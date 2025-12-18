TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Savunma Bakanlığınca, Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen ve vurularak düşürülen insansız hava aracına (İHA) ilişkin "Milli Savunma Bakanımız ile biraz önce görüştüm. Karadeniz üzerinden hava sahamıza girmek üzereyken takibe alındı. Uygun bir ortamda F-16'larımız tarafından düşürüldü. Küçük bir cihaz. Çok küçük parçalara ayrıldı F-16 tarafından vurulunca. Bu parçalarda da hangi ülkeye ait olduğuna dair bir iz bulunamadı ama bu parçalarla ilgili incelemenin devam ettiğini bizlere ifade etti." dedi.

TBMM Genel Kurulunda milletvekilleri, bütçe kanunu teklifinin 8. madde üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Yeni Yol Partisi Milletvekili Ankara Milletvekili Mesut Doğan, AK Parti iktidarları döneminde bütçe açıklarına işaret ederek 2026'da da faize 2 trilyon 742 milyar lira ödeneceğini belirtti.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, iktidarın bütçeyi güçlü ekonomi, denge ve rasyonel program gibi kavramlarla sunduğunu ancak sahada bu kavramların bir karşılığının olmadığını ileri sürerek "Bu bütçe ne adildir ne sürdürülebilirdir ne de bu ülkenin gerçeklerine uyuyor. Türkiye daha iyisini hak ediyor. Şeffaflığı, liyakati, hukuku ve sosyal adaleti merkezi alan bir bütçe mümkündür." diye konuştu.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, çiftçinin yaşadığı sorunlara işaret ederek "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları faiz yükünden arındırılmalı, mazot ve gübre destekleri ekimden önce mutlaka ödenmelidir. " ifadelerini kullandı.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, saksıda yapay çiçeklerle kürsüye geldi. Genel Kurul Salonu'ndaki çiçekleri gösteren ve 28 yıldır değiştirilmediğini söyleyen Sakık, "Hiçbir soruna çözüm bulamayan bu Meclis, devasa sorunları nasıl çözecek?" dedi.

Kendisi de dahil 499 milletvekilinin iki maaş aldığını savunan Sakık, "Onurumuzu, haysiyetimizi kollayacaksak bir maaşımızdan vazgeçebiliriz. Türkiye'de örnek oluşturabiliriz." sözlerini sarf etti.

Hiçbir partide demokrasi olmadığını iddia eden Sakık, "Benim partim bu partilere benzememelidir, benim partim demokrasiyi, özgürlükleri hayata geçirmelidir. Eğer biz parti olarak bu süreçte demokrasiyi önemsiyorsak, demokratik siyaseti esas alıyorsak ilk önce partimizin içinde demokrasiyi büyütmeliyiz, biz rol model olmalıyız." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Suriye'nin kıyı sınırının Hatay'da bittiğini anımsatarak "Deniz yetki alanları anlaşması yapmak için neyi bekliyorsunuz? Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi abluka altına alma oyunlarını neden bozmuyorsunuz? Sakın unutmayın, Türkiye Doğu Akdeniz'de ya masanın kurucusu olur ya da başkalarının kurduğu masaya uzaktan bakmakla yetinir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li Cevizoğlu: "Siz Atatürk'ün partisi değil, İnönü'nün partisi oldunuz"

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, 2026 yıl bütçesinin kısa vadeli hesapların değil, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin mali zeminini oluşturduğunu dile getirerek "Bütçede kamu yatırımlarımız rastgele değil, orta ve uzun vadeli planlamaya dayalı, mali disiplinle uyumlu ve milletin en acil, en temel ihtiyaçlarını esas alan bir anlayışla yürütülmektedir. Bu ülke lafla değil, icraatlarla ilerlemiştir." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Atatürkçülüğü bilmediğini söyleyen Cevizoğlu, "Atatürk özel isim, aklınıza bile gelmemiştir. Söyleyin bir tane bilen varsa Atatürk'ün A'sı niye küçük? Harf devrimi yaptık, hadi söyleyin. Böyle Atatürkçülük olmaz. Bugün bu gelişmeler Atatürk'ün antiemperyalizm ve tam bağımsızlık ilkelerinin Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan tarafından gerçekleştirildiğini göstermektedir." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cevizoğlu'nun sözlerine değinerek partisinin Cumhuriyet'i kurduğunu söyledi. İstiklal Savaşı'nın kazanıldığını belirten Emir, "İşte bu bizim onurumuzdur." dedi.

Emir, Cevizoğlu'nun daha önce katıldığı bir televizyon programında Kanal İstanbul'u "vatana ihanet projesi" olarak tanımladığını da öne sürdü.

AK Parti'li Cevizoğlu ise Kanal İstanbul konusunda bir televizyon kanalında "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun "Hiçbir Atatürkçü Kanal İstanbul'a 'evet' diyemez." sözlerine "Ben Kanal İstanbul'a 'evet' diyen bir Atatürkçüyüm." yanıtını verdiği anlattı.

Cumhuriyeti CHP'nin değil, Atatürk'ün kurduğunu söyleyen Cevizoğlu, "Siz Atatürk'ün partisi değil, İnönü'nün partisi oldunuz. İnönü, 1960 darbesinde Cemal Gürsel'e 'Emrinizdeyiz paşam, çok güzel iş yaptınız.' diyen kişidir. İnönü ile Atatürkçülüğü öğrenin önce." sözlerini sarf etti.

Genel Kurulda CHP'li Emir'in kendisine yönelik yeniden eleştiride bulunması üzerine AK Parti'li Cevizoğlu söz almak istedi. Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşime ara verdi. Ara sırasında da tartışma devam etti.

Aranın ardından şahsı adına konuşan Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, bütçedeki faiz giderlerini eleştirdi. Aşıla, "Enflasyonu kalıcı olarak ortadan kaldırmak istiyorsak işsizlikle mücadele edilmeli, verimlilik artırılmalı, üretim artırılmalı, gelir dağılımında adalet sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

MHP'li Kılıç: "Markette, mağazada, sanayide tercihimizi bizden olandan yana kullanalım"

TBMM Genel Kurulunda daha sonra siyasi partilerin grup başkanvekilleri 2026 yılı bütçesinin maddeleri üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Karadeniz'de düşürülen İHA'ya işaret ederek bu konuda bilgilendirme talebinde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 23 yıllık AK Parti iktidarları döneminde 1,5 trilyon dolar dış ticaret açığı verildiğini söyleyerek bu durumu eleştirdi. Çömez, 20 milyona yakın insanın sosyal yardımla geçindiğini, 25 milyondan fazla insanın da açlık sınırının altında maaşla hayata tutunmaya çalıştığını savundu.

Düşürülen İHA ile ilgili ikna edici bir açıklama yapılmadığını öne süren Çömez, "Bu ülkeye Karadeniz'den girmiş, 300 kilometre yol almış, Ankara'ya kadar gelebilmiş, oradaki roket fabrikalarımızın üzerine kadar yaklaşmış bir İHA varsa 'biz bunu tespit etmedik' ya da edemediysek veya neden etmediysek bunun mutlaka parlamentoda millete karşı cevabının verilmesi lazım." sözlerini sarf etti.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Türkiye ekonomisinin tam 21 çeyrektir aralıksız büyüdüğünü, üretim gücünü dosta ve düşmana gösterdiğini söyledi.

Togg'un bir otomobilden ibaret olmadığını ifade eden Kılıç, "Sanayimizin küresel ligde 'ben de varım' haykırışıdır. Mavi Vatan'da süzülen TCG Anadolu barış ve güvenliğin çelikten teminatıdır. Bunlar tesadüf eseri olmadı. Savunma sanayisinde yerlilik oranını, yüzde 20'lerden alıp yüzde 82'lere taşıdıysak, bu bütçeden teknolojiye, AR-GE'ye ayırdığımız kaynakların, o vizyonun bereketli sonucudur. Yerli malı demek, bu gurur tablosuna sahip çıkmak demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, kalkınmayı sadece rakamların büyümesi olarak değil, toplumun her ferdinin refahtan pay aldığı, milli birliğin perçinlendiği bir süreç olarak gördüklerini belirterek, "Çağrım şudur; markette, mağazada, sanayide tercihimizi bizden olandan yana kullanalım." ifadesini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, bir futbol karşılaşmasında eski milletvekili Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahürat yapıldığını iddia ederek, "Bu görmezden gelinecek bir şey değildir. Irkçı ve cinsiyetçi söylemlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bu, tüm kadınlara yapılmış bir hakarettir." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, asgari ücretlilerin enflasyonun altında ezildiğini ileri sürerek, "Mutlaka işçinin bugüne kadarki kayıplarının telafi edilmesi ve mevcut enflasyonun üzerinde bir ücretin tescil edilmesi gerekir." dedi.

2026 yılı bütçesini eleştiren Emir, "Bu bütçe bir faiz bütçesidir, rant aktarımı bütçesidir ve sonuç olarak halkı ezen bütçedir." görüşünü öne sürdü.

AK Parti'li Yenişehirlioğlu: "Sağlık, eğitim, sosyal yardımlar bütçenin ana omurgasını oluşturmaktadır"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 2026 yılı bütçesinin yarıdan fazlasının doğrudan vatandaşlara ayrıldığını belirterek "Sağlık, eğitim, sosyal yardımlar ve dezavantajlı kesimlere yönelik destekler bütçenin ana omurgasını oluşturmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Bütçe disiplinini güçlendirerek faiz giderlerinin payını azalttıklarını, kaynağı, yatırıma ve üretime yönlendirdiklerini vurgulayan Yenişehirlioğlu, "Buna karşılık kendi yönettikleri belediyelerde biriken borçlar, ödenmeyen SGK primleri ve maaşlarını alamadığı için eylem yapan çalışanlar ne yazık ki görmezden gelinmektedir." diye konuştu.

Deprem konusunun siyasetin üstünde tutulması gereken hayati bir mesele olduğunu kaydeden Yenişehirlioğlu, "Kentsel dönüşüme yıllarca karşı çıkanların bugün bu alandaki çalışmaları eleştirmesi tutarsızdır." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç: "Provokasyonlara gelmeden ülkemizin huzur ve güvenliği için sorumlu davranmamız gerekir"

Konuşmaların ardından Genel Kurulda soru cevap bölümüne geçildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı milletvekillerinin cezaevlerindeki şartlara yönelik eleştirilerine işaret ederek "Türkiye'nin cezaevlerinde bir kere tecrit sistemi yoktur. İşkence söz konusu değildir, işkenceye sıfır tolerans vardır. Son 23 yılda yaptığımız yatırımlarla insan haklarına uygun olmayan, insani şartlar yerine getirilmeyen 409 cezaevini kapattık. Diyarbakır ve Sinop Cezaevi'ni hatırlayın, kültür merkezi haline geldi. O acı hatıraların yaşandığı yerlerdi buralar. Ulusal denetim mekanizmaları hem de uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından cezaevlerimiz denetleniyor. Özellikle hasta, hükümlü ve tutuklularla ilgili Ceza İnfaz Kanunu'muzun ilgili maddeleri çerçevesi içerisinde bunların tedavileri ile ilgili çalışmalar da yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tunç, Karadeniz'de düşürülen İHA ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanımız ile biraz önce görüştüm. Karadeniz üzerinden hava sahamıza girmek üzereyken takibe alındı. Uygun bir ortamda F-16'larımız tarafından düşürüldü. Küçük bir cihaz. Çok küçük parçalara ayrıldı F-16 tarafından vurulunca. Bu parçalarda da hangi ülkeye ait olduğuna dair bir iz bulunamadı ama bu parçalarla ilgili incelemenin devam ettiğini bizlere ifade etti."

Tunç, "bazı stadyumlarda Leyla Zana'ya yönelik küfürlü sloganlar atıldığı" yönündeki ifadelere değinerek, sporun evrensel bir değer olduğunu, ayrıştırma sebebi ve ötekileştirme aracı olmaması gerektiğini söyledi. Tunç, hassas bir süreçten geçildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasını hepimiz istiyoruz. Bu sürece zarar verecek herhangi tutum ve davranışların olmamasını istiyoruz. Bu noktada herkesin sorumlu davranması, bu ülkenin ve milletin menfaatine olacaktır. Bu tür olaylar karşısında tepkimizi ortaya koyarken de bir genelleme yapmamak gerekir. Sürece zarar veren bir durum söz konusu olur. O nedenle hepimizin bu provokasyonlara gelmeden özellikle ülkemizin huzur ve güvenliği için sorumlu davranmamız gerekir. Aksi takdirde ülkemiz zarar görür. Olaylarla ilgili gerekli idari, adli soruşturmalar yapılıyor. Özellikle orada meydana gelen olaylarla ilgili bant çözümleme vesaire.. Yetkili kuruluşlar bunun üzerinde duruyor."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in "bu bütçe halkı ezen bir bütçedir" dediğini anımsatan Tunç, Türkiye'de 24 bütçeyi art arda yapmanın hiçbir iktidara nasip olmadığına dikkati çekti. Tunç, hükümetin icraatlarını anlattığını, muhalefetin ise eleştirdiğini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada halkı ezen değil, halkı koruyan bir bütçe söz konusu. Bütçenin rakamlarına baktığınız zaman en fazla pay eğitime ayrılıyor, çocuklara, geleceğimize ayrılıyor. Bu bütçede 2 trilyon 896 milyar lira çocuklarımızın eğitimi için harcanacak, 3 trilyon 307 milyar lira halkımızın sağlığı için harcanacak, 917 milyar lira sosyal destek vatandaşlarımıza, engellilerimize, yaşlılarımıza, çocukların ve kadınların korunmasına harcanacak. Savunma harcamaları gündeme geldi, 1,2 trilyon lira sadece savunma sanayisine. Yine üretimi desteklemek için üreticiye ve tarıma yönelik teşviklerle ilgili de 713 milyar lira bu bütçede. Deprem afeti yaşadık. Bu noktada da deprem bölgesine 564 milyar lira kaynak aktarılacak. Geçen sene de bir o kadar para ayrılmıştı. O nedenle halkı ezen değil, halkı, milletimizi koruyan bir bütçedir."

Genel Kurulda, konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 8. maddesi kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi, yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.