinde adımlar atıldı. Bu adımlar sayesinde medya sektöründe ciddi büyüme yaşandı, çeşitlilik ortaya çıktı. Her fikir, kendini ifade edebileceği mecra buldu. Ancak günümüzde sansasyon maalesef çoğu zaman kamu yararının önüne geçti. Öyle kalemler, öyle fikirler var ki amacı sadece belli kitlelerin hassasiyeti üzerinden algı oluşturmak, sözde gündem yaratmak. Hız, tıklanma, sansasyon, tiraj, reyting... Bunların merkeze alındığı, gerçek haberin, kamu yararının ikinci planda tutulduğu bir medya ne ülkemizin kalkınmasına ne de demokrasimizin gelişmesine katkı sağlayabilir. Bugün Türkiye'de, İletişim Başkanlığı marifetiyle bu sorunu çözmek için büyük çaba gösteriliyor."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra Genel Kurulda, komisyonlarda boş bulunan üyelikler için seçim yapıldı.