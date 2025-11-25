AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bugün, Türkiye, krizleri fırsata çeviren, diplomasiyi etkili bir güç olarak kullanan, sözü dinlenen ve sahada da masada da ağırlığı olan bir devlettir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) et ithalatıyla ilgili iddialara değinerek, konuya dair araştırma yaptıklarını aktardı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, Bakanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2026 yılı bütçe görüşmelerinde iddialara ilişkin açıklamalarını hatırlatan Çömez, "Türkiye Cumhuriyeti tarihine not düşmek için, Meclis'in kayıtlarına geçmesi için söylüyorum. Mücahid Taylan'ın şirketi, (belge göstererek) faturanın üzerinde de ESK diyor. Mücahid Taylan'ın milyarlık ciro yapmış olduğu şirketinden bakıyorsunuz, Türkiye'deki ESK'ye et ihraç edilmiş. Böyle bir adam nasıl oluyor da 100-150 bin liralık maaşla gelip ESK'de çalışıyor?" ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in doğumunun 108. yıl dönümünü idrak ettiklerini anımsattı.

Türkeş'in sadece bir siyasi parti lideri değil, ömrünü Türk milletinin bekasına, Türk dünyasının birliğine ve İslam'ın nurlu yoluna vakfetmiş bir dava ve ülkü insanı olduğunu söyleyen Akçay, "Bizler onun evlatları, onun talebeleri olarak bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde, Başbuğumuzun açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyoruz. Bu vesileyle, cennetmekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş başta olmak üzere, vatan ve dava uğruna toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." dedi.

Öğretmenler Günü'ne değinen Akçay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mutsuz bir öğretmenin kaygılı nesiller yetiştireceği gerçeğinden hareketle, öğretmenlerimizin refahını artıracak, yüzlerini güldürecek ve öğrenciyle bağlarını güçlendirecek adımlar atılmalıdır. Temel hedef ve dilek, atanamayan tek bir öğretmenin kalmamasıdır. Eğitim camiasındaki mağduriyetlerin giderilmesi adına şu adımlar önem arz etmektedir. Bir, 2023 KPSS'de ilk 20 bine girdiği halde mülakatta elenen 1611 öğretmen adayının haklarının iadesi ve bu amaçla ilave kontenjan tahsis edilmesi. İki, 2024 KPSS'de yüksek puan alıp dereceye girmesine rağmen kısıtlı kontenjanlar nedeniyle atanamayan adaylara ek kontenjan hakkı tanınması. Üç, 2025 Akademik Giriş Sınavı için belirlenen 10 bin kişilik kadronun artırılması ve 14 aylık eğitim süresinin daha makul bir seviyeye çekilmesi."

"Bu ülkede kadına karşı şiddet hala yaygındır"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, hayatını kaybeden ve şehit olan öğretmenleri andı.

Öğretmenlerin gerçek sorunlarıyla yüzleşilmesi gerektiğini belirten Ekmen, "Güvenli okullar inşa edemediğimiz ve okulların güvenliğini sağlayamadığımız, liyakatli, eşit, adil, rekabetçi bir öğretmenlik sistemi kurmadığımız müddetçe 24 Kasım'larda anmanın sadece bir ritüel yönü olacaktır. Oysa bizim bu sorunlarla yüzleşmemiz ve ele almamız gerekiyor." dedi.

Okullarda istismar vakalarının arttığını öne süren Ekmen, bu sorunun "güvenlikle bağlantılı" olduğunu kaydetti.

Kadına karşı şiddeti de değerlendiren Ekmen, "Bu ülkede kadına karşı şiddet hala yaygındır, hala çok ağırdır, hala görünenden çok daha derindir ve hala devletin yanlış politikaları ya da ihmalleri nedeniyle yapısal bir sorundur." ifadesini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonundan oluşturulan heyetin alınan karar doğrultusunda İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmesine ilişkin, "Bu görüşme Türkiye'nin barış ve demokrasi yolculuğuna yeni bir alan açacak, kapsayıcı ve umut verici bir adım niteliğindedir. Uzun yıllardır beklenen barış ve kardeşlik kapısını aralayan tarihi önemli bir gelişme olarak görülmeli ve değerlendirilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

"Öcalan'ın görüşmemizde başta Türk ve Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarının barış içinde eşitçe, özgürce ve bir arada yaşama iradesini bir kez daha açık ve net biçimde ortaya koyduğunu da vurgulamak isterim." diyen Koçyiğit, Türkiye'nin geleceği açısından sürecin başarılı olmasının "hayati önemde" olduğunu belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, dün 24 Kasım Öğretmenler Günü olduğunu hatırlatarak, öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.

Öğretmenlerin 10 yıl önceki maaşlarıyla 14 çeyrek altın alırken bugün ise öğretmenlerin maaşıyla 5 çeyrek altın alabildiğini iler süren Günaydın, "Yapılan araştırmalar öğretmenlerin yüzde 64'ünün kiralarını ödemekte zorluk çektiklerini, yüzde 48'inin 'gelirim, giderimi karşılamıyor' dediğini, yüzde 45'inin kredi kartını ödemek için maaşının yarısından fazlasını kullandığını ve yüzde 25'inin de ek iş yaptığını gösteriyor, böyle bir tablodan kaliteli bir eğitimin çıkması mümkün değildir." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye Yüzyılı aynı zamanda eğitimin yüzyılı olacaktır"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 15 bin yeni öğretmenin atandığını, halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmenin ülkenin dört bir yanında büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını kaydetti.

Güçlü öğretmenin güçlü nesil, güçlü nesilin büyük ve güçlü Türkiye demek olduğunun altını çizen Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"İşte onun için 23 yılda eğitim alanına her zaman öncelik tanıdık, sınıflarımızı yeniledik, kitaplarımızı ücretsiz dağıttık, okullarımızı modernleştirerek çok önemli adımlar attık. Eğitim alanımızı AK Parti iktidarlarıyla Türkiye'nin yükselen değeri haline getirdik. Bugün artık bir gerçeği gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz, Türkiye Yüzyılı aynı zamanda eğitimin yüzyılı olacaktır."

Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin artık sadece masada yer alan değil masaya yön veren bir ülke haline geldiğini kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin G20 ülkelerine ihracatı 2020-2024 döneminde yüzde 46,2 artarak 100 milyar doları aşmıştır. Bu artış sadece bir ekonomik başarı değildir, bu artış Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diplomasisinin, güçlü liderliğin, siyasi istikrarın ve Türkiye'ye duyulan güvenin somut göstergeleridir. Bugün, Türkiye, krizleri fırsata çeviren, diplomasiyi etkili bir güç olarak kullanan, sözü dinlenen ve sahada da masada da ağırlığı olan bir devlettir. Biz üreten, büyüyen, ihraç eden ve aldığı her kararla bölgesine huzur veren bir Türkiye'yi inşa ettik ve ediyoruz. Türkiye Yüzyılı, işte, tam olarak budur, güçlü liderlik, güçlü ekonomi, güçlü diplomasi, güçlü sonuç."

Çömez'in ESK ile ilgili iddialarına değinen Akbaşoğlu, muhalefetin bu konuyla ilgili ellerindeki bilgi ve belgeyi yargı mercilerine ulaştırmasını istedi.