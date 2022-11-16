TBMM Genel Kurulu'nda 'bant daraltma' tartışması (2)
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TORBA TEKLİF GENEL KURUL'DA KABUL EDİLDİCemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması ile maden kazasında hayatını kaybeden işçi yakınlarına, 'destek paketini' de öngören torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
TORBA TEKLİF GENEL KURUL'DA KABUL EDİLDİ
Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması ile maden kazasında hayatını kaybeden işçi yakınlarına, 'destek paketini' de öngören torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.TBMM Genel Kurulu'nda, 'Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 25 Maddelik Kanun Teklif'i görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen teklifle; motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken sebep olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak amacıyla teminat yükümlülüğü getiriliyor. Bu yükümlülüğe uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığına, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden; doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla 30 milyon Türk lirasına kadar teminat alma, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetki veriliyor. Teminat verme zorunluluğu getirilen motorlu araç ticareti ile iştigal eden mükelleflerin istenen teminatı vermemesi durumunda bu mükellefler için bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3'ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerin bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerinin yüzde 3'ü, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının, diğer idareler için en son kesinleşmiş bütçe giderleri toplamının en az yüzde 3'ü oranında bütçelerinde pay ayrılacak. Alacakların toplam tutarının ayrılan ödeneğin toplam tutarını aşması halinde ödemeler, taksitlerle yapılacak. Taksitlendirmede, bütçe imkanları ile alacakların tutarları dikkate alınacak. Taksitli ödeme süresince kanuni faiz ödenecek.CEMEVLERİNE YÖNELİK DÜZENLEMELERGenel Kurul'da kabul edilen kanunla; cemevlerine yönelik düzenlemeler yapıldı. Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve ilçe belediyelerinin cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapmasının ve malzeme desteği sağlamasının önü açılıyor. Cemevlerinin, elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması öngörülüyor. Kabul edilen kanunla; imar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile olası ihtiyaçları göz önünde tutularak lüzumlu cemevi yerleri ayrılacak. İl ve ilçelerde mülki idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla cemevleri yapılabilecek. Cemevi yeri imar mevzuatına aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilemeyecek.Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa eklenen geçici maddeye göre, konusu suç teşkil etmemek kaydıyla sosyal denge tazminatı ödendiği tespit edilen il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin yetkili veya görevli olan sorumlular hakkında yapılan ödemeler nedeniyle idari veya mali yargılama ve takibat yapılamayacak, başlamış olanlar işlemden kaldırılacak. Kanunla; kamu ihale uzman yardımcılığına atanacaklar, atama sınavının yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak. Kamu İhale Kurul kararı gereğince mücbir sebepler veya yükleniciden kaynaklanan kusur nedeniyle idarece feshedilen sözleşmeler nedeniyle iade edilen bedelin uygulanmasında ortaya çıkan faiz ve yargılama giderlerinin 10 binde 5'i yükleniciden tahsil edilecek.EKAP ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLERİN KAPSAMI GENİŞLİYORElektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinde yapılacak işlemlerin kapsamı genişletiliyor.Düzenleme ile Kamu İhale Kurulu kararları sonucunda başvuru sahibinin tüm iddiaları bakımından haklı bulunması durumunda da eşit muamele ilkesi gözetilerek başvuru bedelinin iade edilebilmesine imkan sağlanıyor.MADEN KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİ YAKINLARINA 'DESTEK PAKETİ'
Amasra'daki maden faciasının ardından, hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına öngörülen 'destek paketi' de kanunda yer aldı. Buna göre kömür ve linyit madenlerinin yeraltı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenecek. Ölen sigortalının anne ve babasına, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere 'gelir veya aylık bağlanmamış olması' şartları aranmadan gelir ve aylık bağlanacak.
Besti KARALAR/ANKARA, -