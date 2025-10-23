AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, İsrail Meclisi'nin Batı Şeria topraklarını ilhak tasarısına tepki göstererek, "Bu uluslararası hukuk nezdinde, Birleşmiş Milletler kararları nezdinde yok hükmündedir. Bu kararı kabul etmiyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla andı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Özdağ, "Önemli olan şu: Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırabilmek, devletimizi liyakat, ehliyet ve ahlakla buluşturabilmek, aynı zamanda hukukumuzu adaletle şahikalaştırabilmek. O zaman Cumhuriyet bir anlam ifade eder. Yoksa Cumhuriyet'in tek başına olması bir anlam ifade etmez." diye konuştu.

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada yargılanan 4 kişiden 2'sinin beraatine tepki gösteren Özdağ, "Devlet birinin kınalı kuzusunu zevk için öldürenleri hangi hakla affediyor?" diye sordu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında şehit olanları andı, saldırıyı kınadı.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne yönelik eleştirilerde bulunan Kavuncu, "Öyle bir bütçe yapıyorsunuz ki enflasyonla mücadele ortamında kamu giderlerini yüzde 29 artırıyorsunuz. Sonra da yüzde 16 enflasyondan bahsediyorsunuz. Bu bütçeyi yapanlar gelip 5 milyon çocuk niye bu ülkede aç, anlatması lazım. 2 milyon çocuk niye oyuncak sahibi bile olamıyor, onu anlatması lazım. 3 milyon çocuğun neden ikinci bir çift ayakkabısı yok, bu bütçeyi yapanların gelip burada bunu gözümüzün içine baka baka anlatması lazım." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında şehit olanlara rahmet diledi.

Cumhuriyetin sadece bir yönetim biçimi değil, Türk milletinin kendi kaderine kendi eliyle yön verme iradesi olduğunu vurgulayan Kılıç "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletinin vicdanında saklı duran kudreti görmüş, o kudreti bir milletin kaderini değiştirecek inanca dönüştürmüştür. O, umutsuzluğun ortasında 'bir millet tutsak yaşamaktansa yok olmayı tercih etmelidir' diyerek millete yeniden umut ve ilham olmuştur." dedi. Geçmişte olduğu gibi bugün de "kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlerin olduğunu" belirten Kılıç şunları söyledi:

"O gün olduğu gibi bugün de milletimizin yüreğinde aynı iman, aynı ateş, aynı ruh var. Yeni işgal planları, kirli senaryolar, sinsi oyunlar değişmedi. Fakat değişmeyen bir şey daha var, Cumhuriyet'i canı pahasına korumaya ant içmiş Türk milletinin evlatları... 100 yıl önceki kararlılık bugün de dimdik ayaktadır. Türk milleti, geçmişinden aldığı kudretle geleceğini inşa etmektedir. Devir, Türk devridir, zaman 'Türkiye Yüzyılı' zamanıdır. Bu yüzyıl, bilimin, üretimin, milli iradenin ve Türk'ün yüzyılı olacaktır."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'nin son zamanlarda en çok tartışılan, hedefe koyulan erklerden biri olduğunu savundu.

CHP'nin geçen yasama döneminde 13 bin 613 yazılı soru önergesi verdiğini kaydeden Başarır, bunların 2 bin 944'ünün cevaplanmadığını belirterek, tepki gösterdi.

Başarır, Emniyet Genel Müdürlüğü personeline ödenecek promosyon miktarını eleştirerek, "Binlerce polis burada bizi koruyor. Yeri ve zamanı geldiğinde talimatla gaz da yiyoruz onlardan ama promosyonlarında bir haksızlık var. 270 bin lira beklerken, 100 bin lira alıyorlar. Gelin, mesai vermezsiniz, çalıştırırsınız, intihar eder bu çocuklar, bari 2 maaşını promosyon olarak siz verin, binlerce, yüz binlerce polis mağdur olmasın." diye konuştu.

"Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

İsrail Meclisinin Batı Şeria topraklarını ilhak tasarısına tepki gösteren Gül, "Bu uluslararası hukuk nezdinde, Birleşmiş Milletler kararları nezdinde yok hükmündedir. Bu kararı kabul etmiyoruz. Bu kararın hiçbir bakımdan kabulü mümkün değildir. Filistin topraklarının hem fiili hem hukuki anlamda işgaline yönelik bu tür tavırları, tutumları şiddetle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gül, İsrail'in ateşkes yapılan bir dönemde gösterdiği bu tutumla, aslında Orta Doğu'da bir gerilimin devam etmesinden yana olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin her zaman olduğu gibi Filistin'in haklı davasının yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Gül, "Bizim tutumumuz nettir, Sayın Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nda da diğer tüm platformlarda söylediği tutumumuz, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin bağımsız devleti kuruluncaya kadar Türkiye olarak biz de insanlığın vicdanıyla beraber Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt, Katar ve Umman'a yaptığı ziyaretlere değinerek, bu ziyaretlerin bölgenin barışı ve insanlık barışı için çok kıymetli temaslar olduğunu söyledi.