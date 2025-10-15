AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına ilişkin "Türkiye olarak bugüne kadar koyduğumuz tavrımıza aynen devam edeceğiz ve garantör ülke olarak da ateşkesin yakından takipçisi olacağız." dedi

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İsrail'in Gazze saldırılarına değinerek "Filistin'de, Gazze'de bir barış imzalandığı söyleniyor, sözde bir barış. Gazze'de iki yıldır bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Bugüne kadar yüz bine yakın insan öldü. Bu rakamlar da belli değil." dedi.

Özdağ, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılar yaptığı süreçte BM ve İslam dünyasının üzerine düşen görevi yerine getirmediğini, Türkiye'nin de doğru diplomasi yürütmesi gerektiğini kaydetti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, hükümetin sağlık politikalarını eleştirerek "Hastanelerde randevu problemi olduğu, iki dakikada, üç dakikada bir hasta muayene edildiği için doktorlar bu açığı tomografiyle, MR'la kapatmak zorunda kalıyor." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, iki yıldır Gazze'de tanık oldukları vahşetin insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını belirtti.

Bölgede uluslararası hukuk açısından soykırım niteliği taşıyan bir insanlık suçunun işlendiğine dikkati çeken Akçay, şöyle konuştu:

"Her ne kadar ateşkes anlaşması imzalanmış olsa da bu anlaşma soykırım suçunun üstünü örtmemelidir. Gazze'de işlenen suçların failleri Uluslararası Adalet Divanı ve uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanmalı, soykırım suçluları hak ettikleri cezayı mutlaka görmelidir. Bugün ateşkes konusunda bir uzlaşı sağlanmış olması elbette önemlidir ancak hepimiz biliyoruz ki Orta Doğu'nun yakın tarihinde ateşkesler çoğu kez zaman kazanma, imaj tazeleme ve yeni ihlallere zemin hazırlama aracı olarak istismar edilmiştir. Dolayısıyla, bu ateşkesi bir son değil, kalıcı ve adil bir barışa giden yolun dikkatle korunması gereken bir eşiği olarak görmek zorundayız."

Akçay, kalıcı barış anlaşmasının şartlarının belli olduğunu, bunun için de İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin tanınması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş olayına değinerek, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin karşısına çıkarılmasını istedi.

TÜİK'i eleştiren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise "Sen bana diyorsun ki 'Yıllık enflasyon yüzde 33' ve aynı zamanda politika faizi yüzde 43. Birisi kredi almaya kalkarsa 55'ten 56'dan aşağıya kredi bulamıyor. Peki, bütün bunlar nelere mal oluyor biliyor musun? Bütün bunlar asgari ücretlinin, emeklinin cebine girecek bin lirayı, 2 bin lirayı, 3 bin lirayı değiştiriyor." ifadelerini kullandı.

"Ateşkesin kağıtta değil, sahada uygulanması gerekir"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Gazze'de yaşanan soykırımı bitirmek için tüm dünyada en çok sesini çıkaran ve bütün dünyaya da bu soykırımı duyuran siyasetçinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın üstün diplomasi ve kurduğu başarılı iletişim ağıyla ateşkesin imzalandığını dile getiren Usta, şöyle konuştu:

"Bu çok kıymetli ve önemli ancak yeterli mi? Elbette ki değil. Biz de biliyoruz ki bu imzaların gerçek değeri masum çocukların hayatta kalmasıyla ölçülebilir. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ateşkesin kağıtta değil, sahada uygulanması gerekir. Biz Türkiye olarak bugüne kadar koyduğumuz tavrımıza aynen devam edeceğiz ve garantör ülke olarak da ateşkesin yakından takipçisi olacağız. Türkiye olarak bugüne kadar üzerimize düşeni, ne gerekiyorsa fazlasıyla yaptıysak bugünden itibaren de yine yapmaya devam edeceğiz. Barışın ve mazlumların yanında olmaya, öncü olmaya devam edeceğiz. Özgür Filistin ve iki devletli çözüm için sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz mücadelemize de devam edeceğiz."

Usta, Rojin Kabiş olayının da siyasi bir malzeme haline getirilmemesi için herkesin kararlı bir duruş sergilemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Bazı belediyelere yönelik açılan yolsuzluk soruşturmalarına da işaret eden Usta, "Vergilerimizle çalışan CHP belediyelerinin de neler yaptığını çok yakinen bütün kamuoyu takip ediyor. Maalesef, hırsızlıklar ve yolsuzluklarla gündeme gelen CHP belediyelerinin soruşturmaları devam ediyor. Eminiz ki adalet merciimiz bu konudaki iddianamelerini hazırladıktan sonra bütün kamuoyuyla paylaşacak ve hepimiz kimin ne yaptığını çok net göreceğiz." dedi.