TBMM Genel Kurulu İsrail-Filistin Gündemiyle Toplandı

TBMM, 'İsrail- Filistin' gündemiyle toplandı

TBMM Genel Kurulu, 'İsrail- Filistin' gündemiyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, Filistinli direniş örgütü Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin, "Bir an evvel çatışmaların durdurulması ve zaten özellikle açık bir hapishane olan Gazze şeridinde insanları hayattan koparan bu saldırıların bir an evvel sonlandırılması, gıdası tükenmiş, suyu tükenmiş, sağlık hizmetlerine ulaşımı neredeyse tamamıyla engellenmiş olan Gazze halkının nefes alabilmesi için bir an evvel ateşkesin tesis edilmesi yönünde Türkiye'nin çok ciddi adımları, çok ciddi diplomatik temasları mevcuttur" dedi.

'HER TÜRLÜ GÖREVİ YERİNE GETİRMEYE HAZIRIZ'

Barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduklarını ifade eden Kurtulmuş, "Bir barut fıçısına dönüşmüş olan Orta Doğu'da bu gerilimin daha fazla sürdürülmesi, bu savaşın bireysel ve küresel yeni çatışmaların da fitilini ateşleyecek bir imkana sahip olduğu açıktır. Onun için diyoruz ki savaşın genişlemesinin önlenmesi için barış, güven ve istikrar ekseninde; bu anlayışımız çerçevesinde adil ve hakkaniyetli bir barışın tesis edilebilmesi için Türkiye olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çoğu ülkeler yaşanan çatışmaları, ardından gelen Gazze'deki katliamın görmezden gelirken ya da bir tiyatro izler gibi izlerken, keskin bir tarafgirlik içerisinde maalesef buradaki insani dramı gündemlerine dahi almazken, öldürülen çocuklar, taş taş üstünde bırakılmayan Gazze halkı için kıllarını kıpırdatmazken, TBMM'nin insani, ahlaki ve tarihi sorumluluğunu kuşanmak üzere bu oturumu gerçekleştirmesi ve bu oturumun sonunda ortak bir deklarasyona imza atarak bunu Türkiye ve dünya kamuoyuyla paylaşması gerçekten büyük bir öneme haizdir ve her türlü övgünün üstündedir" dedi.

'FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI'

Konuyla ilgili üç temel mesele olduğunu ve bunu da Meclis gündemine taşımak istediğini belirten Kurtulmuş, "Orta Doğu barışının, Filistin ve İsrail arasındaki gerilimin ortadan kaldırılması için hiç şüphesiz 3 temel konuda adım atılması mecburiyeti vardır. Bunlardan birisi, 1967 sınırlarında, bütünleşik, tam manasıyla bağımsız, egemen ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti mutlaka ama mutlaka kurulmalıdır ve bütün dünya tarafından tanınmalıdır. Bir halkın devlet olarak varlığına müsaade edeceksiniz, asırlardır onlarla birlikte yan yana yaşamış bir başka halkın devlet olmasını kabul etmeyeceksiniz. Böylesine bir çifte standart, böylesine yanlış bir anlayış olamaz. Dolayısıyla diyoruz ki; Türkiye olarak başından beri ifade ettiğimiz iki toplum, iki devletli çözümden başka hiçbir çözüm olmadığını son olaylar bir kez daha ortaya koymuştur. Bu sorunun çözülmesi için ikinci temel mesele ise, özellikle 10 yıllar boyunca yerleştirilen ve son birkaç yıldır giderek sayıları artan yasa dışı yerleşimciler meselesidir. İnsanlar evlerinden, iş yerlerinden, köylerinden, kentlerinden gönderilerek onların yerine orası ile hiç alakası olmayan halklar getirilmiş ve yerleşimciler uluslararası hukuka aykırı, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı bir şekilde yerleştirilmeye devam edilmiştir. Yasa dışı, hukuk dışı bu yerleşimciler meselesi ve buna bağlı olarak İsrail'in işgal ve ilhak teşebbüslerinin sona erdirilmesi barışın önünü açacak en önemli gelişmelerden birisidir" ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN-İSRAİL BARIŞININ TEMEL MESELELERİ'

Üçüncü temel meselenin ise, başta Mescid-i Aksa olmak üzere Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin bütün dinlerin kutsal mekanlarının masumiyetinin korunması olduğunu ve bu anlamda dinlerin kutsallarına karşı saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Kurtulmuş, "Onlarca kere yaşandığı gibi özellikle son dönemde sadece sıradan insanların değil, bazı milletvekillerin, bazı bakanların öncülüğünde Müslümanların kutsal mekanı olan Mescid-i Aksa'nın defalarca baskınlarla işgal edilmiş olması uluslararası hukuk bakımından kabul edilebilecek bir durum değildir. İşte bu temel 3 maddeyi inşallah önümüzdeki dönemde, dünya sisteminin yeniden güçlü ve hakkaniyetli bir şekilde oluşması için Filistin-İsrail barışının temel meseleleri olarak görüyoruz. ve ümit ediyorum ki Türkiye'nin öncülüğünde sizlerin bu kararlılığıyla Orta Doğu'daki bu sorunu çözecek ve adil, hakkaniyetli bir barış sağlayacak adımların atılması mümkün olacaktır" dedi.

BAKAN FİDAN, SUNUM YAPTI

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından, gündeme geçildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, basına kapalı gerçekleşen oturumda, İsrail ve Filistin'de yaşanan olaylarla ilgili milletvekillerine bilgi verdi. Ardından siyasi partilerin görüşleri ile ilgili konuşmalara geçildi.