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TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için toplandı

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için toplandı

Politika Haberleri

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için toplandı. Genel Kurul, Geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli başkanlığında açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'den mazbatasını aldıktan sonra yemin edecek.

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için toplandı.

Genel Kurul, Geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli başkanlığında açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'den mazbatasını aldıktan sonra yemin edecek.

Kaynak: AA / Politika

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