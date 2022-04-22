AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Vesayetten arındırılmış yerli ve milli silah sistemleriyle kahraman ordumuzu donattık. İHA'lar, SİHA'lar, kendi yerli ve milli fırkateynlerimiz, hava ve deniz araçlarımız dosta güven, düşmana korku veren bir nitelik kazandı." dedi.

Tbmm Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, asgari ücret düzenlemelerinin, üçer aylık periyotlar halinde ve enflasyona göre yapılmasını istedi.

Vatandaşların emeğinin enflasyona karşı korunması için hükümeti vazife almaya çağırdıklarını söyleyen Dervişoğlu, "Ülkemizde devlet yönetiminde ciddiyetsizliğin ve liyakatsizliğin hüküm sürdüğü, milletimizin göz göre göre enflasyona ezdirilip yoksulluğa terk edildiği bir gerçek. Ancak milletimiz şunu iyi bilsin ki bu kalıcı değil, çözülemeyecek bir problem de değil." diye konuştu.

-"Yavuz hırsız ABD, ev sahibini bastırmaya tevessül etmiş"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ABD Dışişleri Bakanlığınca 12 Nisan 2022'de yayımlanan 2021 İnsan Hakları Raporunun Türkiye kısmında asılsız itham ve karalama kampanyalarına yer verildiğini anımsattı.

"Yavuz hırsız ABD, ev sahibini bastırmaya tevessül etmiş, Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarılı ve kararlı duruşunu hedef almıştır." diyen Akçay, ABD'nin, bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleri tarafından yürütülen yargılama süreçlerini hedef alarak Türkiye'yi uluslararası kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırma hevesine düştüğünü söyledi.

Akçay, "ABD tarafından terör örgütlerinin siparişiyle yazılan, alenen Türkiye düşmanlığı güden, gerçeklerden tamamen uzak bu rapor ayaklarımızın altında. ABD, düzmece raporlarla Türkiye düşmanlığı gütmek yerine, Orta Doğu'da, Balkanlarda, Orta Asya'da, Afrika'da işlediği insanlık suçlarının hesabını vermeli ve karanlık siciliyle yüzleşmeli." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Ekonomi gündemimiz bitmiyor, en büyük çöküşlerden birinin içindeyiz. AKP iktidarı sorumlusu olduğu bu çöküşte suçu, hep kim olduklarını kendilerinin bile açıklayamadığı dış mihraklara atıyor." ifadelerini kullandı.

"Ağır bir tabloyla karşı karşıyayız"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde dün sabahtan bu yana elektriğin olmadığına işaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun, 2021'de elektriği kesilen yaklaşık 4 milyona yakın abonenin haline ışık tutmak için bu eylemi yaptığını belirten Özkoç, "Bu milyonlarca abonenin kesintisi, Genel Başkanımızın protestosuna neden olan yeni yıldaki fahiş zamdan önce yapılan kesintilerdir. Çok daha ağır bir tabloyla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Özkoç, son 4 ayda sanayi elektriğine gelen zammın yüzde 185 olduğunu, ticarethanelere ise yüzde 125'in üzerinde zam yapıldığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Genel Başkanımızın yıllık verisini çarpıtarak algı yaratmaya çalışıncaya kadar 2022 Türkiyesi'nde karanlıkta kalan insanlarımızın elektriğini açmanın, onlara yardım götürmenin ve çare olmanın derdine düşmeli. İş yapmak için yol da gösteriyoruz. Genel Başkanımız, üç temel öneri sundu: Temel insan hakkı olan elektriğe ve diğer enerji kalemlerine yapılan zamları geri çekin. Enerjide KDV'yi sıfırlayın. Geliri asgari ücretten düşük olan abonelerin faturasını enerji çekleriyle karşılayın."

"Kovid-19'un etkilerinin üstesinden başarıyla geldik"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise huzur, barış ve refahı güçlendirme gayretini ortaya koyarken gönül coğrafyasında, Mavi Vatan'da istikrarı egemen kılmak için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Bu coğrafyada devlet kurmanın, Türkiye'ye göz dikenlerle mücadele etmeyi de gerekli ve zorunlu kıldığına dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetlerimiz her alanda başarılı olduğu gibi denizcilik alanında da güçlü olmak zorunda. Bunun için 20 yıldan beri Deniz Kuvvetlerimizi hem araç gereç hem de personel bakımından sürekli geliştirmeye, tahkim etmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. Vesayetten arındırılmış yerli ve milli silah sistemleriyle kahraman ordumuzu donattık. İHA'lar, SİHA'lar, kendi yerli ve milli fırkateynlerimiz, hava ve deniz araçlarımız dosta güven, düşmana korku veren bir nitelik kazandı. Dünyanın neresinde olursa olsun, Silahlı Kuvvetlerimiz başarılar ortaya koyarken tatbikatlarla da geleceğe hazırlanıyor."

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınının sağlık üzerindeki etkilerinin üstesinden başarıyla geldiğini belirten Özkan, şunları ifade etti:

"Artık salgının sağlık üzerindeki etkilerinden ziyade ekonomi ve toplum üzerindeki etkilerini tüm dünyanın konuştuğu bir süreçten geçiyoruz. Bu anlamda salgının toplumsal ve ekonomik etkilerini bertaraf etmek üzere Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde hükümetimiz ve Cumhur İttifakı olarak yine Meclis'te yaptığımız çalışmalarda milletimizin refahı ve selameti için peşi sıra ekonomi kalkanı paketleri açıklıyoruz. Hamdolsun, bugün salgının üstesinden geldiğimizi de Sağlık Bakanımızın açıklamasıyla, yani endemiyi ifade etmesiyle görüyoruz. Artık sağlık ocaklarına, şehir hastanelerine, devlet hastanelerine gelen Kovid-19 hastalarımızın hiçbirisinin ağır nitelikte rahatsızlık geçirmediklerini sevinçle görüyoruz."

Daha sonra Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.