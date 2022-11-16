TBMM Genel Kurulu'nda 'bant daraltma' tartışması (2)

TORBA TEKLİF GENEL KURUL'DA KABUL EDİLDİ

Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması ile maden kazasında hayatını kaybeden işçi yakınlarına, 'destek paketini' de öngören torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Amasra'daki maden faciasının ardından, hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına öngörülen 'destek paketi' de kanunda yer aldı. Buna göre kömür ve linyit madenlerinin yeraltı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenecek. Ölen sigortalının anne ve babasına, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere 'gelir veya aylık bağlanmamış olması' şartları aranmadan gelir ve aylık bağlanacak.

Besti KARALAR/ANKARA, -