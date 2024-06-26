Üye Girişi
Haberler

TBMM Genel Kurulu Gündem Dışı Konuşmalara Ev Sahipliği Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalarda Türkiyelilik tartışması, Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 105. yılı ve işgal altındaki topraklardaki işkence konuları ele alındı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, "Türkiyelilik" tartışmasının yapıldığını söyledi.

"Türkiyelilik" kavramını ortaya atanların Türkiye'yi hedefe koyduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Nihai hedef, Türkiye'yi bölüp parçalamaktır, 'Türk milleti' tanımlamasını yok etmektir." dedi. Yüksel Selçuk Türkoğlu, Türk milletine asla boyun eğdirilemeyeceğini ifade etti.

İYİ Partili Türkoğlu'nun, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "Türkiyelilik" kavramını kullandığını hatırlatması üzerine söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Bakırhan'ın söylediğinin arkasında olduklarını savundu.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, " Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 105. yılı" dolayısıyla yaptığı konuşmada, Amasya'nın 14 medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğunu kaydetti.

Çilez, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya geldiğini hatırlatarak, "Cumhuriyet'in Amasya'da kurulduğunu" söyledi.

Türk milletinin, kurulan oyunlara figüranlık yapacak bir millet olmadığının altını çizen Çilez, Türkiye üzerinde emelleri olanlarla mücadele etmeye devam edeceklerini dile getirdi. Hasan Çilez, "Bugün her alanda muasır medeniyetlerin zirvesine doğru emin adımlarla ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, "Iğdır'ın sorunları" hakkında konuştu.

Genel Kurulda yerinden söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, işgal altındaki topraklarda işkencenin bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Filistinlilerin gözlerindeki korku, titreyen bedenleri ve susturulmuş sesleri, işkencenin nasıl bir insanlık suçu olduğunu gözler önüne seriyor. Her bir olay, bu karanlıkta umudu aydınlatmak için daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini hatırlatmaktadır. Yüce Meclisimizin son 20 yılda bu konuda yaptığı önemli düzenlemeler, insanlık adına gösterdiği onurlu duruş sadece bugünün değil gelecek nesillerin de rehberi olmalıdır. İnsanlık merhamet üzerine kuruludur. İşkence ise insanlık ağacına vurulan bir balta, ne dallar kalır ne yapraklar."

Kaynak: AA / Politika

Tbmm Genel Kurulu Amasya Genelgesi Celal Adan Türkiye Amasya İnsan Hakları Politika Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title