AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, " İsrail'in Gazze'ye uygulamış olduğu bu zulüm, bu katliam dünyada insanların gözünü açtı. Ben geri dönüşü olmayan bir yol olduğunu düşünüyorum yani artık İsrail'in buradan çıkabilme ihtimali çok zor." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımında bugüne kadar 65 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Ekmen, şöyle konuştu:

"Yenildiler. Sadece İsrail yenilmedi, sadece Netanyahu yenilmedi, sadece Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO, ABD ve Trump yenilmedi. İsrail'in soykırımına sessiz kalan, İsrail'in soykırımına lojistik destek sağlayan tüm kişiler, devletler ve şirketler yenildiler ve bir avuç insanın iradesi orada insanlık adına bir destan yazdı."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Meclis çatısı altında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Meclis'te Karayolları Trafik Kanunu'na ilişkin tekliflerin görüşüleceğini anımsatan Kavuncu, teklifin caydırmaktan daha çok bütçe açığını kapatmak adına ihtiyaç duyulan kaynağı oluşturmak için hazırlandığını ileri sürdü.

İktidarın bütçelediği trafik cezasının yüzde 50'sinden fazlasının vatandaşa kesildiğini savunan Kavuncu, yollarda yakın mesafelerde radar uygulamaları yapılmasını eleştirdi.

Selimiye Camisi'ndeki kubbelere yönelik onaylanan restitüsyon ve restorasyon projesine değinen Kavuncu, şunları kaydetti:

"Mimar Sinan'ın emaneti (Selimiye Camisi'nde), yani 150-200 yıl önceki halinden bambaşka bir hale büründürecek bir çalışmanın yapıldığı iddia ediliyor. Biz uzman ya da sanatçı değiliz ama kamuoyunun bu konuda çok büyük tepkisi var. Türk tarihinin en önemli miraslarından birisine sahip çıkmaya devam edeceğiz ve bu konunun takipçisi olacağımızı da buradan bir kez daha arz ediyorum."

"Gazi Meclis ucuz şovların değil, istiklal ve istikbal mücadelesinin kalbidir"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, milletin kendilerinden beklediği acil ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak yasal düzenlemelerin Meclis'ten "süratle geçmesi" gerektiğini söyledi.

Belirginleşen sorunların muhtevalı bir şekilde ve mutabakat zemininde ele alınarak çözüme ulaştırılmasını isteyen Kılıç, "Gazi Meclis'imizin çatısı altında sipariş gerginliklerle, sığ tartışmalarla, kısır söz düellolarıyla geçirilecek vakit yoktur. Türk milleti ahlaka dayalı, yapıcı ve sorumlu bir siyaset anlayışına ve yasama faaliyetlerine layıktır. Milletin verdiği vekalet şahsi çıkarların değil, milli iradenin kutsal emanetidir. Gazi Meclis ucuz şovların değil, istiklal ve istikbal mücadelesinin kalbidir." ifadelerini kullandı.

Filistin'deki zulmü kabullenmenin vicdanı olan hiç kimse için mümkün olmadığını vurgulayan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz vicdanımızla, imanımızla ve insanlığımızla Filistin'in yanında durmaya devam edeceğiz. Bizler mazlumların sesi, masumların umudu, adaletin takipçisi olacağız. Gazi Meclis'imizden ilan ediyoruz, Filistin yalnız değildir, Gazze sahipsiz değildir. Mazlumun yanında, zalimin karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Filistin özgürlüğe kavuşana, Gazze'ye huzur ulaşana kadar susmayacağız. Zulüm karanlık olsa da mazlumun duası ve insanlığın vicdanı kardan aydınlık sabahı mutlaka getirecektir."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-7 Ekim 2014'teki Aynularab bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun tutukluluk hallerinin devam etmesini eleştirdi.

Dava kapsamındaki tutukluların derhal serbest bırakılmasını isteyen Koçyiğit, "Bu ülkenin barış ve demokrasi umudu bu şekilde daha da güçlendirilebilir ve güven artırıcı adım olarak toplumun sürece güveninin, sürece inancının böyle daha fazla artacağını düşünüyoruz. Bu dava üzerinden intikam almaktan vazgeçilmelidir." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, iktidarın ekonomi politikalarında "çuvalladığını" savunarak, bu yıl öğrencilerin bire bir muhatap olduğu enflasyonun yüzde 65 olduğunu ileri sürdü. Halkın "borç batağında" olduğunu iddia eden Emir, asgari ücrete ve emekli maaşlarına yapılan zam oranlarını eleştirdi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile diğer tutuklular hakkında hala bir iddianame hazırlanmadığını aktaran Emir, bu duruma tepki gösterdi.

"Bu imtihandan geçemediğimiz müddetçe hiçbirimize huzur yok"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında andı.

Siyasetçi olarak tanınan Kutan'ın Keban Barajı ve Atatürk Barajı'nın inşasında önemli görevler ifa eden bir mühendis olduğunu da aktaran Zengin, "siyasette örnek bir şahsiyet" olarak Kutan'ı rahmetle yad etti.

Filistin ve Gazze'nin bugün herkesin gündeminde olduğunu belirten Zengin, Türkiye'de Gazze için yapılan destek eylemlerini hatırlattı. Büyük acıların hiç umulmayan değişimlere sebebiyet verdiğini söyleyen Zengin, "İsrail'in Gazze'ye uygulamış olduğu bu zulüm, bu katliam dünyada insanların gözünü açtı. Ben geri dönüşü olmayan bir yol olduğunu düşünüyorum yani artık İsrail'in buradan çıkabilme ihtimali çok zor. Allah'ın izniyle Gazzeli kardeşlerimiz hem bu zorluktan çıkacak hem de Filistin özgürlüğüne kavuşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'i tanıyan ülke sayısının arttığına da dikkati çeken Zengin, "Ben dünyada iyiliğin sesinin daha yüksek çıktığını görüyorum ve galip geleceğine de inanıyorum çünkü dünyanın imtihanı şu anda Filistin ve Gazze. Bu imtihandan geçemediğimiz müddetçe hiçbirimize huzur olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.