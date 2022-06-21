Ak Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, makro ekonomik göstergelerde yaşanan gelişmeler nedeniyle devletin gelirlerinde artış meydana geldiğini, bu gelirin ek bütçeyle millete, milletin refahı için aktarılacağını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davaya değinerek, sanık Cemal Metin Avcı'ya 23 yıl hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.

Bu tip kararların kadın katillerini yüreklendireceğini savunan Usta, "Adalet, üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü esas almalıdır. Verilen karar, kamu vicdanını yaralamıştır." dedi.

Erhan Usta, 2022 yılı ek bütçe teklifinin Meclis'e sunulduğunu ve Türkiye tarihinde bir ilkin yaşandığını ifade ederek, "Yetmişli yıllar, seksenli yıllarda bile böyle bir bütçe revizyonu, böyle bir ek bütçe meselesi görülmüş değildir. Bu niye oldu? Sayın Erdoğan ve ekibinin başarısız ekonomi yönetiminden kaynaklanan bir fatura var milletin önünde." diye konuştu.

İktidarın, başarısızlığının faturasını millete ödetmek istediğini iddia eden Usta, "Eğer Sayın Erdoğan ve ekibi bir özel şirkette CEO olsaydı, genel müdür olsaydı kovulurdu. Millet de işten atmak istiyor ama Sayın Erdoğan bir türlü milletin önüne sandığı getirmiyor." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, Sakarya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kuvayımilliye kahramanlarını, Halit Molla, İpsiz Recep gibi düşmanı vatandan kovmak için mücadele eden kahramanları rahmet ve minnetle yad ettiğini söyledi.

Bülbül, Mardin Ömerli Pınarcık Köyü'ne 20 Haziran 1980'de baskın düzenleyen terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit edilen 16'sı çocuk 30 vatandaşı rahmetle andı ve terör örgütünü lanetledi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, cezaevlerinde haberleşme, görüş, insanca yaşam ve muamele hakkı gibi hakların ihlal edildiğini, buna itiraz edenlerin de disiplin cezalarına maruz kaldığını iddia etti.

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin ailelerinden uzak yerlere nakledildiğini savunan Oluç, ailelerin kopmasına neden olan bu uygulamaya karşı düzenleme yapılmasını istedi.

"Ne ilk bütçede ne de şimdikinde halk yok"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünde, kurtuluş için canını ortaya koyan Halit Molla, silah arkadaşları ve Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle, saygıyla andığını söyledi.

Ek bütçe teklifinin TBMM'ye sunulduğunu anımsatan Özkoç, zenginliği katlayan, yoksulluğu büyüten AK Parti bütçelerinden bir tanesinin daha Meclis'te olduğunu savundu.

Özkoç, bütçenin zaten yarı yarıya eridiğini öne sürerek, şöyle konuştu:

"Kur yükselişi sürüyor, enflasyon artmaya devam ediyor, faizler yükseliyor. Ne ilk bütçede ne şimdi önümüze konulan ek bütçede halk yok, istihdamı artıracak bir çıkış yok, devletin borç yükünü azaltabilecek bir seçenek yok. Ne var? Kur korumalı mevduat için 40 milyar liralık ödenek var, borç faizi için 89 milyar lira var, yandaşlara otoyol ve köprüler için dolar üzerinden verdiğimiz garanti ödemeleri için 5,6 milyar lira var. Yine yandaşlara gidecek şehir hastanesi ödemeleri için 4,3 milyar lira ek ödenek var. Parası olanlar, saraya yakın durabilenler için fırsat kapıları var. Halk için umut yok. Buradan kurtulmamız için, kurtuluş için çare ek bütçe getirmek değildir. Çare ekonominin başındaki ekonomisti, yani Tayyip Erdoğan'ı değiştirmektir."

"Artan gelir, milletimizin refahı için aktarılacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, ek bütçe ile 880 milyar lira harcama, 1 trilyon 80 milyar lira gelir öngörüldüğünü belirterek, "Makro ekonomik göstergelerde yaşanan gelişmeler nedeniyle gelirlerimizde artış meydana gelmiştir. Artan bu gelir ek bütçe ile yine milletimize, milletimizin refahı için aktarılacak. Bu nedenle ek bütçeye ihtiyaç duyulmuştur." dedi.

Tunç, ek yardımlar, sosyal adaleti sağlayıcı tedbirler, üretimi ve yatırımları destekleyici adımlar ve çalışanların mali haklarını destekleyici iyileştirmelerin, ek bütçe sayesinde millet için kullanılabileceğini dile getirdi.

Pınar Gültekin cinayeti davasında verilen karara da değinen Tunç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hukuki süreç devam ediyor. İstinaf süreci var, temyiz süreci var. Yargının bu sürece ilişkin kendi iç mekanizmaları işleyecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Elbette ki bağımsız ve tarafsız yargımız bu davanın en adil ve doğru şekilde sonuçlanması için kendi mekanizmaları içerisinde gerekli değerlendirmeleri yapacak ve en doğru karara ulaşacaktır. Biz de AK Parti olarak bu süreci şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yakından takip etmeye devam edeceğiz. Kadına şiddetin önlenmesi ve kadın cinayetlerinin önlenmesinde kararlıyız."