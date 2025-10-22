AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Bizim temel yaklaşımımız terörün tüm uzantılarıyla faaliyetine ve silahlı yaşamına son vermesidir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, nüfus artışının sağlanması için mutlaka devletin teşvik ve destekleri artırması gerektiğini söyledi.

Özdağ, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen kamu çalışanlarından yargılama sonucu beraat edenlerin görevlerine dönebilmesi için yasal düzenleme yapılmasını istedi.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi"ne yönelik eleştirilerde bulunan Özdağ, "Bu bütçe zenginin bütçesi, yoksulun kabusudur, faiz, hayal ve cari açık bütçesidir." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, 2026 yılı bütçesinin maliye politikası ve yapısal reformlardan uzak bir tasarı olduğunu savundu.

Bütçe teklifine göre, 2026'da kamu giderlerinin 4,2 trilyon lira artacağını ifade eden Kavuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet, 'Ben 2026'da harcamamı yüzde 28,5 artıracağım ama enflasyon yüzde 16 olacak' diyor. Nerede tasarruf, nerede maliye ile ilgili yapılan planlama? Ancak garibanın, emekçinin, işçinin, memurun sırtına binerek uygulanmaya çalışılan bir ekonomi politikası var. Şimdi neye göre asgari ücreti belirleyeceksiniz? Yüzde 30'a göre mi yoksa öngördüğünüz yüzde 16 enflasyona göre mi? Dünyanın hiçbir ülkesi yüzde 16-17 enflasyon oranı açıklayıp sonra bunu yüzde 20-21'e revize etmez."

"Vatandaşlarımızla aynı sofraya oturacak, aynı duayı paylaşacağız"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, 10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"in, Türk milletinin tarihi hafızasında derin karşılığı olan bir iradenin beyanı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, soydaş topluluklarına yalnızca kapılarını değil kaderini de açtığını dile getiren Kılıç, "Uzun yıllar dilde, fikirde, işte birlik ülküsünün kültürel ve fikri yönleri ön planda tutuldu. Bugün ise bu yönetmelikle o birliğin ekonomik ve üretken zemini inşa edilmektedir. Artık Türk dünyası yalnızca bir kültür coğrafyası değil, ekonomik bir güç alanı haline gelme yolundadır." ifadelerini kullandı.

Milletin derdi ile dertlenmek, sevincine ortak olmak için 24 Ekim'de "Hayırlı günler komşum" ziyaretlerine başlayacaklarını bildiren Kılıç, "Bu gönül seferberliğinde sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy dolaşacak, vatandaşlarımızla aynı sofraya oturacak, aynı çayı içecek, aynı duayı paylaşacağız. Biz siyaseti kürsüde değil, milletin kalbinde yapan bir davanın mensuplarıyız. Her gittiğimiz yerde insanımızın sesini dinleyecek, derdine kulak verecek, talebini not edeceğiz." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, yoksulluğun her geçen gün arttığını savunarak, vatandaşların ev kirasını ödeyebilmek için kredi çekmek zorunda kaldığını öne sürü.

Barınmanın bir ayrıcalık değil temel bir hak olduğunu anlatan Koçyiğit, "İktidarın, bu tablo karşısında utanç duyması ve şapkayı önüne koyup ciddi adım atması gerekirken bu meseleyi duymazdan geldiklerini görüyoruz. Yoksulluk sadece kiracıları vurmuyor, aynı zamanda çocukları vuruyor. Bu ülkede çocukların önemli bir bölümü ne yazık ki çocuk yaşta çalışmak zorunda kalıyorlar." dedi.

Koçyiğit, çocukların zorla çalıştırıldığı için eğitime erişemediğini, sosyal güvencesiz ve korumasız oldukları için de suça sürüklendiklerini iddia etti.

"Yarın bunların önüne geçemeyiz"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, çocukların suça bulaşmaması için gerekli çalışmaları yapmalarının görevleri olduğunu söyledi.

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin Başarır, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada onları özendiren videolar paylaşanlar bir şekilde iletişime geçerek cebine biraz para koyup, beline silah takıp, iyi bir hayatı olabileceği izlenimi verip bu çocukları suça sürüklemektedir. Yarın bunların önüne geçemeyiz. Sokağı görelim ve suça sürüklenen çocuklar için ne yapabiliriz, bunu konuşalım. İçişleri Bakanı da emniyet de parlamento da yargı da bunun gereğini yapmalıdır. 14 yaşında bir çocuk öldü. Dünkü annenin feryadını ben dinleyemedim televizyonda. Bir siyasetçi her şeyden önce empati yapmalı. Ben o annenin babanın yerine kendimi koyduğum zaman çıldırıyorum ama maalesef ki çocuklarımız, insanlar sokakta güvende değil."

Başarır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin eleştirilerde bulundu.

"Türkiye, Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli gelişmeler ortaya koydu"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye'nin, kendi iç cephesini güçlendirmek adına "Terörsüz Türkiye" yolunda çok önemli gelişmeler ortaya koyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulduğunu anımsatan Gül, yıllardır milletin önünde duran önemli bir sorunu ortadan kaldırmak adına önemli bir süreç yönetildiğini anlattı.

"Terörsüz Türkiye"nin, aynı zamanda terörsüz bölge anlamında da çok önemli bir gelişme olacağını vurgulayan Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suriye'de, Irak'ta bir istikrara kavuşması adına da Türkiye'deki bu gelişmenin başarıya ulaşması çok önemlidir ve bizim buradaki temel yaklaşımımız da Suriye'yi Suriyeliler yönetecek, Suriye'deki tüm unsurların, oradaki Arapların, Türkmenlerin, oradaki Kürtlerin tüm varlığıyla beraber, demokratik katılımıyla Suriye'nin istikrarlı bir yapıda olması ve Suriye'yi onların yönetmesi bizim en önemli çabamızdır. Bizim temel yaklaşımımız terörün tüm uzantılarıyla faaliyetine ve silahlı yaşamına son vermesidir."

Gül, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Dicle Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde okuduğu Kürtçe şiirin üzerinden bir tartışma başlatılmasının, Kurtulmuş'a ve Gazi Meclise hakaret ve saygısızlık olduğunu belirterek, "Kimsenin Sayın Meclis Başkanımızı, bu ortak duyguyu dile getiren tavrından dolayı itibarsızlaştırmasını asla kabul edemeyiz. Kimse, Selahattin Eyyubi ile Alparslan'ın evlatlarını asla ama asla birbirinden ayıramayacaktır, kardeşliğimizi bozamayacaktır." dedi.