Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde partisinin eski milletvekillerine ve il başkanlarına verdiği yemeği eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepki gösterdi. Turan, "Sizin derdiniz sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın eski vekillere verdiği yemek falan değil. Siz dün Erbakan Hoca'nın konutta verdiği yemekten sonra tüm Türkiye'yi ayağa kaldıranlarsınız. Dün Erbakan Hoca'ya bunu yaptınız, bugün bunu bize yapıyorsunuz, yarın başkasına yapacaksınız." dedi.

Tbmm Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğünün yeni yayımlanan personel atama yönetmeliğini, polis memurları açısından ailevi sorunlara neden olacağı için sakıncalı gördüklerini söyledi.

Polis memurlarının emeklilik süresi ve kentlerdeki görev süreleri de dikkate alındığında yeni yönetmelik nedeniyle 6 kez tayin durumunun söz konusu olacağını dile getiren Dervişoğlu, bunun polislerin aileleri ve çocukları için sosyal sorunlar ortaya çıkaracağını ifade etti.

Dervişoğlu, İçişleri Bakanlığını alınan bu kararı tekrar değerlendirmeye davet ederek, "Zor şartlar altında gece gündüz emek veren polislerimiz, çalışma saatlerinin ve özlük haklarının iyileştirilmesini ve 3600 ek göstergenin verilmesini beklerken yeni düzenleme daha zor koşulların, kendileri için hayat biçimi olacağı gerçeğini ortaya çıkardı." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin, Cumhuriyetin 100'üncü yılına kalkınma hamleleriyle bölgesel ve küresel aktör olarak emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Bu kapsamda 18 Mart 2017'de temeli atılarak yapımına başlanan, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 18 Mart'ta açıldığını hatırlatan Akçay, milli anma ve kutlama günlerinde dünya çapında eserlerin hayata geçirilmesinin adeta bir gelenek haline geldiğini vurguladı.

Akçay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 107 yıl önce" Çanakkale geçilmez" parolasıyla göğsünü kurşunlara siper eden şehit ve gazilerin hatıraları önünde eğildiğini söyledi.

"Nevruz kutlamalarında en ufak bir olumsuzluk yaşanmadı"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, dün Nevruz Bayramı'nın kutlandığını anımsatarak, HDP olarak 19-21 Mart'ta Türkiye'nin 70 noktasında Nevruz kutlaması yaptıklarını belirtti.

Milyonlarca insanın halaylarla Nevruz ateşleri yaktığını, diriliş, mücadele ve direniş gününe en güzel mesajlarla geldiklerini söyleyen Oluç, "Milyonlarca insana, umudu, inancı ve direnci görkemli kutlamalarla büyüten insanlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Nevruz kutlamalarında çok önemli mesajlar verdiler ve bunların en önemlisi, 70 ayrı noktada milyonlarca insan sokağa çıktı ama en ufak bir olumsuzluk ve sorun yaşamadan Nevruz kutlamaları sonuçlandı." ifadesini kullandı.

"Demokrasimiz adına utandık"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Beştepe'de resmen seçim startı verdiğini savundu.

Erdoğan'ın, partisinin eski milletvekillerine, eski il başkanlarına yemek verdiğini dile getiren Özel, "Recep Tayyip Erdoğan, kendi partisinin eski milletvekillerine, il başkanlarına, Beştepe'de 84 milyonun vergileriyle bedeli ödenen bir yemek verdi, tarafsızlık yemini eden biri kendi partisi için seçim startı verdi. İktidar partisi, eski il başkanlarına, eski milletvekillerine kendi çatısı altında bir yemek veremiyorsa, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'ni bu motivasyona yeterli görmeyip bunun için hepimizin vergileriyle yapılan kaçak saraydan ve oradaki atmosferden iktidarı sürdürme mededi umuyorlarsa biz buna CHP olarak memnunuz ama Türkiye adına ve demokrasimiz adına utanç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel, eleştirilerini sürdürerek, "Cumhurbaşkanlığında milletin parası ile partinin eski il başkanlarına, milletvekillerine ziyafet verme... Bu, çok sorunlu bir alan. Madem öyle MYK toplantılarını, MKYK toplantılarını da gidin, Külliye'de yapın. Çok yanlış bir iş. Nasıl ki valileri AK Parti Genel Merkezi'ne çağıramayacaksanız öbürünü yapmak da bu kadar ayıplı bir iştir." değerlendirmesini yaptı.

"CHP, bizi en son eleştirecek parti"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğine ilişkin, "Sistem değişti. Artık partili Cumhurbaşkanı var, buna alışacağız. Bunu değiştirme iddianız var. Bizim açımızdan teknik olarak böyle bir imkan yok ama 'Var' diyorsanız baş tacı fakat şu anki sistem olduğu müddetçe bu tartışmaları daha makul değerlendirmek durumundayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eski yol arkadaşlarına, vekillik yapanlara yemek verdiğini belirten Turan, "Eleştirilerinizin hepsini ciddiye alıyoruz, değerlendiriyoruz. Haklı olduğunuz yerler varsa bunları da not ediyoruz, paylaşıyoruz. Fakat bu konuda bizi en son eleştirecek parti CHP. Anayasa Mahkemesi defaatle CHP Genel Merkezi'ndeki usulsüz uygulamalardan dolayı ceza kesti. En son 3 milyon küsur lira ceza verdi. Hata varsa bunu düzeltin, biz de düzeltelim." değerlendirmesini yaptı.

Bu konunun siyasi polemik konusu yapılmaması gerektiğini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Sizin derdiniz sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın eski vekillere verdiği yemek falan değil. Siz dün Erbakan Hoca'nın konutta verdiği yemekten sonra tüm Türkiye'yi ayağa kaldıranlarsınız. Siz dün Erbakan Hoca'ya bunu yaptınız, bugün bunu bize yapıyorsunuz, yarın başkasına yapacaksınız. Mesele para verilmesi verilmemesi meselesi değil. Mesele, sizin olmadığınız her yere 'meşru değil, gayrimeşru.' yaklaşımınız. Siz varsanız meşru olacak ama siz yoksanız Erdoğan da suçlu, Erbakan da suçlu, yarınkiler de suçlu. Bu tarzın doğru olmadığı kanaatindeyim."

"Meclis yaşlıların sorunlarını araştıracak"

Yaşlılar Haftası'na değinen Turan, "Yaşlılarımıza vefa göstermek, kaliteli, huzurlu, mutlu bir hayat sürmelerini sağlamak hepimizin boynunun borcu. 'İnsanın gönlünü al ki dünya senin olsun.' demişler. Yalnızca bu hafta değil, her zaman büyüklerimizin gönüllerini almayı, dualarını almayı bir görev bilmek durumundayız." şeklinde konuştu.

AK Parti Grubu olarak toplantı yaptıklarını, tartıştıklarını ve Yaşlılar Haftası'nın da anlamına atıfla bir grup önerisi vererek yaşlıların sorunlarının araştırılmasını öngördüklerini bildiren Turan, "Bugün itibarıyla imzalarını bitirip yarın itibarıyla Meclisimize sunmayı planlıyoruz. Tüm partilerimizin bu konudaki olumlu kanaatini, tavrını bekliyoruz. Tüm partilerimizin bu konudaki olumlu kanaatini tavrını önemsiyoruz, bu konuda beraber çalışmayı teklif ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Grup başkanvekilleri, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada yaralanan ve tedavi gördükleri hastanede şehit olan özel harekat polisleri Necati Aygün ve Birol İli'ye Allah'tan rahmet, ailelerine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı diledi.

Genel Kurulda, daha sonra partilerin grup önerilerine geçildi.