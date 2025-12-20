TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 3. maddesi kabul edildi.

Genel Kurul'da milletvekilleri, kesin hesap kanunu teklifinin 3. maddesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, kentte deprem sonrası yapılan çalışmaların önemini vurguladı.

Karatutlu'nun kente "17 bin 500 kişilik stadyum yapılacağı" sözünün verildiğini belirtmesi ve yurt olmadığı için üniversitelerin eğitime 2 yıl uzaktan devam edildiğini ileri sürmesi üzerine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, stadyumun ihalesinin gerçekleştirildiğini, çalışmaların devam ettiğini ve kentte 4 yurt yaptıklarını söyledi.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Türkiye'de hak ve özgürlüklerin, hukukun üstünlüğü ve demokrasi sorunlarının etnik bir sorun olmadığını belirterek, "İYİ Parti olarak terörsüzlüğe karşı değiliz. Hiçbir Türk vatandaşının burnunun kanamasına razı olamayız. Ancak terörsüzlük eğer devletin çözülmesi pahasına sağlanıyorsa, bu barış değil, geleceği ipotek altına almak demektir. Hiçbir terör örgütü, Türk devleti ve milleti için rakip ve muhatap olamaz." diye konuştu.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, bütçeyi devletin önceliklerini, vicdanını ve hedeflerini yansıtan en temel belge olarak nitelendirdi. Partisinin görüşlerine ve mensuplarının önemine yönelik değerlendirmelerde bulunan Fendoğlu, şunları söyledi:

"Şunu herkes bilmelidir: Devlet Bahçeli varsa ihanet olmaz. MHP varsa vatana, bayrağa, ezana ve devlete ihanet asla olmaz. Bizim mücadelemiz ayrıştırma değil, birlik ve kardeşlik mücadelesidir. Terörün her türlüsüne karşıyız. Kimden gelirse gelsin, adına ne denirse denilsin, terör milletimizin ortak düşmanıdır. MHP dün olduğu gibi bugün de terörsüz bir Türkiye'nin teminatıdır. Terörsüz Türkiye bizim kırmızı çizgimizdir. MHP'nin durduğu yer nettir. Terörle müzakere olmaz, terörle mücadele olur. Silahın gölgesinde siyaset olmaz. Devletin diz çöktüğü bir Türkiye asla olmaz."

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, 2026 bütçesinin toplumsal uzlaşı ve mutabakatı değil, eşitsizlik üzerinden şiddeti yeniden üreten, yoksulluğu gözetmeyen bir düzen kurduğunu ileri sürdü.

Toplumda sosyal yıkım ile fiziki ve psikolojik şiddet olaylarının arttığını savunan Aslan, "Silaha ayırdığımız her kaynak barışa, eğitime, kadına, çocuğa, sağlığa ayrılan hizmetten çekilmiş rakamlardır. İşte, önümüzde duran bütçe tam olarak budur. Gerçek güvenlik ise İHA'yla, SİHA'yla, füzeyle değil, eşit yurttaşlık ve demokratik çözümle inşa edilebilecek barış toplumudur." dedi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, bütçenin her geçen yıl daha kötüye gittiğini, 2026 yılı bütçesinin çoğunluğunun vergi ve cezalardan oluştuğunu, faize harcanan paranın fazla olduğunu savundu.

Hayvancılıkla uğraşanların çeşitli sorunlar yaşadığını öne süren Akbulut, "Ülkemizde eti, süt ürünlerini pahalıya yiyorsak, fahiş fiyatlara satın alıyorsak bu üretim maliyetlerinin yüksekliğinden. Destek verseler üretim maliyeti düşecek. Niye vermiyorlar? Çünkü, arkadaşlar ithalat lobilerini, ithal etmeyi çok seviyorlar." ifadelerini kullandı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze için yaptıklarına dikkati çekti, muhalefetin ise "Erdoğan, Gazze için kılını dahi kıpırdatmadı" iddiasını dile getirdiğini aktardı.

Muhalefetin dış politikasını, "Brüksel'de Türkiye düşmanlarına mikrofon uzatmak, ülkesini yabancı ülkelere şikayet etmek" diye nitelendiren Şahan, "CHP rüşvetlerle yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz, derhal arındırılmalıdır." dedi.

Şahan, muhalefetin en büyük sorununun "iş bilmezlik" olduğunu belirterek, "Ülke yönetmek konser faturası kesmeye benzemez. Ülke yönetmek iki kuleye 2,2 milyar lira vermeye benzemez. Ülke yönetmek bahane üretmek değildir." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Şahan'ın ifadelerine tepki göstermesi üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Şahan'ın konuşmasına destek vererek, CHP'li milletvekillerini eleştirdi.

Şahsı adına söz alan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, bütçe üzerindeki eleştirilerin, "körü körüne muhalefet edebilmek için" yapılan eleştiriler olmaktan öteye geçmediğini söyledi.

Öztürk, 2024 yılında yaşanan olumsuzlukları hatırlatarak, buna rağmen pek çok şey yapıldığını vurguladı.

Şahsı adına söz alan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) projesini eleştirdi. Mesleki eğitime karşı olmadıklarını belirten Kadıgil, "zengin çocukları lüks kolejlerde en iyi eğitimleri alırken, yoksul çocukların staj adı altında köle gibi" çalıştırılmasına karşı olduklarını ifade etti.

Futbolda bahis soruşturması

Konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yasa dışı bahisle mücadeleye karşı MASAK koordinasyonunda çalıştıklarını anlattı.

Futbolda bahis soruşturmasının devam ettiğini, bazı futbolcularla ilgili hak mahrumiyeti kararı verildiğini hatırlatan Bak, şunları kaydetti:

"Ayrıca 5 bin kişilik bir araştırma devam ediyor. Bunların içerisinde menajerler başta olmak üzere, teknik heyet üyeleri, federasyondan verilen lisanslarla sahada görev yapan kişilerle ilgili süreç devam ediyor. Hükümetimiz kararlılıkla yasa dışı kumar, bahis ve şans oyunları üzerinde bir eylem planı yürütmektedir. Yakinen takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda bu süreçler devam ediyor. Her 2 ayda bir bunlarla ilgili geldiğimiz noktalarla ilgili değerlendirme yapılmaktadır. Toplumda aile içi huzuru, gençlerin alışkanlıklarını tetikleyen bu tip konularla ilgili etkin bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz."

Adana'da olimpik havuzun yapımının tamamlandığını ifade eden Bak, diğer yatırımlara ilişkin de bilgi verdi.