TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 14. maddesi kabul edildi.

Genel Kurulda milletvekilleri, bütçe kanunu teklifinin 14. maddesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, asgari ücretlinin geçinemediğini söyledi.

Satın alma gücünün her geçen gün biraz daha düştüğünü savunan Ekmen, gıda, giyim, barınma harcamalarının lüks kalemlere dönüştüğünü ifade etti.

Ekmen, "Elbiselerin ev içerisinde el değiştiği, tadilat yapılıp kullanıldığı, yılda bir yeni kıyafet almanın bile zorlaştığı bir dönemdeyiz. 10 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Buna asgari ücretin biraz üstünde maaş alanları da eklediğinizde toplumun yarısına yakını belirlenecek bu ücretten direkt etkileniyor. Asgari ücret artık taban değil genel ücrete dönüşmüş durumda." diye konuştu.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Türkiye'de net asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu yoksulluk sınırının ise 90 bin lirayı aştığını dile getirdi.

Asgari ücret görüşmelerini anımsatan Gürban, "Süreç boyunca restler hava uçuşuyor sonrası yine jest oluyor. Komisyondaki temsilciler hiç değişmiyor ama biz her yıl bir şeylerin değişeceğine inanıyoruz." dedi.

20 yıldır değişmeyen STK başkanlarının olduğunu belirten Gürban, 20 yılda her şeyin değiştiğini ancak başkanların değişmediğini ifade etti.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, 1 milyon kişinin yaşı dolmasına rağmen emekli olmadığını, emekliler için yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinin olduğunu savundu.

Asgari ücretle çalışanlara bakıldığında da durumun farklı olmadığını ifade eden Kaya, "Yoksulluk sınırını geçtim, açlık sınırının altında geçinmelerini bekliyorsunuz." dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, 2026 yılı bütçesinin "muhasebe cetveli" değil emekliye, çiftçiye, işçiye verilen bir söz olması gerektiğini söyledi.

Bütçede geçici pansumanlara değil kalıcı çözümlere ihtiyaç olduğunu ifade eden Çiler, "Enflasyonla mücadele sadece faiz ve rakamlarla değil adaletli vergi sistemiyle, üretimi teşvik eden politikalarla olur. Dolaylı vergilere dayalı bir yapı, ne sosyal devlettir ne de adildir. 2026 yılı bütçesi riskleri erteleyen değil önleyen bir anlayışla hazırlanmalıdır. Bütçe, güçlüden yana değil haklıdan yana olmalıdır." sözlerini sarf etti.

Tekstil ve deri sektörünün kaderine terk edildiğini öne süren Çiler, son 2 yıldaki istihdam kaybının yüzde 18 olduğunu savundu.

"İhya ettiğimiz her eserle aslında Sevr'in o zihniyetini parçalayıp atıyoruz"

AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, kültür ve tarih bilincinin bir milletin egemenlik ve istiklal meselesi olduğunu söyledi.

Bir milleti yok etmek isteyenlerin önce milletin hafızasına saldırdığını belirten Kanat, Sevr Antlaşması'nı hatırlattı.

"Emperyalistlerin, Osmanlı'ya kendi yazdıkları eski eser yasasını dayatmaları ve kültürel mirasımızın yabancı bir komisyonun denetimine verilmesini istemeleri, bunun en somut örneğidir." diyen Kanat, emperyalistlerin hedefinin sadece toprak değil kültür ve medeniyette olduğunu vurguladı.

Kanat, "Bugün, biz ihya ettiğimiz her ecdat yadigarı eserle aslında Sevr'in o zihniyetini parçalayıp atıyoruz. Ayasofya Camisi'nin Cumhurbaşkanımızın iradesiyle 86 yıl sonra yeniden Fatih'in emanetine uygun olarak ibadete açılması, sadece bir mekanın değil işte bu kültürel egemenlik iddiasının da kıyamıdır. Ayasofya'nın zincirlerinin kırılması 'Bu toprakların, bu mirasın, bu hafızanın sahibi ve hakimi biziz' demenin en gür sedasıdır." diye konuştu.

Kurtuluş Savaşı nasıl işgale karşı verilen bir bağımsızlık mücadelesiyse bugün kültür ve tarih mirasını korumanın da millet hafızasının bağımsızlık mücadelesi olduğunu dile getiren Kanat, bu alanda yürüttükleri çalışmaların, basit bir restorasyon faaliyeti değil "milletin kimliği silinmesin, bu coğrafyada kurduğu düş yarım kalmasın diye varoluşsal bir mücadele" olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, İsrail'in Türkiye'yi çevrelemeye çalıştığını aktararak, Türkiye'nin tehditlere karşı hazır, her füzeye yanıt verecek, her menzile ulaşacak füzesinin olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bir korkusunun olmadığını ancak tehditleri hafife almaması ve hazır olması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Karşı atakları gerçekleştirmemiz lazım. İç cephenin tahkimi burada önemli." dedi.

Bütçenin Genel Kurulda tartışıldığını ifade eden Yıldırım, gönüllerinden geçenin refah seviyesi yüksek bir bütçe olduğunu belirtti.

Güvenliği olmayan refahın sonunun olmadığını dile getiren Yıldırım, önce güvenliğin geldiğini kaydetti.

Şahsı adına söz alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Köksal, "Bu yılın sonuna kadar 74 bin 187 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanıyor. Milli Eğitim 2025 yatırım programı içerisinde devam eden yatırımların tamamlanmasıyla derslik sayımız 12 bin 186 olurken bu rakamla, deprem öncesinin yüzde 20 üzerine geçmiş bulunuyoruz. Deprem sonrası yapımlarına başlanan 3 bin kapasiteli Kahramanmaraş ve İstiklal öğrenci yurtlarımız, öğrencilerimiz için hazır hale geldi. Önümüzdeki günlerde hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz." dedi.

"Çelik Kubbe unsurlarının teslimatlarına başladık"

Genel Kurulda daha sonra soru cevap bölümüne geçildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'na ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Özellikle bu yıl devreye aldığımız Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'yla şehirlerimizin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesine, atıl kaynakların harekete geçirilmesine, bölgelerin yetkinlik ve teknoloji üretim düzeyinin geliştirilmesine, ithal girdilerin yerleştirilerek tedarik zincirinin güçlendirilmesine ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla her şehrimizde dört yatırım konusu olmak üzere, toplam 324 yatırım konusu belirledik ve kamuoyuna ilan ettik. Bu yatırım konularına yönelik başlattığımız Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nda ilk çağrımız da 418 milyar liralık yatırım ve 47 bin 700'den fazla istihdam hedefi olan 696 proje başvurusu aldık. Bu programa yapılan yüksek sayıdaki başvuru, bölgelerin potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve katma değerli üretime yönelik yatırım iştahının güçlü şekilde devam ettiğini ispatlamaktadır."

Bir milletvekilinin Çelik Kubbe ile ilgili bilgi istediğini ifade eden Kacır, Çelik Kubbe'yi anlattı.

ASELSAN'ın Çelik Kubbe'nin unsurlarının seri üretimine başladığını belirten Kacır, şöyle konuştu:

"Devreye alacağımız 1,5 milyar dolarlık Oğulbey yatırımını da tamamladığımızda seri üretim kabiliyetlerimiz hızlanacak. Bu yıl, Çelik Kubbe unsurlarının teslimatlarına başladık, 47 sistemi silahlı kuvvetlerimize büyük bir gururla teslim ettik. Bunun yanında özellikle füze programımızı da güçlü şekilde sürdürüyoruz. Caydırıcılığımızı en üst seviyeye çıkarabilmek adına 2 bin kilometre menzilli füzeleri de yerli ve milli olarak üreteceğiz. Bir gurur haberini paylaşmak istiyorum. Bugün ASELSAN'ımız Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Polonya'ya 410 milyon dolarlık elektronik harp sistemleri ihracatını duyurdu. İnşallah önümüzdeki hafta bundan daha büyüğünü de milletimizle paylaşacağız."

Genel Kurulda daha sonra 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 14. maddesi kabul edildi.