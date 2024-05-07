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TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP Milletvekilleri Arasında Tartışma

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TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. CHP milletvekili Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamıyla ilgili söylemler nedeniyle gerilim yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Genel Kurulda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının eylemleri nedeniyle değil fikirleri nedeniyle idam edildiklerini söyleyerek, "Deniz Gezmiş ve arkadaşları anayasayı ortadan kaldırdıkları için değil, anayasa tam uygulansın dedikleri için idam edildiler. Ey zalimler, ister kaymakam olun ister vali, ister hakim olun ister savcı, ister vekil olun ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu. Nesimi'nin derisini yüzerken yaptınız bunu. Hallac-ı Mansur'u asarken yaptınız bunu. Kubilay'ın başını keserken yaptınız bunu" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 1400 senedir demenin bu ülkenin Müslümanlarına çok ciddi iftira ve hakaret olduğunu savunarak, Akdoğan'ın özür dilemesini istedi. Usta, "Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının asılması için o dönem Meclis'e bir kanun teklifi geldi. Kanun teklifine CHP'den 28 milletvekili kabul oyu verdi. O zaman bu idama evet oyu veren CHP'li 28 milletvekili utanmayacak da kim utanacak" şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına toplam 48 ret oyu verildiğini, bunlardan 47'sinin CHP oyu olduğunu belirtti. Günaydın, Gezmiş ve arkadaşlarının idamı için 273 kabul oyu verildiğini hatırlatarak, "O kabulün içerisinde 28 CHP'linin de oyu var. O 28 CHP'linin 1972'deki oylarının doğru olmadığını buradan açıkça ifade ediyoruz. Bu 28 oyun dışında 'evet' diyen 273 oy kalkmış, kimin müktesebatından kimin geçmişini takip ediyor bunlar" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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