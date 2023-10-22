TBMM Genel Kurulu Konut Kanunu Görüşmelerine Devam Ediyor

TBMM Genel Kurulu, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Emeklilere 5 bin lira ödenmesi ve turizm düzenlemeleri gibi konular ele alınacak.

TBMM Genel Kurulunda, emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Haftalık çalışmasına 24 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümündeki maddeler görüşülecek.

Bu maddeler arasında emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi, Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Plan ve Bütçe Komisyonunda 23 Ekim Pazartesi ve 24 Ekim Salı günü 12. Kalkınma Planı görüşülecek. Ayrıca Komisyonda 26 Ekim Perşembe günü 2024 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmelere başlanacak. 27 Ekim Cuma günü ise Komisyonda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sayıştay'ın bütçeleri görüşülecek.

Kentsel dönüşüm teklifi

Ayrıca AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeleri içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine ise Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda başlanacak.

Teklifte, deprem bölgesinde yıkım kararı alınan binalarla ilgili yargısal süreçlere ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.

Riskli yapı tespiti Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece resen yapılabilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren teklifle, uygulamada bazı maliklerce veya kiracılarca riskli yapı tespiti yapılmasının engellendiği ve kendi bağımsız birimlerinden tespit için numune alınmasına müsaade edilmediği görüldüğünden, riskli yapı tespitinin, gerekmesi halinde mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izne istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle kapalı kapılar veya alanların açtırılması suretiyle yapılabilmesine imkan getirilecek.

Kararlar salt çoğunlukla alınacak

Teklife göre, kentsel dönüşümlerde, yapı ruhsatı alınması da dahil tüm iş ve işlemler, hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğu ile aldığı karara istinaden gerçekleştirilecek.

İstanbul'da dönüşümü hızlandırmak için başlatılan "yarısı bizden" kampanyasının uygulanabilmesi için hak sahiplerine yapım için mali yardım sağlanabilmesine yönelik kanunda düzenleme yapılacak.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu da bu hafta toplanacak.

Salı ve çarşamba günü ise Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek.