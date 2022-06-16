AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, eski Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün havaalanında VIP salonuna alınmaması konusunda, "Kırmızı pasaport hakkı olan kişilerin, milletvekili eşlerinin rical listesinde yer almasıyla ilgili çalışmaları, belki Meclis Başkanlığı düzeyinde, hep birlikte takip ederek bu eksikliğin giderilmesini sağlayalım." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, ağır iş ve yoksullukla mücadele eden ev işçilerinin İş Kanunu kapsamına dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak bu konuyu Meclis gündemine taşıyacaklarını söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tüm hızıyla devam ettiğine dikkati çeken Dervişoğlu, "Savaş Ukrayna'da, ambargolar Rusya'da yaşanırken 3 haneli enflasyon Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının yönettiği Türkiye'de gerçekleşiyor." dedi.

Asgari ücretin açlık sınırının altına düştüğünü belirten Dervişoğlu, en geç temmuzda, memur ve emeklilere verilecek enflasyon farkıyla beraber asgari ücrette de enflasyon düzeltmesi yapılması gerektiğini anlattı. Dervişoğlu, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkartılmasını istedi.

"Doğal gaz arama, enerjide ithal bağımlılığımızı azaltacak"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'de yatırım ve kalkınma hamleleri adına önemli gelişmeler yaşandığına işaret ederek "14 Haziran'da Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, denizden karaya çıkartılacak doğal gaz için denize ilk boru indirme ve kaynak töreni yapıldı. Sakarya Gaz Sahası'nda 2020'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazın ilk üretimine 2023'te başlanması, 2026 itibarıyla maksimum üretime ulaşılması hedeflenmektedir." dedi.

Akçay, bu doğrultuda, hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında görev yapan Yavuz, Kanuni ve Fatih sondaj gemilerine 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamit Han'ın da eklenmesinin önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Küresel ve bölgesel gerilim hatları nedeniyle enerji arz güvenliğinde yaşanan krizler enerjide dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yürütülen doğal gaz arama faaliyetleri, enerjide ithal bağımlılığımızı büyük ölçüde azaltacak, yatırım ve kalkınma hamlelerimiz ivme kazanacaktır. Türkiye, milli enerji ve maden politikalarıyla enerjide küresel veya bölgesel aktörlüğünü sürdürecektir."

"Bu ayıbı derhal ortadan kaldırılmaları gerekir"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün havaalanında VIP salonuna alınmadığının dün gündeme gelmesinin ardından İstanbul Valiliğinden açıklama yapıldığını anımsatarak "Rical listesinden çıktığı, bunun Cumhurbaşkanlığı tarafından yaptırıldığı, bunun kurala uygun olduğu, o gün mağduriyet yaratılmadığı, kendisinin de bir daha VIP'e başvurmadığı söyleniyor. Bu muamele ne Berna Yılmaz'a ne Semra Özal'a ne diğer siyasi büyüklerimizin eşlerine yapılabilir. Burada Cumhurbaşkanlığına, iktidar partisine önemli bir görev düşmektedir. Bu ayıbı derhal ortadan kaldırılmaları gerekir." ifadelerini kullandı.

Engellilerin kamu kurumlarında istihdam edilmelerine ilişkin Özel, "Bugüne kadar yapılan uygulamalarda kota şartı yerine getirilmediği gibi EKPSS ve kura nedeniyle engellilerin büyük kısmı istihdam haklarından yararlanamamaktadır." dedi.

Özel, öğretmen olarak mezun olan engellilerin gerek kota gerekse kura nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak istihdam edilemediğini, bu kapsamda yaklaşık 5 bin öğretmen adayının atama beklediğini dile getirdi. Özel, bu kişilerin öğretmen kadrolarına atanması için Meclis'in inisiyatif almasını talep ederek konuyla ilgili verdikleri kanun teklifinin Meclis gündemine geleceğini anlattı.

"3600 ek gösterge düzenlemesi Meclis gündemine gelecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Kamu Çalışanları Günü'nü kutlayarak kamu çalışanlarının mali haklarını düzenleyen yasal çalışmaları Meclis'te gerçekleştirdiklerini anımsattı. Tunç, gelecek süreçte de beklentileri olan 3600 ek göstergeyle ilgili düzenleme teklifinin Meclis gündemine geleceğini bildirdi.

Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün havaalanında VIP salonuna alınmaması konusunu kendilerinin de araştırdığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Rical listesinde milletvekili eşleri yok, eskiden de yoktu, şimdi de yok. Bu, bundan sonra da olmayacağı anlamına gelmemeli. Önceki dönemlerde görev yapmış milletvekillerimizin, merhum başbakan yardımcılarımızın, onların eşlerine kırmızı pasaport verilmesi ile ilgili yasal düzenlemeleri biz burada gerçekleştirdik. Dolayısıyla kırmızı pasaport hakkı olan kişilerin, milletvekili eşlerinin rical listesinde yer almasıyla ilgili çalışmaları belki Meclis Başkanlığı düzeyinde de hep birlikte takip ederek bu eksikliğin giderilmesini sağlayalım."