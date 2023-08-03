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TBMM Genel Kurulu 8 Ağustos'ta toplanacak

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu 8 Ağustos Salı günü saat 15:00'te toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunu 8 Ağustos Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.

Muhalefet partileri TBMM Genel Kurulu'nun toplanması yönünde dilekçe vermişti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu, Anayasa'nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15: 00'te toplantıya çağırdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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