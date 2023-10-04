TBMM Genel Kurulu Hayvanları Koruma ve Sağlık Sorunları Üzerine Konuşmalarla Başladı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

TBMM Başkanvekili Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, "Hayvanları Koruma Günü"ne ilişkin yaptığı konuşmada, hayvanlara merhametle davranmanın insanlık için bir medeniyet göstergesi olduğunu söyledi.

Hayvanların korunmasının ahlaki bir sorumluluk değil aynı zamanda ekolojik dengeyi sürdürmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için de hayati önem taşıdığını belirten Durgut, "Günümüzde ne yazık ki tüketim çılgınlığı ve israftan beslenen bir sistemin neticesi olarak ekolojik dengeleri hiçe sayan endüstriyel hayvancılık hızla yaygınlaşmaktadır. Endüstriyel hayvancılık, milyonlarca hayvanın hayatını büyük bir acı ve stres içinde sürdürdüğü bir dünyayı temsil eder." dedi.

Durgut, yasaların uygulanması ve denetimin de önemli olduğunu vurgulayarak, "Hayvanları Koruma Kanunu ile hayvanlara karşı şiddete asla müsamaha gösterilmeyeceğini ortaya koymuş olsak da son dönemde karşılaştığımız olaylar yaptırımların daha etkin uygulanması gerektiğini göstermektedir." diye konuştu.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, SMA Tip-1 hastalarının yaşadığı sorunlara ilişkin gündem dışı konuşmasında, Türkiye'de her yıl ortalama 10 bin çocuktan birinin SMA'lı olarak dünyaya geldiğini söyledi.

Hastalığın dört ayrı tipinin görüldüğünü, bunlardan en ağır ve tedavi masrafları en yüksek olanının ise SMA Tip-1 olduğunu anlatan Bayraktutan, ailelerin yardım kampanyaları düzenleyerek masrafları karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

Bayraktutan, tedavi masraflarının sosyal güvenlik kapsamına alınması ve evlilik öncesi genetik taşıyıcılık testinin yapılması gerektiğini dile getirdi.

YSP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Kocaeli'nin yerel sorunlarına ilişkin konuşmasında, sanayi kenti Kocaeli'nin son yaşanan yağışlar sonrasında büyük zarar gördüğünü söyledi.