TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Parlamentosu'nda yaptığı konuşmaya yönelik eleştirilerde bulundu.

"Trump'ın daha sonra Mısır'da 'bir sahne şovu' düzenlediğini" söyleyen Ekmen, "Bu sahne şovunun bir barış planı gibi ortaya sunulmasına itiraz ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'deki soykırım saldırılarının kısmi olarak durması nedeniyle bir nefes alma hali yaşandığını belirten Ekmen, "Burada elde edilmiş bir başarı yoktur. Bir avuç Gazze toprağını ve bir avuç Gazzeliyi iki yılda yıldıramayan İsrail'in, ona destek veren Amerika'nın, uluslararası toplumun diz çökmesi vardır." sözlerini sarf etti.

Gazze'deki ateşkesin, Hamas'ın haklı direnişinin elde ettiği bir sonuç olduğunu ifade eden Ekmen, "Ancak unutmayalım ki Netanyahu yargılanmadan, İsrail izole edilmeden ve 1967 sınırlarına tabii iki devletli bir çözüm hayata geçirilmeden İsrail'de, Filistin'de, Gazze'de kalıcı bir barıştan bahsedemeyiz." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, mevcut yönetmeliklere göre İstanbul Boğazı'nda Yeniköy ve Çubuklu arasındaki bölgede balık avının serbest olduğunu ancak büyük gırgır teknelerinin bu bölgede göç yolundaki balıkları avladıklarını söyledi. Milyarlarca balığın asıl yuvalarına ulaşamadığı için yumurtalarını Marmara Denizi'nin daha ilerisine taşıma şansı bulamadığını anlatan Çömez, bunun sonucunda ekolojik olarak Marmara Denizi'nin çöktüğünü ve buradaki balık popülasyonunun yok olduğunu dile getirdi.

Çömez, "Lütfen buradaki yönetmeliklerde bir değişiklik yapılsın ve Marmara Denizi'nin, bir huni gibi balıklara tuzak kurulan bir yer olarak değil, aynı zamanda çevrenin korunduğu güzel bir deniz olarak kalmasını sağlayacak adımlar atılsın." şeklinde konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, ülkenin en vahim tablosunun yoksulluk olduğunu öne sürerek, asgari ücretin 45 bin liraya yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

" Türkiye, tarımsal hammadde dış ticaretinde açık vermektedir"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'ne işaret ederek, Anadolu'nun insanlığın tarıma ve hayvancılığa başladığı topraklar olduğunu anımsattı.

Bunun bir tesadüf olmadığını, Türkiye'nin bereketli topraklara, suya ve güneşe sahip olduğunu anlatan Günaydın, "Türkiye, tarımsal ham madde dış ticaretinde yılda 7-8 milyar dolar açık vermektedir. Türkiye, tarla bitkilerinin, yağ bitkilerinin, baklagillerin ve hayvansal ürünlerin tamamında net dış ticaret açığı vermektedir, net dışarıya bağımlıdır." sözlerini sarf etti.

Nüfus artış hızına paralel olarak tarımsal üretimin de artırılmasının önemine işaret eden Günaydın, tarımsal çıktı fiyatlarında artış olmazken girdi fiyatlarının yükseldiğini, bu yüzden çiftçilerin 35 milyon dönümü işlemekten vazgeçtiğini savundu.

"Hamas'a başta "terörist" diyenler dönüp bir kendilerine baksınlar"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Gazze'de ateşkes sağlanmasının çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Ateşkesin masada, kağıtta değil, gerçek hayatta uygulanması gerektiğinin altını çizen Usta, "Türkiye, Filistin davasına sadece 7 Ekim'den itibaren sahip çıkmamıştır. Yıllardır süren bu zulmün, açıkça son iki yılında soykırıma varan bu zulmün, her zaman için takipçisi ve bitirilmesi için de bütün dünyaya bu zulmü anlatan ülke olmuştur." dedi.

Türkiye'nin, "garantör ülke olarak" ateşkesin uygulanması için önemli bir görevi üstlendiğine dikkati çeken Usta, Filistin özgür olana ve 1967 sınırlarına kavuşana kadar mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

Usta, "Hamas'a başta 'terörist' diyenler dönüp bir kendilerine baksınlar. Bugün dünyada Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yürütülen süreçlerin değerini azaltmakla ne Filistin'e ne Gazze'ye ne de Müslümanlara fayda gelir. Tam tersine bugün gelinen bu ateşkesi ve bu öncülüğü değerlendirmeli ve buna kıymet vererek hep birlikte bu ateşkes için el birliğiyle çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin çevre diplomasisinde de öncü bir rol üstlendiğini hatırlatan Usta, Türkiye'nin öncülük ettiği "Sıfır Atık Hareketi"ni 30'dan fazla ülkenin kendi sıfır atık stratejisinin ilhamı olarak geliştirdiğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Sıfır Atık'ın sadece bir geri dönüşüm olmadığını, tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmeyi, çöpe değil geleceğe yatırım yapmayı hedeflediğini kaydetti.

Tarım politikalarına ilişkin eleştirilere değinen Usta, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Ukrayna'dan aldığı buğdayı, biz makarnalık buğday olarak alıyoruz, üretiyoruz, tekrar katma değerli ürün haline getirip ihracat yapıyoruz. Kendi ekmeğimizi, kendi unumuzu, kendimize yetecek kadar buğdayımızı üreten bir ülkeyiz. Bu noktada kesinlikle ve kesinlikle ithalatçı değiliz. Kendimize yeten bir ülkeyiz. Sadece buğdayda değil, baklagillerde de aynı konumdayız."