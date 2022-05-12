Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, " Valiler Kararnamesi'yle, başı açık, başı kapalı, hiçbir kılık kıyafet ayrımı yapmaksızın atanan bütün valilerimizin, illerinde en güzel ve faydalı hizmetleri yapmasını diliyorum." dedi.

Tbmm Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, terörle mücadelede önemli görev üstlenen güvenlik korucularının, diğer kolluk güçlerinin haklarına sahip olması gerektiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hakkındaki bir skecin, televizyon kanalında yayımlanmasının engellendiğini öne süren Usta, "Hükümet, makul bir mizaha bile artık tahammül edemez duruma gelmiştir. Baskı ve yasak toplumun her kesimi tarafından hissedilmektedir. Milletimizin, Nebati'ye gülmek için herhangi bir skece de ihtiyacı yoktur. Sayın Bakan zaten gerek yaptıkları gerekse konuşmalarıyla kendisini yeteri kadar gülünç duruma düşürmektedir." ifadesini kullandı.

Suriyeli sığınmacılar konusunun, TBMM Genel Kurulunda özel bir oturumda, milletin şahitliğinde istişare edilmesi gerektiğini belirten Usta, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan, bu çağrılarına kulak vermesini istedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkçe'nin, Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de resmi devlet dili ilan edildiğini anımsattı.

Bu tarihin Türk Dil Bayramı olarak kutlandığına işaret eden Bülbül, "Türk Dil Bayramı olarak kutladığımız 13 Mayıs 1277 tarihli fermanın 745. yıl dönümünde, millet ve milliyet şuurumuzun en önemli unsuru olan Türkçemizin sonsuza kadar yaşamasını diliyor, Türk Dil Bayramı'nı kutluyoruz." diye konuştu.

"Kadınların üstün cesareti karşısında yok olup gidecek"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, cezasızlığın, yeni faciaların davetiyesi olduğunu belirterek, Soma maden faciasına ilişkin davanın cezasızlıkla sonuçlandığını savundu.

Kovid-19 salgını sürecinde başlatılan müzik kısıtlamasını eleştiren Beştaş, bu kısıtlamanın sektöre zarar verdiğini ve özel hayata müdahale olduğunu dile getirdi. Bu kısıtlamanın kaldırılması talebinde bulunan Beştaş, "AKP iktidarının müziğe ve eğlenceye olan nefret, kin ve düşmanlığı bitmedi." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kadınların, canla başla, emekle bir toplumu inşa ettiğini vurguladı.

Kadınların kendilerini ifade edebilmesi, özgürce konuşabilmesi ve istediği yaşam biçimini tercih edebilmesinin, onların hakkı olduğuna işaret eden Özkoç, "Bu hakkı engellemek yasalarımızda en büyük suçtur. Televizyonlarda kadınların nasıl giyineceği, nasıl konuşacağı, toplumda kendilerini nasıl ifade etmeleri gerektiği konusunda ahkam kesen anlayışı kesinlikle reddediyoruz. Kadınlara ne yapmaları gerektiğini söyleme cesaretini bulan anlayış, kadınların üstün cesareti karşısında yok olup gidecektir." diye konuştu.

"Alım gücünü artıracağız"

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, dün yayımlanan Valiler Kararnamesi'yle atamaların yapıldığını anımsatarak, "Valiler Kararnamesi'yle, başı açık, başı kapalı, hiçbir kılık kıyafet ayrımı yapmaksızın atanan bütün valilerimizin, illerinde en güzel ve faydalı hizmetleri yapmasını diliyorum." diye konuştu.

3600 ek gösterge konusunda geniş bir spektrum içinde hemşirelerin de yer aldığı düzenleme hazırladıklarını anlatan Akbaşoğlu, bu düzenlemenin temmuza kadar yasalaşacağını bildirdi.

Akbaşoğlu, partisinin, atacağını söylediği ve attığı tüm adımları sıralayarak, temmuz itibarıyla memur ve emekli maaşlarına yönelik düzenleme yapacaklarını ve alım gücünü artıracaklarını belirtti.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, 14 Mayıs Cumartesi günü hizmete açılacak Rize-Artvin Havalimanı'nın hayırlı olmasını diledi. Akbaşoğlu, öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği dördüncü sondaj gemisinin de yakında Türkiye limanlarına demir atacağını kaydetti.

Ak Parti'li Akbaşoğlu, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023 seçimlerinde milletin teveccühünü tekrar alacaklarını sözlerine ekledi.