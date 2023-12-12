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TBMM Genel Kurulu çalışmalara ara verdi

12 Aralık 2023 16:31 Güncelleme: 16:33 Abone Ol

TBMM Genel Kurulu, Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları bütçeleri görüşmeleri sırasında yaşanan bir sağlık sorunu nedeniyle çalışmalara ara verdi. Yarın çalışmalara devam edilecek.