TBMM Genel Kurulu, CHP'nin Akbelen Ormanlarındaki Ağaç Kıyımı İçin Verdiği Önergeyi Reddetti

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin Akbelen ormanlarındaki ağaç kıyımı için verdiği genel görüşme önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi. Muhalefetin TBMM'nin çalışmalarına devam etmesi yönündeki önergeleri de reddedildi. TBMM, 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin Akbelen ormanlarındaki ağaç kıyımı için verdiği genel görüşme önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi. Muhalefetin TBMM'nin çalışmalarına devam etmesi yönündeki önergeleri de reddedildi. TBMM, 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

TBMM Genel Kurulu bugün, CHP'nin talebi üzerine Akbelen'deki ağaçların kesilmesi gündemiyle olağanüstü olarak toplandı. AKP ve MHP milletvekilleri, daha önce vergi artışları ve zamları görüşmek üzere yapılan olağanüstü toplantıda olduğu gibi, yine TBMM Genel Kurulu Salonu'na, toplantı yeter sayısına ulaşıldığının belirlenmesinin ardından girdi.

Öngörüşmenin ardından, Genel Görüşme Öenergesi'nin TBMM Genel Kurulu gündemine alınıp alınmaması oylandı. AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

Daha sonra TBMM'nin çalışmalarına devam etmesi için CHP Grubu ve Saadet Partisi Grubu, iki ayrı önerge verdi. Önergelerin açık oylanmasının sonucu okundu. Buna göre oy kullanan 525 milletvekilinden 244'ü, TBMM'nin çalışmalarına devam etmesi yönünde oy kullandı, 281 milletvekili ise önergeyi reddetti.

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim 2023 Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girdi.