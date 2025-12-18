TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6. maddesi kabul edildi.

Genel Kurulda milletvekilleri, 2026 yılı bütçe kanunu teklifinin 6. maddesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 2026 yılı bütçesinde üretimi, istihdamı ve toplumsal refahı artırmak yerine borçlanmaya, faiz ödemelerine ve günü kurtarmaya yönelik tercihlerin öne çıktığını savundu.

Şahin, tarım sektörünün hem stratejik hem de sosyal açıdan vazgeçilmez bir alan olduğunu belirterek, "Buna rağmen 2026 yılı bütçesinde tarıma ayrılan pay, kanuni olarak öngörülen seviyenin dahi altında kalmaktadır. Yine faize ayrılan kısım, eğitime ayrılan bütçeden 760 milyar lira daha fazla. Hani önceliğimiz eğitim olacaktı?" dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, tarihi arka planı olmayan toplumsal ve siyasi hedeflerin hayalcilik olduğunu ifade ederek, "Bugün Türkiye'yi yönetenler, boş ve temelsiz bir hayalcilik satıyorlar." sözlerini sarf etti.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, emeklilerin durumuna işaret ederek, "Emekliler içerisinde başka bir gelir kalemi olmayan, bunu yaratma imkanı ve çalışma imkanı olmayan, yaşı ilerlemiş emeklilerimizin içinde bulunduğu hal ve şartların vicdanları yaraladığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Uygulanan sıkı mali disiplinin neticeleri ortaya çıkmaya başladı. 2026'nın bu mali disiplinin meyvelerini toplayacağımız, Türkiye'nin genel anlamda ekonomisinin çok daha sağlıklı bir zemine doğru ilerleyeceği bir yıl olacağını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin Cumhuriyet tarihinin en önemli siyasi adımlarından biri olduğunu ifade eden Bulut, "Terörsüz Türkiye politikamızın temelinde yatan hakikatlerden bir tanesi de hem mali hem de sosyal imkanlarımızı Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, bütün vatandaşlarımıza eşit bir şekilde tesis ve temin etme gayreti." şeklinde konuştu.

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, 2026 yılı bütçesinin emekliyi, emekçiyi, kadını, çocuğu, genci ve engelliyi yok saydığını iddia ederek, bu nedenle bütçeye "hayır" dediklerini belirtti.

Sayyiğit, İstanbul'da kişi başına düşen gelir 21 bin dolarken, Van ve Ağrı'da 4 bin 500 dolar olduğunu söyleyerek, devletin, bu durum üzerine düşünmesi gerektiğini savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, 2026 yılı bütçesinde 19 trilyon lira gider, 16 trilyon lira gelir, 3 trilyon lira bütçe açığı öngörüldüğünü aktararak, "Çok değil 5 sene önce 2020'de sizin bütçeniz 1,95 trilyondu, yani şimdiki açığınız 5 sene önceki bütçenin 2 katı, 3 katı. Bu kabul edilebilir mi? Açık yamadır, deliktir, nereden kapatacaksınız?" sözlerini sarf etti.

Altay, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik davanın meşruiyetinin başlarken düştüğünü iddia ederek, "Toplumun yüzde 70'i bu davanın siyasi bir hamle olduğunu bilmekte ve inanmaktadır. Mahkeme ne karar verirse versin bu dava kamu vicdanında peşinen düşmüştür." görüşlerini ileri sürdü.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, bütçe kanunu teklifinin 6. maddesinin devlet kaynaklarının etkin, verimli, hesap verebilir bir anlayışla kullanılmasını esas aldığını belirtti.

Türkiye'nin umuda, kardeşliğe ve dostluğa ihtiyacı olduğunu belirten Ayrım, "Önümüzdeki dönemde inşallah bu Meclis'ten sivil anayasamızı çıkararak daha demokratik bir Türkiye'nin hedeflerini önünüze koyacağız." dedi.

Ayrım, 2026 yılı bütçesinin üretimi önceleyen, yatırımı büyüten, sosyal adaleti güçlendiren bir bütçe olacağını ve Türkiye'nin yükselişine yeni bir ivme kazandıracağını vurgulayarak, "Bu bütçe Türkiye Yüzyılı'nın konuşulan bütçesi olacaktır." diye konuştu.

AK Parti iktidarları döneminde ekonomik gelişmeleri sıralayan Ayrım, "Bugün geldiğimiz noktada 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ülkemizde huzurun, güvenliğin ve üretimin yükseldiği yeni bir dönemin kapıları açılmıştır. Terörün gölgesinden tamamen arınmış bir Türkiye, daha fazla istihdam, daha güçlü demokrasi demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Şahsı adına söz alan AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, bugün Türkiye'nin kararlı mücadelesi, güçlü iradesi ve milletin desteğiyle terör örgütü PKK'yı dize getirdiğinin altını çizerek, "Bu, sadece silahla yürütülen bir mücadele değildir. Asıl mesele, terörün hiçbir zaman millet adına söz söyleme, çözüm üretme, temsil iddiasında bulunma mercisi olmadığı gerçeğinin milletçe benimsenmesidir." şeklinde konuştu.

Şahsı adına söz alan DEM Parti Diyarbakır Mehmet Kamaç, Van'da doğduğu köyde yaşanan konut sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bayraktar: "Su faturaları, Ankara'da yaşıyoruz, elektrik fiyatlarının çok daha üzerinde seyrediyor"

Konuşmaların ardından Genel Kurulda soru-cevap bölümüne geçildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında Ankara, İstanbul ve İzmir'de suya yapılan zamlara ilişkin sözlerini anımsatarak, "Benim Genel Kurul'daki konuşmamdan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, kendisi komşum aynı zamanda, bana bir mesaj gönderdi ve dedi ki 'Biz böyle bir zam yapmadık.' Ben de kendisine şunu söyledim, burada da ifade ediyorum: 'Biz bütün rakamları, yani suyla ilgili rakamları ASKİ'nin, yani Büyükşehir Belediyesine bağlı su idaresinin web sitesinden aldık.' Kamuya açık bir bilgiyi söylüyorum size, biz bunu kendi kafamızdan uydurmadık." ifadelerini kullandı.

Ankara'ya ilişkin verileri paylaşan Bayraktar, "Kullandığımız rakamlar kendilerine ait, resmi rakamlar. Sayın Başkan'a 'Eğer ASKİ'nin rakamlarında, web sitesinde, sizin koyduğunuz rakamlarda bir yanlışlık varsa biz burada düzeltiriz.' dedim." şeklinde konuştu.

Ankara'da yaşayan bir vatandaşın doğal gaz, elektrik ve su faturasından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bahsettiğini hatırlatan Bayraktar, "Su faturaları, hepimiz bunu biliyoruz, Ankara'da yaşıyoruz, elektrik fiyatlarının çok daha üzerinde seyrediyor." dedi.

Nükleer enerji alanında dünyada 60'ın üzerinde yeni reaktör yapıldığına işaret eden Bayraktar, herkesin kullandığı bu enerjiyi Türkiye'nin de uluslararası standartlara uygun bir şekilde, denetimlerini, standartlarını son derece üst seviyede tutarak, nükleer güvenliği önceleyerek ve bundan asla taviz vermeden Akkuyu'da hayata geçirdiğini kaydetti. Bayraktar, "Bu, bizim ülkemizin enerji geleceği, enerji güvenliği ve temiz bir şekilde sağlanabilmesi için, yani karbon emisyonu üretmeden sağlanabilmesi, mevcut yaptığımız yenilenebilir yatırımları desteklemek için olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Niğde'nin tüm ilçelerinde doğal gaz bulunduğunu anlatan Bayraktar, "Varto da bizim 2026 ve 2027 planlamamız içerisinde var. Orada çalışmamız 2026 yılında başlayacak ve boru gazıyla inşallah orada da doğal gazı vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız." bilgilerini paylaştı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, su zammına yönelik "yanıltıcı" bilgi verdiğini söylemesi üzerine Bakan Bayraktar, "Bu rakamlar ASKİ'de var, yanlışsa onlara bakmakta fayda var ama bu rakamlar sizin rakamlarınız." diye konuştu.

Genel Kurulda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6. maddesi kabul edildi.