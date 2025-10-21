AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin, " İsrail'in ateşkese uyması tüm uluslararası toplum tarafından kabul edilmeli. Bu konuda da Türkiye elinden gelen tüm çabayı ortaya koymaya devam edecektir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı tebrik etti.

Özdağ, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının şekli bir anlaşma olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Oradaki insanların birazcık ona ihtiyaçları vardı, bir dilim ekmeğe, bir damla suya ihtiyaçları vardı, Türkiye ve çeşitli ülkeler, Katar devreye girdi, Mısır devreye girdi, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin karizması çizilmeye başladığı için, İsrail'in gerçek yüzünü özellikle bütün dünya halkları gördükleri için, bazı ülkeler de 'Yeter be İsrail' dedikleri için ve 10'a yakın ülkenin de bu süreç içerisinde Filistin'i tanımış olmalarından müteşekkil, bu nedenle, buradan mütevellit 'Bir dakika, biz buna bir ara verelim.' dediler. 77 yıldır Nekbe var, Büyük Felaket var, bu Büyük Felaket'te sürekli olarak işgalci olan bir İsrail var, işgalci olmakla beraber katil bir İsrail var, katil olmakla beraber siyonist var, siyonist olmakla beraber korsan olan bir İsrail var ve bu İsrail'in hükümeti de maalesef dünyayı tanımamakta ve takmamaktadır, arkasında da Amerika Birleşik Devletleri olmaktadır. Şimdi de ne söylüyorlar? 'Hamas eğer eylem yaparsa...' Burada da bir provokasyon olacağını tahmin ediyorum, burada yine aynı şekilde bir eylem yaptırabilirler, ardından da tekrar yeniden İsrail'i genişletebilirler, devam ettirebilirler."

"Biz bu tezkerelerin arkasındayız"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Erhürman'ı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

TBMM'de Genel Kurulunda bugün Suriye, Irak ve Lübnan tezkerelerinin görüşüleceğini hatırlatan Kavuncu, şöyle konuştu:

"Baştan açık, net olarak ifade edelim, biz bu tezkerelerin arkasındayız çünkü en başından beri diyoruz ki, Türkiye'nin güneyinde çok ciddi bir güvenlik tehdidi var, Suriye'de Amerika tarafından ağır silahlarla donatılmış bir terör yapısı var. Fakat bir yandan da metne baktığımız zaman, biz DAEŞ, YPG ve PYD'nin, bunların tanımlandığını ama Milli Savunma Bakanlığının bir terör grubu olarak tanımladığı veya bu konuda yorumlar yaptığı SDG'yle ilgili hiçbir ifadenin yer almadığını, bunun da bir tehdit unsuru olarak tanımlanmamasının da sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi, bir taraftan 'Örgüt silah bırakıyor, silah bırakma Suriye'yi de kapsıyor, terör meselesi kapanıyor.' diyeceksiniz ve bütün bu sloganları atacaksınız ve bu sloganların sonunda geldiğimiz noktada, Suriye ve Irak için öyle 1 yıl da değil, 2 yıl da değil, 3 yıllık bir tezkere bugün bizim önümüze geliyor. PKK silah bırakacaktı, siz üç yıl boyunca Suriye ve Irak'ta PKK'yla mücadele için önümüze tezkere getiriyorsunuz. Bu, PKK'nın tasfiye olmadığının net bir ilanı ve itirafıdır. Kim tarafından? İktidar tarafından."

"Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç konuşmasına başlamadan önce, TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Zapta geçmesi için söylüyorum: Kıbrıs vatandır." ifadesini kullandı.

Kılıç, federasyon tekliflerinin Kıbrıs Türklüğünü esarete sürükleyecek bir hezeyan olduğunu söyleyerek, "Bizim nezdimizde bu tekliflerin tek bir satırının bile meşruiyeti yoktur çünkü Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Kıbrıs Türk'ü yalnız değildir ve asla yalnız kalmayacaktır. Kıbrıs, 1570 yılında Osmanlı ordularının zafer sancağıyla fethedilmiş, 1571 yılında 80 bin şehit verilerek tamamen Türk yurdu olmuştur." diye konuştu.

Kıbrıs'ta iki devletli çözümün esas olduğuna işaret eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Çünkü biz biliyoruz, federasyon Türk milletinin kazandığı onurlu mücadeleyi Rum'un insafına terk etmektir. Buna ne Türk milleti rıza gösterir ne de tarih izin verir. Biz tarihimizden, şehitlerimizden güç alıyoruz çünkü biz Kıbrıs'a baktığımızda vatan görüyoruz, çünkü Kıbrıs denildi mi yüreğimizde Beşparmak Dağları yankılanıyor, herkes hesabını buna göre yapmalıdır."

Gazze'deki barış umutlarının İsrail tarafından sabote edildiğini kaydeden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kirli senaryonun bir parçası olarak şimdi de Hamas'ın silah bırakması yönünde dayatmalar yapılmaktadır. Oysa, bu çağrılar mazlum bir halkı savunmasız bırakmanın, direnişi kırmanın, zulmü meşrulaştırmanın başka bir adıdır. 'Silah bırak' denilen aslında 'teslim ol' demektir ve Filistin halkı hiçbir zaman esareti, zilleti, teslimiyeti kabul etmeyecektir. Biz inanıyoruz ki Filistin'in direnişi meşrudur. Filistin'in davası haklıdır. Kudüs işgalin değil, imanın ve adaletin başkentidir. Mazlumun yanında, zalimin karşısında olmayı Türk milletinin tarihi bir görevi ve manevi sorumluluğu olarak görüyoruz."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Kars merkez Karadağ Mahallesi'nde yaşanan sorunları anlattı. Mahallede bir çöplük olduğunu söyleyen Koçyiğit, "Neredeyse gece gündüz, yaz kış yanıyor yani fiziki yok etme yöntemiyle oradaki çöp giderilmeye çalışılıyor. Mahalledekiler yazın camını açamıyor, kokudan durulamıyor, insanlar oradaki kimyasal yanık ve gazlar nedeniyle sağlıklarını kaybetti. Oraya atılan çöplerden, çöplükten beslenen hayvanların sağlığı bozulmuş durumda ama maşallah kimsenin sesi çıkmıyor." diye konuştu.

"Ahmet Minguzzi davası bir sonuç"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktığını anımsattı. Milyonlarca anne ve babanın bu kararı kabul etmediğini söyleyen Başarır, şu değerlendirmede bulundu:

"2 tane çocuk sadece bu cinayeti işlemedi, yolu kesenler, gözlem yapanlar... Bu karar aileyi, insanları, anaları, babaları mutlu etmedi ama Ahmet Minguzzi davası bir sonuç. Bakın, son yıllarda 1700 çocuk cinayete karışmış. 17 bin çocuğumuz uyuşturucu madde satmaktan yargılanıyor. 3 milyon 200 bin evladımız okula gitmiyor. Bu sorunları çözmeden, 'suça sürüklenen çocuk' kavramını gerçek anlamda anlamadan nasıl mücadele edeceğiz? Analar ağlıyor, babalar ağlıyor. Hepimiz o annenin, babanın yerine kendimizi koyalım. 24 yıl yani 31 yaşında çıkacak bu insanlar ama Ahmet Minguzzi hiç gelmeyecek bir daha, o anne baba hiç sarılamayacak."

"Kullandıkları dil demokrasiye de Cumhuriyet Halk Partisine de yakışmayan bir dil"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiğini söyledi. Bu ateşkesin kalıcı olmasını dilediklerini belirten Gül, şöyle devam etti:

"Son günlerde yine bu ateşkesin önlenmesine, ateşkesin uygulanmamasına yönelik İsrail'in yapmış olduğu saldırıları da üzülerek yine görmekteyiz. Yine saldırılarına devam ediyor, yine soykırım faaliyetlerine, işgale devam ediyor. Bu asla ama asla kabul edilemez. İsrail'in son günlerde yapmış olduğu bu saldırısında da hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. İsrail'in ateşkese uyması tüm uluslararası toplum tarafından kabul edilmeli. Bu konuda da Türkiye elinden gelen tüm çabayı ortaya koymaya devam edecektir."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın 19 Ekim'de partisinin Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözlere tepki gösteren Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Kullandıkları dil gerçekten demokrasiye de Cumhuriyet Halk Partisine de yakışmayan bir dil yani toplumu, seçmenleri ayırt eden ve Cumhurbaşkanı'mıza yönelik kabul edemeyeceğimiz ifadeleri kullanan bu dilin hiçbir şekilde kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, yani hem bağımsız yargıdan bahsedeceksiniz hem 'CHP iktidara geldiğinde sizi yargılayacağız, yargı düzenimizde siz hesap vereceksiniz.' Bu nasıl bir çelişki? Mademki yargı bağımsız o zaman hiçbir partinin, elbette yürütmenin bu anlamda yargısı olmaz, yargı bağımsızdır. Yani sizin cebinizde getirip burada yargı anlamında aparat olarak kullandığınız bir yargı hayali mi var? Buna asla ama asla milletimiz izin vermez."