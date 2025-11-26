AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "2026 yılında Yapay Zeka ve Tarım Teknolojileri Araştırma Merkezi'ni kurup, üretimde dijital çağın kapılarını sonuna kadar açarak, verimliliği artıracağız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçundan yargılanan Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis verilerek tutukluluk halinin devamına hükmedilmesine tepki gösterdi.

Bu cezanın "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Ekmen, bu tür davalar nedeniyle toplumun "Terörsüz Türkiye" konusuna tereddütle yaklaştığını ileri sürdü.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 28 Kasım 2015'te 2 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan çatışmada hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'yi öldüren kurşunu kimin attığının hala bilinmediğini belirten Ekmen, Elçi'nin ölümüne sebebiyet verenlerin olayın aydınlatılmamasının sorumlusu olduğunu dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de farklı şehirlerde yaşanan gıda zehirlenmesi olaylarına işaret ederek, iktidarı "gerekli denetimleri yapmadığı" gerekçesiyle eleştirdi.

Fatih'te Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunda sürüntü örneklerinde fosfin gazı (böcek ilacı metaboliti) tespit edildiğini anımsatan Çömez, bu gazın yasaklı olmasına rağmen kolay erişilebilir olmasına tepki gösterdi.

Çömez, "Çocuklarımızın öldüğü, evlatlarımızın öldüğü, kadınlarımızın öldüğü Bir Türkiye Yüzyılı'nı kabul etmiyorum. Böyle bir anlayış olmaz. Gelin bu düzeni hep beraber değiştirelim." ifadelerini kullandı.

"Bu bir savaş değil, sistematik bir imhadır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 10 Ekim'de Gazze'de bir ateşkesin yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Ateşkesin İsrail için "sadece öldürmeye mola vermek değil, sessizce katletmeye devam etmek" anlamına geldiğini belirten Akçay, ateşkesten bu yana Gazze'de her gün iki çocuk katledildiğini dile getirdi.

"Bu bir savaş değil, sistematik bir imhadır." diyen Akçay, vahşet sürerken batı dünyasının takındığı tavrı da "organize kötülüğe destek" şeklinde tanımladı.

Derhal kalıcı gerçek ateşkesin sağlanması ve insani yardım koridorunun şartsız açılması gerektiğini vurgulayan Akçay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İsrail'e kapsamlı yaptırımlar uygulanmalıdır, Gazze'yi harap etmesinden dolayı tazminata mahkum edilmelidir. İslam ülkelerinin katılımıyla bir barış gücü oluşturulmalı ve garantörlük mekanizması işletilmelidir. Acilen uluslararası barış konferansı toplanmalıdır. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız Filistin Devleti derhal tanınmalıdır. Eli kanlı Netanyahu ve yönetimi, işledikleri savaş suçlarından dolayı Lahey Adalet Divanında yargılanmalıdır."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Suriye'deki gelişmelere dikkati çekerek, Türkiye'nin ve Meclisin sınır ötesi politikalarına "daha etkin ve barışçıl bir eksende" müdahil olmasını istedi.

Suriye'deki gerginliğin bütün bölgeyi tehdit eden bir gerginlik olduğunu ifade eden Koçyiğit, bunun Suriye'de barışı, demokrasiyi, istikrarı arayan bütün halkları tehdit ettiğini kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in bir gazeteye röportaj vermesine tepki gösterdi.

Fatih Altaylı'ya verilen cezayı eleştiren Günaydın, "Bugün yeniden cezaevinde tuttuğunuz ve adeta zaten yatarını yatmış olan bir insana haksız ve hükümsüz olarak verdiğiniz bu karar olsa olsa gidişinizi kolaylaştırır çünkü adaletle hükmetmeyenin bu memlekette iktidarda kalabilmesinin mümkün olmadığını daha evvel yaşadık, gördük." diye konuştu.

Genel Kurul'da görüşmeleri süren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne yönelik eleştirilerde bulunan Günaydın, Türkiye'de dolar milyoneri sayısı artarken gelir dağılımı eşitsizliğinin de arttığını iddia etti.

"290 tesisi milletimizin hizmetine sunacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumunun geçen yıl 980 milyar liralık ilaç ve tedavi giderini ödediğini, bu yılki ödemenin ise 1 trilyon 200 milyar liraya ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

İktidarları döneminde çiftçinin emeğine, üreticinin alın terine sahip çıktıklarını kaydeden Akbaşoğlu, ata tohumlarında tescil edilen çeşit sayısını 49'a yükselttiklerini bildirdi.

Tarımda yeni bir dönemin eşiğinde olduklarını ifade eden Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"2026 yılında Yapay Zeka ve Tarım Teknolojileri Araştırma Merkezi'ni kurarak, üretimde dijital çağın kapılarını sonuna kadar açarak, verimliliği artıracağız. Bu bağlamda 2026 yılında 46 baraj, 6 gölet ve bent, 13 içme suyu tesisi, 35 sulama tesisi, 186 taşkın kontrol tesisi ve bir atık su arıtma tesisi ile birlikte 290 tesisi aziz ve asil milletimizin hizmetine sunacağız. Aynı zamanda 10 toplulaştırma projesini tamamlayarak toprağın ve çiftçilerimizin bereketini daha da arttıracağız."