AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Terörsüz Türkiye hem Türkiye için hem bölgemiz için çok önemli bir adımdır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Gazze'de varılan ateşkesin, bütünlüklü sınırlara sahip, bağımsız bir Filistin Devleti'nin tanınması anlamına gelmediğini belirterek, İsrail'in işgalini sürekli gündemde tutmaları gerektiğini söyledi.

Kaya, ateşkesin sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür ettiklerini ancak hiç kimsenin bu durumdan sahte bir zafer havası ve sahte kahramanlar çıkarmaması gerektiğini dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, konuşmasının başında TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'a yönelik "Sizin 50 bin kişinin katili, polisimizi, askerimizi, öğretmenimizi, korucumuzu şehit etmiş, insanlarımızı katletmiş bir alçak teröristin mesajlarını Türkiye'ye taşımak gibi bir sorumluluğunuz yok. Yapamazsınız, son derece yanlış." dedi.

Buldan, Çömez'in sözlerine tepki göstererek "Sizin bu sözlerinizi reddediyorum. Bu kürsüye saygısızlığı kabul etmem." ifadelerini kullandı ve birleşime ara verdi.

Aranın ardından sözlerine devam eden Çömez, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajlarının gündeme taşınmasını eleştirdi.

Buldan da "barış ve kardeşlik" demeye devam edeceklerini belirterek, İYİ Parti sıralarına yönelik, "Sizin bir milletvekiliniz, Mehmet Mustafa Gürban, 2 gün önce bana Twitter'dan cinsiyetçi bir mesaj attı, bunu da buradan teşhir ediyorum." ifadesini kullandı.

DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

"Sorumluluğumuz büyüktür ve ortaktır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Terörsüz Türkiye" başlığıyla ifade ettikleri sürecin milli ve tarihi bir hedef olarak menzile doğru ilerlediğini belirterek, milletin uzun yıllar bu konuda ağır bedeller ödediğini söyledi.

Akçay, "Yetti artık diyoruz, bu acıları bir 40 yıl daha yaşamayalım." ifadelerini kullanarak, "Terörsüz Türkiye"nin güçlü, güvenli ve huzurlu Türkiye olduğunu, muasır ve müreffeh Türkiye'nin müjdesi olduğunu belirtti.

"Terörsüz Türkiye"nin yalnız iç barış değil, "mavi vatan"dan Kıbrıs'a, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Orta Asya'dan Afrika'ya uzanan stratejik derinliğin teminatı olduğunu belirten Akçay, "Bu vesileyle bir gerçeğin altını çizerek ifade etmek istiyorum, şehitlerimizin aziz ruhlarını, şehit ailelerimizi, gazilerimizi incitecek tek bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır. Bu duruş şiddetten arınmış, meşru siyaset, hukuka sadakat, ortak fayda ve şeffaf süreç ilkeleriyle kalıcı olacaktır. Sorumluluğumuz büyüktür ve ortaktır." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Türkiye'nin birçok sorunu olduğunu ileri sürerek, Meclis'in bunları konuşması gerekirken sürekli saldırgan bir dille karşı karşıya kaldıklarını iddia etti.

Temelli, "Biz bu hakaretleri de bu saldırganlığı da kabul etmiyoruz. Burası artık barış meclisi olmak zorundadır, barışın meclisi olmak zorundadır. Bizim yegane amacımız, ülkenin en temel sorunu olan Kürt meselesinin demokratik çözüme kavuşmasıdır." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, madencilerin kazada değil iş cinayetinde hayatını kaybettiğini savundu.

Amasra'da yaşananlardan ders alınmadığını ileri süren Günaydın, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu marifetiyle kayyum düzenlemesini ortadan kaldıramaz mıyız?" sorusunu yöneltti.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, hiçbir milletvekilinin Meclis Başkanvekiline "had bildirir" bir üslupla hitap edemeyeceğini belirtti.

Usta, "Terörsüz Türkiye hem Türkiye için hem bölgemiz için çok önemli bir adımdır. Bu konuda irade gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Devlet Bahçeli'ye böyle bir irade gösterdikleri için bir kere daha teşekkür ediyoruz ve inanıyoruz ki Meclis'te kurulan Komisyonla birlikte, burada alınacak yasal düzenlemelerle birlikte doğru adımlar atılacak. Ülkemizin, bölgemizin barışı için büyük bir güven ve huzur ortamı sağlanmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.