Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, "Vatandaşlarımıza soralım: HDP bu toprakların partisi mi değil mi" ifadelerine karşılık, "Gelin dolaşalım memleketi ve soralım: HDP, özgür bir parti mi? HDP, Kandil'den izin almadan adım atan bir parti mi? HDP'nin listesini, metnini kim hazırlıyor, gündemini kim belirliyor? HDP kimin sözcülüğünü yapıyor? Eğer bu konuda çok büyük oranda 'HDP maalesef özgür değil' denmezse, ben de 'Bu işi bilmiyorum' diyeceğim." dedi.

Tbmm Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, KOAH, ALS, kalp yetmezliği, astım ve akciğer kanseri hastalarının oksijen tedavisi için elektrikle çalışan "konsantratör" adı altında cihazlar kullandığını, bu cihazları kullananlar için elektrik faturalarının ödenmesinin kolaylaştırılması, bir yapılandırma hazırlanması gerektiğini söyledi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici olarak İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmesine ilişkin Usta, "Vatandaşa fırça basan, vatandaşa sert davranan ama o gün affedilen Vali, bugün Ak Parti'ye hafif bir şey söylendi diye, kendisi de değil üstelik, eşi söyledi diye görevden alınıyor. İşte, Ak Parti'nin ve hükümetinin, Sayın Erdoğan'ın demokrasiden anladığı tam da budur." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, başta ABD olmak üzere, bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'de yargılama süreçleriyle ilgili yaptıkları açıklamalarla gerçeği çarpıttığını kaydederek, " Türkiye'yi açıkça hedef alan açıklamalar, bu ülkeler tarafından fonlanan birtakım yabancı medya kuruluşları tarafından da organize bir itibar suikastına dönüştürülmüştür." dedi.

Avrupa Konseyinin yürütme ve yargı organlarının, defalarca bağımsız yargı mekanizmalarını hedef alarak yargı sürecine saygı ilkesini ihlal ettiğini dile getiren Akçay, "Terör örgütlerini 'kanarya sevenler derneği' olarak görenler, terör elebaşlarını ülkelerinde saklayanlar demokrasi havariliğine soyunmaktadır. Bu ülkeler, Türkiye'de devam eden ve tamamlanan yargı süreçlerini bahane ederek karanlık ilişki ağlarını örtbas etmeye çalışmaktadır. Türkiye insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet, hiç kimse, bağımsız Türk mahkemelerine müdahale edemez, yargı süreçleri hakkında emir veremez, ahkam kesemez. Söz konusu ülkeler, uluslararası örgütlerin ilgili mercileri, Türkiye'ye yönelik ikiyüzlü, çifte standartlı, planlı ve maksatlı tutumlardan vazgeçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın "HDP bu toprakların partisi değil, maalesef Kürtlerin de partisi değil" dediğini iddia ederek, "Şimdi, hazır bayram, Meclis de tatil olacak; ben size bir çağrıda bulunuyorum: Siz ve ben, başka kimse olmasın, gelin, Diyarbakır'da, Hakkari'de, Şırnak'ta, Van'da, Siirt'te, Batman'da, Mardin'de, sadece oralarda değil, Karadeniz'de istediğiniz illerde, Akdeniz'de, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da ve başka iller istiyorsanız, İzmir'de, Balıkesir'de, hatta Çanakkale'de, sizin ilinizde, gelin, birlikte bayramda bir tur yapalım, ikimiz beraber ve orada sokakta dolaşan vatandaşlarımıza soralım bakalım: HDP bu toprakların partisi mi değil mi?" ifadelerini kullandı.

"Türkiye hukuk tarihine bir hançer vurulmuştur"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 14 Nisan'da Malatya'da yaşanan don olayı nedeniyle tomurcuğa gelmiş kayısının neredeyse tamamına yakınının yandığını, 29-30 Mart 2014'ten bu yana görülen en büyük felaketle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Üreticinin borçlanarak kayısıyı yaşatmaya çalıştığını dile getiren Ağbaba, "31 bin üretici var. Primlerin yüksekliği nedeniyle üreticinin sadece yüzde 23'ü TARSİM'e sigortalı olmuş durumda. Ayrıca TARSİM yaş kayısıyı 6 TL'den sigorta yapıyor. Ama şu anda yaş kayısı 25 TL olarak tahmin ediliyor. TARSİM, dertlere deva değil." diye konuştu.

Ağbaba, Malatya'da çiftçilerin kredi borçlarının faizlerinin ötelenmesini istedi.

"15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin davada verilen karara değinen Ağbaba, "Dün Balyoz'u alkışlayanlar, bugün utananlar, bugün Gezi'yi alkışlayanlar yarın utanacaktır. Tarihin kara sayfasında yer alacaktır. Balyoz, Ergenekon neyse Gezi de odur. Gezi kararlarıyla, Türkiye hukuk tarihine bir hançer vurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, "Gezi'de terör arıyorsanız, Ali İsmail Korkmaz'ın Eskişehir'de öldürüldüğü yere bakın. Kızılay'a bakın, Ethem Sarısülük'ün öldürüldüğü yerde. Terörist arıyorsanız, o polise 'vur' emri vererek 8 gencimizi öldürenlere bakın. Gezi, bu memleketin onurudur. AKP'li, MHP'li, CHP'li çocuklar da o Gezi'ye katılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Dün Gezi'nin karşısındaydık, bugün de karşısındayız"

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Türkiye'de bütün partilerin Türkiye'nin partisi olmasını istediklerini belirtti.

Tarihçilerin işi olan sözde Ermeni soykırımı konusunu HDP'nin, emperyal güçlerin sözcüsü gibi dile getirmemesini istediklerini kaydeden Turan, "Biden'ın söyleminin neredeyse aynısını tekrar eden, Fransa'nın, İsviçre'nin söyleminin neredeyse aynısını tekrar eden bir anlayışın Türkiye'ye katkı sağlamayacağını ifade ettim." dedi.

"Hangi 18 Mart töreninde, şehit cenazesinde, Meclis'in ortak bildirisinde HDP'yi gördük?" diye soran Turan, o yüzden HDP'yi Türkiye'nin partisi olmaya davet ettiğini söyledi.

HDP'li Oluç'un şehirleri beraber dolaşma teklifine de Turan, "Ben de söylüyorum, gelin dolaşalım memleketi, soralım: HDP, özgür bir parti mi? HDP, Kandil'den izin almadan adım atan bir parti mi? HDP'nin listesini, metnini kim hazırlıyor, gündemini kim belirliyor? HDP kimin sözcülüğünü yapıyor? Eğer bu konuda çok büyük oranda 'HDP maalesef özgür değil' denmezse, ben de 'Bu işi bilmiyorum' diyeceğim." ifadelerini kullandı.

CHP'li Ağbaba'nın Gezi olaylarına güzellemede bulunduğunu kaydeden Turan, "İstediğiniz kadar güzelleyin. Biz, dün Gezi'nin karşısındaydık, bugün de karşısındayız. Ülkemizin neresinde bir dert varsa, sorun varsa çözmeyi görev biliriz. Gencimizin isyanı varsa onu da dinleriz." dedi.

Gezi'nin geldiği yerin, finansının, içeriğinin ne olduğunu birkaç gün sonra herkesin öğrendiğini anlatan Turan, "Selahattin Demirtaş bile 'Burada darbe söylemi, görüntüsü var' dedi. Siz diyemediniz." şeklinde konuştu.

Turan, çok ucuz hareketlerle "MHP, AK Parti oradaydı" tarzı söylemlerin hiç kimseye faydası olmadığını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Akçay, bozkurt işaretinin istismarcıları olduğunu bildiklerini ifade ederek, "Bunlardan biri de Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Şunu özellikle tekrarlıyorum; Gezi eylemlerinde MHP yoktur. Şunu iyi bilsinler ki MHP ve ülkücüler kendi organize etmedikleri birtakım yürüyüş ve organizasyonlarda bulunmazlar." dedi.