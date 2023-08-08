TBMM Genel Kurulu, CHP'nin Muğla'daki maden çalışmalarıyla ilgili genel görüşme önergesi için toplandı

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen'deki maden çalışmalarına ilişkin genel görüşme önergesi için olağanüstü toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel kurula MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Bahçeli, genel kurul salonuna girişinde gazetecilerin sorusu üzerine, "Türkiye'nin gündemi çok yoğun. Muhalefet unsurları her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilecek bir gündem bulabilirler. Biz 1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayız" dedi.Genel kurulda toplantı yeter (200 milletvekili) sayısının bulunması üzerine Akbelen'deki maden çalışmalarına ilişkin siyasi parti grupları adına konuşmalar yapılacak. Konuşmaların ardından, 'Akbelen' için genel görüşme yapılmasına ilişkin, CHP'nin verdiği önerge oylamaya sunulacak.