MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentindeki Fas sınırında yaşamını kaybeden mültecilere ilişkin, " Yunanistan'ın genç yaşlı çocuk demeden mültecilere ve göçmenlere yönelik sistematik saldırılarıyla başlayan nefret politikaları, İspanya'da meydana gelen saldırıyla ivme kazanmıştır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve ilgili diğer organlar, Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu insanlık dramlarına kayıtsız kalmamalıdır." dedi.

Genel Kurulda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, 6 ay önce, ekonominin 6 ay sonra çok farklı noktalara ulaşacağını söylediğini belirterek, "Rakamların haline bakarsak Sayın Nebati uyumaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, 2022 yılı ek bütçesinin bugün TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini anımsatarak, "İktidar enflasyonla mücadele etmek yerine vatandaşı enflasyon vergisine tabi tutmayı tercih etmekten vazgeçmelidir. Geçmişin muhakemesini, geleceğin tasavvurunu yapamayan bu iktidarın, Türkiye'yi yönetme ehliyetini kaybettiği de son derece aşikardır." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Kastamonu'nun Küre ilçesinde kaybolan Recep Bakırcı ile Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kaybolan Okan Bayrak'ı arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini söyleyerek, "Devletimiz sel felaketi henüz meydana gelmeden bütün imkanlarıyla seferber olmuş, plan ve strateji dahilinde hareket etmiştir." dedi.

Sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunan Akçay, görev yapan birimlere başarılar diledi.

MHP'li Akçay, İspanya'nın 24 Haziran'daki mültecilere yönelik müdahalesinde 37 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Yunanistan'ın genç yaşlı çocuk demeden mültecilere ve göçmenlere yönelik sistematik saldırılarıyla başlayan nefret politikaları, İspanya'da meydana gelen saldırıyla ivme kazanmıştır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve ilgili diğer organlar, Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu insanlık dramlarına kayıtsız kalmamalıdır. AB ülkeleri 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokolü'ne riayet etmeli, mülteci meselesini siyasi bir manivela olarak kullanmaktan vazgeçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, iktidarın HDP'yi demokratik siyaset dışına itmek istediğini ileri sürerek, "Teslim olmayacağız, boyun eğmeyeceğiz. Kürt halkı direnmeye, haklarını talep etmeye devam edecek. Siz bu ülkeye 90'ları yaşatamayacaksınız. Buna izin vermeyeceğiz. Bunun hesabını ilk seçimde kaybettiğinizde, vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

"Hükümetin kusurunu dile getirmeyeceksek niye buradayız?"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, afetlerin yaşandığı illerde can kaybı olmaması temennisinde bulundu.

"Beni bir kere aldatırsan yuh sana. Ama iki defa aldatırsan yuh bana." sözünü anımsatan Altay, "Bozkurt, Babaçay aynı tahribatla karşı karşıya kalıyor. Devlet aklı ve bilim var. Parti aklıyla bu işlere bakarsak doğru yapmayız. Sel, yangın, deprem Allah'tan gelir, afettir, bunun polemiği de olmaz ama Bozkurt'ta 11 ay önce yaşadığımızın aynısını yaşıyorsak, 'Yönetimin bir kusuru, kabahati yok.' diyemeyiz. Biz, buradan bir şey çıkarmak peşinde değiliz. Bozkurt'un içinden geçen çayın etrafına taş döşemek marifet değil, meseleyi çözmüyor." diye konuştu.

Geçen sene çıkan orman yangınlarına da değinen Altay, iktidarın, yangınlar konusunda ders almadığını söyledi. Altay, "Burası Meclis. Hükümetin bu eksiğini, kusurunu dile getirmeyeceksek niye buradayız?" sorusunu yöneltti.

AK Parti Grubu adına konuşan Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Batı Karadeniz'deki sel felaketi sonrası Kastamonu ve Düzce'deki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini anımsatarak, kayıp iki vatandaşa da sağ salim ulaşılması temennisinde bulundu.

Özdemir, Metehan tarafından milattan önce 209'da temelleri atılan Kara Kuvvetleri'nin kuruluşunun 2231'inci yıl dönümü olduğunu belirterek, "Bugün, kahraman ecdadımızın izinde, ülkemizin güvenliği, egemenlik haklarımız ve milletimizin huzuru adına kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz. Ülkemizin gurur kaynağı, milletimizin şanlı ve muzaffer ordusu Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bizlere bu toprakları vatan kılan tüm ecdadımızı rahmetle ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda 2022 yılı ek bütçesinin görüşüleceğini aktaran Özdemir, ek bütçenin millete ve ülkeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve Özdemir, hayatını kaybeden oyuncu Cüneyt Arkın'a rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.