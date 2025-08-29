TBMM Genel Kurulu "Gazze" konusunda olağanüstü toplandı

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, "Bugün artık kıtlıkla karşı karşıyaysak demek ki atılan adımlar etkili bir sonuç doğurmadı. Başarının tek bir ölçütü vardır, İsrail'in işgaline son vermek, Gazzelilerin üzerindeki ambargoyu kaldırmaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin olağanüstü gündemle toplandı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Kaya, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 62 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 160 bine yaklaştığını anımsattı.

İsrail ve ABD tarafından organize edilen yardım operasyonlarını eleştiren Kaya, bu organizasyonların propagandadan öte bir anlam taşımadığını söyledi. Kaya, "Dağıtım merkezleri çevresinde yüzlerce insan şehit oldu, insani koridor yalanıyla oyalanan Gazze ise bir açık hava hapishanesine dönüştü. 2 milyon insan kıtlık ve ölümle karşı karşıya bırakılmış durumda." diye konuştu.

TBMM'nin 6 kez ortak bildiri ve tezkere ile İsrail'in yaptığı bu saldırıları kınadığını anlatan Kaya, siyasi partiler olarak da Genel Kurul'da Filistin'e dair kanaatlerini defaatle ifade ettiklerini anımsattı.

"Bugün bu toplantıyı bir kez daha bunları ifade etmek üzere yapmıyoruz" ifadesini kullanan Kaya, şöyle konuştu:

"Elbette hem sivil girişimler hem partilerimizin hem de hükümetimizin attığı adımlar vardır. Az yapmışlardır, çok yapmışlardır. Bize göre yetersizdir, kendilerine göre atılması gereken her adım atılmıştır ama günün sonunda İsrail'in uyguladığı zulüm azalmadı, artmaya devam ediyor. Ölen insanlar azalmadı, artmaya devam ediyor ve bugün artık kıtlıkla karşı karşıyaysak demek ki atılan adımlar etkili bir sonuç doğurmadı. Başarının tek bir ölçütü vardır, İsrail'in işgaline son vermek, Gazzelilerin üzerindeki ambargoyu kaldırmaktır."

Kaya, 100'ü aşkın gemiden oluşan uluslararası bir filonun Gazze'ye insanlık vicdanını taşımak için yola çıktığını, gemide birçok aktivistin yanı sıra milletvekillerinin de bulunduğunu anlattı.

İsrail'in, gemiyi hukuksuz bir şekilde kendi limanlarına çekmesi durumunda kınamayla bu olayın geçiştirilmemesi gerektiğini dile getiren Kaya, "Derhal bir ültimatomla o gemide bulunan vatandaşlarımıza uluslararası hukuka aykırı her müdahalenin kendi ülkemize yapılmış bir müdahale olduğunu lütfen buradan deklare edin ve bu gemideki vatandaşlarımızın bu vicdanı taşımasına hiç olmasa siz de bir ültimatomla destek olun." sözlerini sarf etti.

Kaya, Filistin konusunda önemli olanın sonuç almak olduğunu belirterek, "Samimiyetinizden, Filistin hassasiyetinizden en ufak bir şüphemiz yok. Ama bu adımları atarken etkili ve zamanında adımlar atma noktasındaki başarınızdan şüphemiz var." dedi.

Gazze'de başarının tek bir kriteri olduğunu söyleyen Kaya, bunun da Gazze'deki soykırımı durdurmak, İsrail'in işgaline son vermek, ambargo ve ablukayı ortadan kaldırmak olduğunu kaydetti.

"Ama bugün ama yarın bu hesap bir gün görülecektir"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise İsrail'in son haftalarda iyice şirazeden çıkarak Gazze'deki tüm Filistinlileri öldürme, öldüremediklerini de sürgüne gönderme planını devreye soktuğunu dile getirdi.

Özdağ, Yahudilerin 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler tarafından maruz kaldığı işkence ve soykırım ile bugün İsrail yönetiminin Filistin halkına karşı uyguladığı soykırım ve zulmün özü itibarıyla aynı olduğunu da söyledi. İki soykırım arasındaki tek farkın, birinin gizli, diğerinin ise açık şekilde yapılması olduğunun altını çizen Özdağ, şöyle devam etti:

"Bugün yaşanan insanlık dramı ve soykırım, tüm dünyanın gözü önünde, canlı bir şekilde icra ediliyor. Hatta bile isteye görünmesi isteniyor. Umursanmıyor, istihza ediliyor ve 'daha da kötüsünü yapacağız' deniliyor. Vicdanlı milyonlar ve insaflı bazı ülkeler dışında nerdeyse tüm dünya bu olan biteni izliyor ve çoğu zalim yerine mazlumu suçluyor. Herkesin sustuğu, mazlumun sahipsiz kaldığı, zalimin sırtlan gibi saldırmaya devam ettiği bir yerde biz, Türk milleti olarak buradayız. Biz buradayız ve yapılanları kaydediyoruz. Ama bugün ama yarın bu hesap bir gün görülecektir."