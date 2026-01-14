Türkiye COP-31 Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yapacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı'na (COP-31) ilişkin, "196 ülkenin liderlerini ve yaklaşık 80 bin misafiri ağırlayacak olan bu zirveyle Türkiye, küresel iklim diplomasisinin merkezlerinden biri haline gelecektir." dedi.???????

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, insanları birbirine bağlayan tarihi ve sosyal bağların öne çıkarılması yerine etnik ve mezhepsel konular üzerinden ayrımcılık yapmanın sonuçlarının ağır olacağını söyledi.

Özellikle milletvekili ve siyasetçilerin kurduğu her cümlenin başka tartışmalara yol açabileceğinin farkında olması gerektiğinin altını çizen Kavuncu, "Maalesef, bugün Türkiye'de hayatın her alanında farklılıklar ve bu farklılıkları öne çıkaracak fay hatları konuşulmaya başlandı. Bunu harlayacak, bunları daha da kuvvetlendirecek, bu tartışmaları derinleştirecek bir sürecin içerisine girmenin hiç kimseye, ülkemize, milletimize, topluma hiçbir faydası yok." diye konuştu.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 103. yılında rahmet ve minnetle andı.

Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde güçlü, hastaneleriyle, hekimleriyle, kurumsal kapasitesiyle ve organizasyon kabiliyetiyle dünyada saygın bir yere sahip olduğuna işaret eden Ersoy, ancak Türkiye'nin ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık teknolojisinde halen yüksek oranda dışa bağımlı olduğunu savundu.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Bugün burada bir kez daha açıkça ifade ediyoruz, Türkiye'de ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık teknolojileri alanında kamu ve özel sektörü, ilgili bakanlıkları ve kurumları ortak stratejik bir akılla buluşturacak bir 'sağlık endüstrisi başkanlığı' kurulmalıdır. Bu yapı, yerli ve milli üretimi merkeze almalı, kamu alımlarında yerli ürünleri öncelemeli, Ar-Ge yatırımlarını stratejik hedeflerle uyumlu hale getirmeli, Türkiye'yi küresel sağlık teknolojileri ligine taşımalıdır."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İran'daki gösterilere değinerek, itiraz edenlerin sadece yoksullaşan kesimler olmadığını, baskı altına alınan toplumun tüm kesimi olduğunu söyledi.

Koçyiğit, Orta Doğu'da kalıcı barışın silahla, yasakla, korkuyla değil eşit yurttaşlık ve demokratik katılımla mümkün olacağını anlattı.

"TBMM'yi ve emeklileri 6 ayda bir 'asgari emekli maaşı ne olacak' tartışmalarının dışarısına çıkaralım"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, TBMM'nin laf yetiştirme, kamplaşma, kutuplaşma yeri olmadığını belirterek, Meclis'in ülkenin sorunlarını belli bir uzlaşı ve istişare kültürü içerisinde en geniş şekilde tartışmayı başarabilecek bir yer haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaya, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları ile çarşının, pazarın, gıdanın enflasyonunun çok farklı olduğunu savundu.

En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifine değinen Kaya, "Gittiğiniz yol, yol değil. 2019'da başladınız, şimdi de 10'uncusunu bu Meclise getirdiğiniz yasa teklifleriyle, 6 ayda bir, utandığınız için emeklinin ücretini kök ücretin üstüne çıkarıyorsunuz. Gelin, ya bunu seyyanen bütün emeklilere verip bu sorunu komple çözelim ya da önümüzdeki hafta Meclise getireceğinizi, ki bu hafta Komisyonda görüşülür, onu bir asgari ücrete, bir endekse bağlayalım da TBMM'yi ve emeklileri 6 ayda bir 'asgari emekli maaşı ne olacak' tartışmalarının dışarısına çıkaralım." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 103. yılında saygı, rahmet, özlem, minnetle andı.

e-ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılmasına da değinen Başarır, bu karardan geri dönülmesi çağrısında bulundu.

Başarır, emekliler için TBMM'de nöbete devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"En düşük emekli maaşı 20 bin lira olacak. Hala muhalefetin bu tepkisi, bu ısrarına rağmen susuyorsunuz. 'Asgari ücret diyoruz', '28 olmaz, 26 olabilir' demiyorsunuz ve Plan ve Bütçenin Başkanı diyor ki 'böyle bir kaynağımız yok. Yaklaşık 800 milyar civarında bir kaynak oluyor asgari ücret olursa, biz bunu veremeyiz.' Şirketlere, kurumlara bütçede ayırdığınız vergi istisnası, affı yaklaşık 800 milyar. Bunun 700 milyarını gelin Meclisi toplayın, bundan vazgeçelim, bunu emekliye verelim."

"Birliğimizi zedeleyen her söz, bu ülkenin yarınlarını zayıflatır"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM'nin farklı görüşlerin müzakere edildiği, ortak akla dönüştüğü "yüce bir uzlaşı zemini" olduğunu vurguladı.

Dünyanın, özellikle de bölgenin savaşlarla, istikrarsızlıklarla sarsılırken, itham ederek ve ötekileştirerek bir yere varılamayacağını belirten Yenişehirlioğlu, "Birliğimizi zedeleyen her söz, bu ülkenin yarınlarını zayıflatır. Bu nedenle sözlerimizin, birliği güçlendiren, sağduyuyu besleyen ve Meclisin vakarına katkı sunan bir çerçevede kalması hepimizin ortak sorumluluğudur." diye konuştu.

Yenişehirlioğlu, TBMM'nin itibarının ve milletin TBMM'den beklentisinin milletvekillerinin müşterek bir yükümlülüğü olduğunu dile getirerek, "Bu anlayışla, tartışmaların Meclis çatısı altında olgunlukla sürdürülebilmesi ve yapıcı müzakere ikliminin daha da güçlenmesi konusunda hassasiyet göstermemiz gerektiğine inanıyorum." sözlerini sarf etti.

Bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilecek COP-31 Zirvesi'ne değinen Yenişehirlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanımız Murat Kurum'un liderliğinde yürütülen yoğun ve kararlı diplomasi neticesinde COP31'in hem dönem başkanlığı hem de ev sahipliği ülkemize tevdi edilmiştir. Bu sonuç, Türkiye'nin iklim meselesinde masada söz sahibi bir aktör olduğunun tescil edildiğini gösterir. 196 ülkenin liderlerini ve yaklaşık 80 bin misafiri ağırlayacak olan bu zirveyle Türkiye, küresel iklim diplomasisinin merkezlerinden biri haline gelecektir. Bu başarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderlik, çok taraflı diplomasi anlayışı ve uzun vadeli devlet vizyonunun doğal bir sonucudur."

Yenişehirlioğlu, Ulusal Vefa Programı'nın 2026 yılı için 5 milyar 100 milyon liralık kaynak ayırmasını kıymetli bulduklarını ifade etti.

Programın geçen yıl yaklaşık 128 bin vatandaşa ulaştığını aktaran Yenişehirlioğlu, bu yıl daha fazla insana ulaşacak olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yenişehirlioğlu, "Bu anlayışın arkasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın insanı merkeze alan liderliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın sahaya yansıyan gayreti bulunmaktadır. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.