AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Yargı üzerinde basınç kuran bir yürütme var. Yürütmeye şirin görünmek için çaba sarf eden bir yargı var" sözüne katılmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Tbmm Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, vefatının 25. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i rahmetle anarak, "Başbuğ Alparslan Türkeş, ileri görüşlü, isabetli tespitleri, fikir ve dava adamı vasfıyla milyonlarca gencin yetişmesine vesile olmuş, bizlere Türk milliyetçiliği, ülkücülük ve Milliyetçi Hareket Partisi gibi büyük bir miras bırakmıştır." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun, ömrünü insan hakları mücadelesine adadığını belirterek, "İYİ Parti Grubu olarak ömrünü barışı sağlamaya adamış olan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesini öneriyoruz. Bu öneri işgale karşı barışçıl yollarla mücadele veren tüm Kırım Tatar Türklerine umut olacaktır. Buna yönelik dilekçemizi hem resmi yollardan verdik hem de az önce Grup Başkanımız ve diğer grup başkanvekili arkadaşımızla birlikte Meclis Başkanına takdim ettik." bilgisini verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı bir konuşmada "Libya, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor, Libya'da çocuklarımızın mama ve süt ihtiyacını karşılayacağız." dediğini dile getiren Usta, "Bunu biz aslında memnuniyetle karşılıyoruz; elbette dünyada hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesinden yanayız ancak Türkiye'de mama ihtiyacını karşılayamayan çocukları görmezden gelerek bir başka ülkeye yardım yapmanın da çok doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Usta, Alparslan Türkeş'i vefatının 25. yılında rahmetle andı.

"Savunma makamı, bu mücadelenin en temel direğidir"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, adaleti yerine getirme görevini icra eden son kalenin avukatlar olduğunu söyledi. Beştaş, "Bilinmelidir ki savunma makamını teşkil eden avukatlar, hiç kimsenin, hiçbir gücün önünde boyun eğmez, teslim olmaz. Avukatlara yönelik hiçbir yöntem amacına ulaşmaya muktedir değildir. Mücadelemiz gerçek adalet ve eşitlik içindir. Savunma makamı da bu mücadelenin en temel direğidir. İktidarlar, ne denli uğraşırsa uğraşsınlar, teslim alamayacakları tek kale savunma kalesidir. Tüm meslektaşlarımın, hak savunucularının gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Beştaş, İdris Baluken'in "Sincan'dan Edirne'ye Hasbıhal-Name" isimli kitabının çıktığını belirterek, "Bu eser, haksızlık ve hukuksuzluğa karşı bir mesaj veriyor. Eğer 4 Kasım'da iktidarın temel amacı sözü engellemekse sözümüzün çoğaldığına, edebiyatla yoğrulduğuna, büyüyerek her yere ulaştığına emin olabilirsiniz." dedi.

"İddia ve savunma makamı aynı zeminde görevlerini yapmalıdır"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Avukatlar Günü'nü kutlayarak, 12 Eylül faşizminde bile bu kadar kitlesel bir şekilde avukatlara yönelik tutuklama ve gözaltı süreçlerinin yaşanmadığını ileri sürdü.

Yargı vesayetinin de yargıya vesayetin de kabul edilemeyeceğini dile getiren Altay, "Yargı üzerinde basınç kuran bir yürütme var. Yürütmeye şirin görünmek için çaba sarf eden bir yargı var. Yani 'et koktu tuz var, tuz kokarsa ne var' noktasındayız. Savunma ve iddia makamı aynı zeminde görev yapmadıkça buradaki yargılamanın adaletinden her zaman bir kuşku ve şüphe olacaktır. İddia makamı ve savunma makamı aynı zeminde mahkemede görevlerini yapmalıdır, yapabilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Altay, Çoklu Baro Sistemi'ne ilişkin, "Çoklu Baro uygulaması, siyasi iktidarın yargıya bir fitne sokma çabasıdır. Çoklu Baro Sistemi ile avukatlık mesleği örgütlerinin bölünmesi amaçlanmıştır. Burada murat nedir, çok merak ediyorum. Nitekim Çoklu Baro, iktidarın istediği kadar da ilgi görmemiştir." ifadelerini kullandı.

Elitaş, Molierac'in avukatlarla ilgili sözünü hatırlattı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da 25 Mart 2009'da vefat eden BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve vefatının 25. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i rahmetle andı.

CHP Grup Başkanvekili Altay'ın yargıyla ilgili sözlerine değinen Elitaş, "CHP Grup Başkanvekili'nin Avukatlar Günü ile ilgili söyledikleri söz, temenniler güzel ama yargıyla, yargı mensuplarıyla, avukatlarla ilgili söyledikleri söze katılmak mümkün değildir." diye konuştu.

Elitaş'ın, Molierac'in "Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı." sözünü hatırlatması üzerine HDP Grup Başkanvekili Beştaş, "Bu sözü biz kullanıyoruz Sayın Elitaş. Onu çok sık kullanıyoruz, güzel bir söz." dedi.

Elitaş, Beştaş'a, "Güzel bir söz olduğunu bildiğim için söylüyorum. Mensuplarınızı da hor görmemeniz için bunu söylüyorum. Sayın Altay mensubunuz olmadığı için o rahat rahat söylüyor da ben hukuka, yargıya, demokrasiye ve avukatların yargının en önemli unsuru olduğuna inanlardan biri olduğumu ifade ediyorum." karşılığını verdi.