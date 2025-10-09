Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Anlaşmayı çok önemsiyoruz. Dünya için çok anlamlı. Tabii ki bize ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisine düşen, bu anlaşmanın hayata geçmesiyle alakalı süreçleri takip etmek, uluslararası hukuk anlamında da takibin arkasında olmak." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, İsrail tarafından alıkonulan 3 milletvekilinin, Dışişleri Bakanlığı ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çalışmaları ve çabalarıyla bu akşam İstanbul'a ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Ekmen, Karadeniz'de kahverengi kokarca zararlısının oldukça yaygınlaştığını ve saldırganlaştığını belirterek, bu zararlıyla mücadele ve çiftçinin zararının giderilmesi konusunda alınacak tedbirlerle ilgili duyarlılık gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının sevindirici bir gelişme olduğunu dile getirerek, Filistin'de 2 devletli çözümün kalıcı bir çözüm olduğunu vurguladı.

Kavuncu, terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayanların kurduğu derneğin temsilcilerinin kendisini ziyaret ettiğini ve sıkıntılarını anlattığını aktararak, bu kişilerin gazi sayılmamalarını eleştirdi.

"Gebele Bildirisi Türk dünyasının aynı hedefe yöneldiğinin en somut ifadesi"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hibe edilen arazi üzerine Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde inşa edilen Horasan Erenleri Dergahı ve Cemevi'nin 1'inci etabının 11 Ekim'de kapılarını açacağını kaydetti. Bunun yalnızca bir yapı değil, gönüllerin birleştiği, dostluğun pekiştiği Hakk'a ve insana hizmetin merkezi olacağını anlatan Kılıç, bu eserin Türk milletinin inanç zenginliğine, birlik ve beraberliğine adanmış bir kardeşlik nişanesi olduğunu ifade etti.

Kılıç, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne işaret ederek, "Asırlar öncesinin izlerini taşıyan bu topraklarda Türk asrının temelleri yeniden atılmıştır. Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi yalnızca bir diplomatik buluşma değil, ortak geçmişimizin gururla geleceğe taşındığı, kader birliğimizin tazelendiği bir noktadır. Bu anlamlı zirvede imzalanan Gebele Bildirisi sadece kağıt üzerindeki bir mutabakat değil, Türk dünyasının aynı hedefe yöneldiğinin en somut ifadesidir. Bu bildirinin hem kardeş coğrafyalarımıza hem de barışa susamış tüm insanlığa umut ve istikrar getirmesini diliyorum." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önündeki terör saldırısına değinerek, bu olayda hayatını kaybeden herkesin ülkenin barış, özgürlük ve eşitlik mücadelesine dair hayalleri olduğunu belirtti. Koçyiğit, bu saldırının, birlikte ve barış içinde yaşama iradesine yönelik karanlık bir saldırı olduğunu dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında bazı isimlerin gözaltına alınmasını eleştiren Emir, "İlgili kişilerin neredeyse tamamı, Saraçhane'deki eylemlere destek vermiş, Ekrem İmamoğlu'nun haksız yere tutuklanmasına karşı çıkmış, Saraçhane'de tutuklanan gençlerin yanlarında durmuş sanatçılar. Siz muhalefeti sindirmeye mi çalışıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"Bu soykırım bitene kadar bu filmlerin Türkiye'de gösterilmesini yasaklamak gerektiğini düşünüyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin, "İmzalanan anlaşmayı çok önemsiyoruz. Dünya için çok anlamlı. Tabii ki bize ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisine düşen, bu anlaşmanın hayata geçmesiyle alakalı süreçleri takip etmek, uluslararası hukuk anlamında da takibin arkasında olmak." şeklinde konuştu.

Gazze'nin imarı için yapılacakların önemine dikkati çeken Zengin, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün yeni bir açıklama yaptı. Gazze'nin tekrar ayağa kaldırılmasıyla alakalı yapılacak olan tüm uluslararası çalışmalarda Türkiye de olacak. Bu anlaşmaya uymayla alakalı olarak sahadaki takiple ilgili bir görev gücü oluşacak ve bu görev gücünde inşallah Türkiye'nin yer alacağını Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Yeni başlayan bir süreç var. Bu sürecin başta Gazze halkı olmak üzere dünyadaki tüm mazlum insanlar için bir fayda getirmesini ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zengin, Holokost ile alakalı filmlere işaret ederek, "Filistin'de, Gazze'de İsrail'in yaptığı bütün bu soykırım bitene kadar bu filmlerin Türkiye'de gösterilmesini yasaklamak gerektiğini düşünüyorum. Bu filmler gösterilmemeli." dedi.

Kamuoyuna çağrıda bulunmak istediğini kaydeden Zengin, "Gazze'de, Filistin'de yapılan bu zulümle alakalı da bir kelime ihdas edelim. O kelimeyi duyan herkes bu zulmü, İsrail'in yaptıklarını, bu utancı hatırlasın. Gerekirse dünya çapında filmler üzerinden bir festival yapalım çünkü filmlerin gücü çok önemli." ifadelerini kullandı.