AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, NATO Zirvesi'nde Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü muhtırayı değerlendirirken "Türkiye kararlılığı, haklı duruşu, diplomatik başarısı ile bir kez daha sonuç almıştır. Bu siyaset üstü bir konudur. Muhalefetin de bu sevince ortak olmasını beklerdik." dedi.

Genel Kurulda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakat metni neticesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya giriş sürecinin önündeki engellerin ortadan kaldırıldığını belirterek, iki ülkenin kağıt üzerinde PKK'yı terör örgütü olarak tanımasının yeni bir gelişme ya da kazanım olmadığını söyledi.

İki ülke tarafından somut bir adım atılmaksızın yalnızca söz ve vaatlere dayanarak atılan bu imzanın, Türkiye'nin çıkarlarıyla bağdaşmayan ve telafisi mümkün olmayan bir taviz olduğunu ileri süren Dervişoğlu, şunları dile getirdi:

"Mutabakat metninde, PKK ve onun Suriye uzantısı PYD/YPG birbirinden ayrılmış, PYD/YPG terör örgütü olarak dahi tanımlanmamıştır. Kürsülerde ve meydanlarda attığınız hamasi nutuklar, her zaman olduğu gibi yine masada verilen tavizlerle sonuçlanmıştır. Türkiye'nin milli menfaatleri, iktidarın ilkesiz ve basiretsiz politikalarına kurban edilmiştir."

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kürtlerin hafızasız bırakılmak istendiğini, Seyit Rıza, Şeyh Sait gibi binlerce idam edilen Kürt'ün bir mezarının olmadığını dile getirerek, bir an önce mezar yerlerinin açıklanmasını istedi.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 52 bin personel istihdamıyla 800 bin engelli bireyin rehabilitasyon sürecinin tamamlandığını söyleyen Beştaş, "Asgari ücret ödemekle mükellef bu kurumlara da gerekli desteğin verilmesi gerekiyor. 2006 yılında bir öğrenci için ödenen aylık özel eğitim ödeneği bir asgari ücret tutarındayken bu yıl, bu oran yüzde 27'sine düşmüş durumda. Bu taleplerinin bütçede karşılık bulması için gerekli çabayı ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

"6 bin 770 lira asgari ücret olmalı"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dış politikanın kararlılık, diplomasi ve ülkenin çıkarlarını önceleme sanatı olduğunu belirterek, bunun en güzel örneğinin Hatay'ın anavatana katılma süreci olduğunu kaydetti.

Temmuz ayında emeklilerin enflasyon kaynaklı yüzde 40 zam alacağını dile getiren Altay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden "torba" kanun teklifine göre en düşük emekli maaşının 2 bin 500 liradan 3 bin liraya yükseltileceğini hatırlattı.

Bir emekliye yüzde 40 zam verilirken birine yüzde 20 zam verileceğine işaret eden Altay, "Yüce Genel Kurula buradan çağrıda bulunmak istiyorum; cuma günü görüşeceğimiz 3600'ü de kapsayan torbada en düşük emekli maaşı noktasında hep birlikte bir adım atalım." dedi.

Altay, açlık sınırının 6 bin 391 lira olduğunu belirterek, asgari ücretin 6 bin 770 lira, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2 bin 500 lira yapılmasını istedi.

"Türkiye kazanmıştır"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin, muhalefetin bu başarıyı, sanki mutabakattan hemen sonra bu iki ülkenin NATO'ya kabulü gerçekleşecekmiş gibi bir algıyla sunsa da bu sürecin yaklaşık 1,5 yıl gibi bir zamanı alacağını söyledi.

Türkiye'nin mutabakat üzerinde takibi ve taahhüdün yerine getirilmesi konusunda değerlendirmeleri olacağını kaydeden Ünal, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya ilişkin ifadelerini bahis konusu yaparak, uluslararası ilişkilerin ruhuna aykırı bir şekilde sanki biz, uluslararası ilişkilerde çok boyutlu ve çok katmanlı bir dil kullanmıyormuşuz gibi bir algı oluşturmayı doğru bulmuyorum." diye konuştu.

Uluslararası ilişkilerde ülkelerin kendi çıkarlarını koruma ve kendi istediklerini oluşturma zemininde gerekli mücadeleleri verdiğini belirten Ünal, "Türkiye kararlılığı, haklı duruşu, diplomatik başarısı ile bir kez daha sonuç almıştır. Bu siyaset üstü bir konudur. Muhalefetin de bu sevince ortak olmasını beklerdik. Bu, aynı zamanda ülkemizin terörle mücadelede kararlılığının tüm dünyaya bir kez daha ilanı olmuştur ve Türkiye kazanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sahada ve masada güçlü Türkiye'nin, haklı davasında duruşunu sergilemekten bundan sonra da geri durmayacağını vurguladı.

Asgari ücretin, diğer memur zammında olduğu gibi hükümetin bizatihi tasarrufunda olduğu algısının oluşturulmasının doğru olmadığını ifade eden Ünal, "Asgari ücret, işçi ve işveren arasındaki anlaşmaya hükümetin hakemliği ile gerçekleşmektedir. Hükümetimiz de bu süreçte her zaman işçi kardeşlerimizin yanında olmuştur." dedi.

"NATO, hiçbir emperyalist politikanın vekalet savaşlarının aracı olmamalıdır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, üçlü muhtıraya yönelik, "Türkiye, terör örgütleri PKK, PYD, YPG ve FETÖ'nün uluslararası lojistik, finans ve insan kaynağının kesilmesi konusunda bir süredir devam eden diplomatik girişimlerinin önemli bir safhasını başarıyla tamamlamıştır." yorumunu yaptı.

İsveç ve Finlandiya tarafından verilen taahhütlerin hayata geçirilmesinde atılacak her adımın takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Akçay, şunları dile getirdi:

"Başta ABD olmak üzere diğer NATO üyesi ülkeler, terör örgütleriyle açık ya da kapalı bütün ilişkilerini kesmeli, savunma ve güvenlik konusunda Türkiye'nin kararlı tutumu referans olmalıdır. NATO ve üye ülkeler PKK, PYD, YPG ve FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımalı, ayrıca NATO terörle mücadeleyi öncelemelidir. NATO, hiçbir emperyalist politikanın vekalet savaşlarının aracı olmamalıdır. Genişleme stratejileri, bölgesel çatışma hatlarını derinleştirecek çevreleme politikalarına ve yeni gerilim hatlarının ortaya çıkmasına da sebebiyet vermemelidir."