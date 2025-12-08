TBMM Genel Kurulu'nda bütçe maratonu başladı (2)

'TERÖRİSTLERİ, 'BARIŞ GÜVERCİNİ' İLAN EDİP VİCDANLARINI YARALIYORSUNUZ'

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmasıyla devam etti. Dervişoğlu, polisin ve jandarmanın gece gündüz demeden canı pahasına çalıştığını, yoksulluk sınırının altında yaşam savaşı verdiğini ancak bütçede onların hayat standartlarını yükseltmeye yönelik tek bir cümle geçmediğini belirterek, "Yaptığınızı ben söyleyeyim; canları pahasına mücadele ettikleri teröristleri, 'barış güvercini' ilan edip vicdanlarını yaralıyorsunuz. Eskişehir'in göbeğinde bir vatan evladı çıkıp, bu gerçeği yüzünüze vurunca da rahatsız oluyorsunuz. O ses hakikattir. O ses, milletin vicdanının, onurunun sesidir. O ses, bu vatan için şehit olmuş kahramanların ateşinin düştüğü ocakların haykırışıdır. Onur'umuza ve onurumuz olan güvenlik kuvvetlerimize milletin evinden selam olsun. Sokaktaki şiddeti bitirmeyen, uyuşturucu baronlarının kökünü kazımayan, kartelleşen çeteleri ortadan kaldırmayan, teröristi makbul görüp, polisimizin jandarmamızın hakkını teslim etmeyen bu bütçeye vicdanen ve aklen 'hayır' diyoruz. Ezcümle; Adalet Bakanlığı, hukuku adam seçerek uyguluyor ve adaleti sağlamıyorsa bu bütçeye ne gerek vardır? Profesöründen araştırma görevlisine; yoksulluk sınırında ya da altında maaş veriyorsan, devlet okullarını fiilen ortadan kaldırıyor, özel okul sayısının katbekat artışına zemin hazırlıyorsan Milli Eğitim bütçesine ne gerek vardır?" dedi.

'SİZE DE BÜTÇENİZE DE 'HAYIR' DİYORUZ'

Bu bütçe teklifinin beceriksizliğin, kötü niyetin ve vasıfsızlığın manifestosu olduğunu söyleyen Dervişoğlu, "Politika yapıcıların aklına, barınma krizine çözüm olabilecek 'zorunlu sosyal kota' veya 'boş konut vergisi' gelmediği için karşımızda 'evsiz'; icraya düşen krediler rekor kırarken, milletin sofrası boş kaldığı için 'ekmeksiz'; mal ve can güvenliği kalmadığı için 'güvensiz' bir ülke vardır. 'Yeni Türkiye' ambalajını kaldırdığımızda altından çıkan; her hücresine kadar çürütülmüş, her değeri yok edilmiş, eşitsizliğin meşrulaştırıldığı ve zayıfın yere düşürüldüğü bir yoksunluklar Türkiye'sidir. Biz bu iktidara da bütçesine de 'hayır' diyoruz. 'Bölgede riskler yüksek', 'Kartlar yeniden dağılıyor, beka tehdidi' diye bağırıp duruyorsunuz. Bunun için, PKK ile bile pazarlık masasına oturduğunuzu, ulus kimliğine ve üniter yapıya dayalı Cumhuriyet'ten bile vazgeçmemiz gerektiğini fısıldıyorsunuz. Beka söz konusu olduğu için de bunu sindirmemizi hiddetle arzu ediyorsunuz. Peki yarın; 'Bu işte de yanlış yapmışız', 'aldatılmışız, kandırılmışız' derseniz? U dönüşü mü yapacaksınız? 'Milletim hakkını helal etsin' mi diyeceksiniz? Ki yavaş yavaş başladınız. Buğday ithal eder gibi, milli kimlik ve üniter yapı mı ithal edeceksiniz? Cumhuriyet Türkiye'sini yeniden tesis etmek için, başka maden ruhsatları mı vereceksiniz? Biz, 'Terörsüz Türkiye' masalıyla, Türkiye'ye kabus yaşatmak istediğiniz için, teröristlerle iktidar pazarlığı yapacak kadar milli benliğinizden uzaklaşıp, şuursuzlaştığınız için namus ve şerefiniz üzerine ettiğiniz o yeminleri unutup, 85 milyonun hakkına hukukuna göz diktiğiniz için size de bütçenize de 'hayır' diyoruz" diye konuştu.