TBMM Genel Kurulu, Cezaevleri Araştırma Önergesine Yeterli Katılım Görmedi
TBMM'de, DEM Parti'nin cezaevlerindeki gözlem kurullarına ilişkin sunduğu araştırma önergesi görüşüldü ancak yeterli katılım sağlanamadığı için genel kurul kapatıldı.
GENEL KURUL KAPANDI
Genel Kurul'da, DEM Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu, 'Cezaevlerindeki İdare Gözlem Kurullarının İnfaz Yakma Kararlarının Araştırılması' başlıklı araştırma önergesi üzerine görüşmelere başlandı. Siyasi parti temsilcilerinin önerge üzerine yaptığı değerlendirmelerin ardından CHP grubu yoklama talebinde bulundu. Üst üstte iki kez yapılan oylamada, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, birleşimi 15 Ekim Çarşamba günü toplanmak üzere kapattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika