TBMM Genel Kurulu Gündem Dışı Konuşmalara Ev Sahipliği Yaptı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, "Türkiyelilik" tartışmasının yapıldığını söyledi.

"Türkiyelilik" kavramını ortaya atanların Türkiye'yi hedefe koyduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Nihai hedef, Türkiye'yi bölüp parçalamaktır, 'Türk milleti' tanımlamasını yok etmektir." dedi. Yüksel Selçuk Türkoğlu, Türk milletine asla boyun eğdirilemeyeceğini ifade etti.

İYİ Partili Türkoğlu'nun, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "Türkiyelilik" kavramını kullandığını hatırlatması üzerine söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Bakırhan'ın söylediğinin arkasında olduklarını savundu.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, " Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 105. yılı" dolayısıyla yaptığı konuşmada, Amasya'nın 14 medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğunu kaydetti.

Çilez, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya geldiğini hatırlatarak, "Cumhuriyet'in Amasya'da kurulduğunu" söyledi.

Türk milletinin, kurulan oyunlara figüranlık yapacak bir millet olmadığının altını çizen Çilez, Türkiye üzerinde emelleri olanlarla mücadele etmeye devam edeceklerini dile getirdi. Hasan Çilez, "Bugün her alanda muasır medeniyetlerin zirvesine doğru emin adımlarla ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, "Iğdır'ın sorunları" hakkında konuştu.

Genel Kurulda yerinden söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, işgal altındaki topraklarda işkencenin bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Filistinlilerin gözlerindeki korku, titreyen bedenleri ve susturulmuş sesleri, işkencenin nasıl bir insanlık suçu olduğunu gözler önüne seriyor. Her bir olay, bu karanlıkta umudu aydınlatmak için daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini hatırlatmaktadır. Yüce Meclisimizin son 20 yılda bu konuda yaptığı önemli düzenlemeler, insanlık adına gösterdiği onurlu duruş sadece bugünün değil gelecek nesillerin de rehberi olmalıdır. İnsanlık merhamet üzerine kuruludur. İşkence ise insanlık ağacına vurulan bir balta, ne dallar kalır ne yapraklar."