AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Rusya- Ukrayna savaşının durdurulması için birileri sadece temennilerini ortaya koyarken Türkiye masa kurmuş ve bu diplomatik müzakereye ev sahipliği yapmıştır." dedi.

Tbmm Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'nin yasa koyucu tek kurum olduğunu, halkın oylarıyla seçilmiş milletvekillerinin milletin yönetiminde en doğru yasaları getirmek için çalıştığını belirtti.

Görüşülen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifinin 2. maddesi ile spor federasyonlarının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulabileceğinin hükme bağlandığını anımsatan Özkoç, "Cumhurbaşkanı, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan bir Cumhurbaşkanı kararıyla iki ayrı spor federasyonu kurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisinden tersi yönde bir kanun teklifi geçerken böylesine bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bunu geçirmek açıkçası 'Türkiye Büyük Millet Meclisini tanımıyorum' demektir. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına, Cumhur İttifakı grup başkanvekillerine ve milletvekillerine soruyorum. Biz burada gerçekten kaç gündür ne yapıyoruz? Yasa koyucu en üst merci Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarı ne durumda?" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise elektrik faturalarının herkesin canını yakmaya devam ettiğini, çiftçinin tarlasında çalışamadığını, esnafın dükkanlarının karanlıkta kaldığını söyledi.

Türkiye'de ortalama bir aileye aylık 200 liranın altında fatura gelmediğini ileri süren Beştaş, zamlar yüzünden ülke topraklarının karanlığa gömülmek istendiğini iddia etti.

Beştaş, HDP'nin verdiği kanun tekliflerinde, elektrik, su, doğalgaz, internet gibi temel ihtiyaçların ücretsiz olarak kamu bütçesinden karşılanması yönünde önerilerini sunduklarını aktardı.

"Türkiye'deki konutları yurt dışına pazarlayanlara devlet desteği sağlanması"na ilişkin bugün bir Cumhurbaşkanı kararı yayımlandığını aktaran Beştaş, "Ticaret Bakanlığı bu faaliyette bulunan gayrimenkul şirketlerine 1,8 milyon liraya kadar reklam desteği sunacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu anlama geliyor; yoksul yurttaşların vergileriyle yabancı emlak şirketleri teşvik ediliyor." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, vatanının birliği için mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarını, şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Türk romancı, şair, yazar, senarist düşünce ve fikir insanı Kemal Tahir'in vefatının 49. yıl dönümü olduğunu anımsatan Akçay, "Eserlerinde tarihimizin en kritik dönüm noktalarını dönemin ruhu ile tahlil edip romanlaştırmıştır. Eserlerini Anadolu insanını anlama ve anlatma aracı olarak kullanmış, Türk toplumunun kendine özgü yapısına, sosyal siyasi, kültürel ve iktisadi özelliklerinin üzerine inşa etmiştir. Kemal Tahir'i rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

"Genetiği değiştirilmiş TÜİK rakamları bile artık malum olanı ilan ediyor"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'de geçim sıkıntısının, yoksulluğun her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Enflasyona getirilecek bir çözümün olmadığının görüldüğünü söyleyen Dervişoğlu, "Genetiği değiştirilmiş TÜİK rakamları bile artık malum olanı ilan ediyor. İktidarınızda milletimizi sürüklediğiniz yoksulluk sebebiyle vatandaşlarımız çaresizlik içinde sosyal yardımlara başvuruyor. Bugün Türkiye'de vatandaşlarımız temel gıda ürünlerine dahi yetişmekte güçlük yaşıyorsa, vatandaşımız açlık sınırının altında ise bunun sorumluluğu da, vebali de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarındadır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin verdiği güç, kuvvet sayesinde milletin salgınla mücadelede sıkıntılarının bertaraf edildiğini söyledi.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel güç olma mücadelesinin etkin bir şekilde hayata geçirilmeye devam edildiğini dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Bölgesel risklerimizin arttığı bir dönemde Rusya- Ukrayna krizinde bütün dünya üç maymunu oynarken Türkiye Cumhuriyeti liderliği olarak hem Rusya hem Ukrayna heyetiyle diplomatik görüşmeleri sürdüren, NATO'nun akim kaldığı ve elinin kolunun bağlandığı, hiçbir diplomatik girişim gösteremediği bir ortamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye olarak büyük bir diplomasi seferberliği başlatılmış ve İstanbul zirvesi gerçekleştirilmiştir. Rusya-Ukrayna savaşının durdurulması için birileri sadece temennilerini ortaya koyarken Türkiye masa kurmuş ve bu diplomatik müzakereye ev sahipliği yapmıştır. Tabii, NATO Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi eli mahkum beklemiş, hiçbir girişim yapamamıştır. 2013 yılından bugüne Türkiye'yi yalnızlaştırma politikaları sonuç vermediği gibi Türkiye ülkesinde güçlü, bölgesinde ve dünyada lider pozisyona ulaşmayı başarmıştır."

Özkan, Kemal Tahir'i vefatının yıl dönümünde rahmetle andığını da belirtti.