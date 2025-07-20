Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'nin almış olduğu bir karardır. Milletimizin haklı ve gururlu bir şekilde geleceğe emin adımlarla yürüyeceği bu hedefin de gerçekleşeceğine inanıyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, kamu işçilerine 6 aydır zam yapılmadığını, 630 bin kişinin enflasyona ezdirilmesine göz yumulduğunu ileri sürerek, "Kamu işçilerine bir an önce enflasyonun üzerinde bu insanlara zam yapılması lazım. Hem hükümet hem ilgili sendika hem de işçilerin mağduriyetleri mutlaka giderilmeli." diye konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın cezaevinde sağlık sorunları yaşadığını dile getiren Özdağ, "Hangi görüşe mensup olursa olsun ağır hastalarsa evlerinde, hastanelerde tedavi olmalı. Bununla ilgili olarak derhal bir düzenlemenin de yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin TBMM'de kurulması planlanan komisyona üye vermediklerini anımsatarak, "Elimizde çok büyük bir değer var. Çevremizdeki birçok ülkeye kıyasla, yaşadığımız birçok olumsuzluğa rağmen bir arada tutan ortak bir kimliğe sahibiz. Bu ortak kimlik sayesinde Suriye, Irak, Libya, Lübnan olmaktan kurtulduk. Bizi bir arada tutan ortak kimliğimizi tahrip edecek ve bunu yok edecek bir sürecin içine girersek ipi kopmuş tespih taneleri gibi bu ülke dağılır, su görmemiş kum taneleri gibi savrulur." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, askeri harekatla Kıbrıs'taki zulümlere 'dur' demiştir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Türkiye, bu askeri harekatla Kıbrıs'ta işlenen vahşi cinayetlere, yapılan baskı ve zulümlere 'dur' demiş, Kıbrıs Türklüğünün hürriyetini, can ve mal güvenliğini sağlamıştır. O gün Kıbrıs harekatını başlatanlar her türlü siyasi görüş farklılıklarını bir tarafa bırakarak milli davalar etrafında nasıl tek ses, tek yürek olunabileceğinin en güzel örneğini göstermişlerdir. Türk milleti harekat esnasında kenetlenmiş, askerlik şubeleri önünde gönüllü kuyruklar oluşmuştur."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, cezaevlerinde 2025 verilerine göre yaklaşık 1412 hasta tutuklu ve hükümlü bulunduğunu, bunlardan 335'inin ağır hasta olduğunu belirterek, bu hastaların tahliye edilmesini istedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bugünün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü olduğunu, yapılan askeri harekatla Kıbrıs'taki zulmün bitirildiğini dile getirdi.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın sağlık sorunlarını anlatan Günaydın, Çalık'ın tutukluluk halinin sora ermesi gerektiğini söyledi.

Günaydın, en düşük emekli aylığının 16 bin lira olduğunu, çiftçilerin kan ağladığını, adalet ve ekonominin bittiğini öne sürdü.

Günaydın, "Meclis tatile girmemelidir. Türkiye'nin bekleyen sorunlarını çözmek için gayret etmelidir. Türkiye'de 40 derece sıcağın altında tarlada çalışan işçi kardeşlerimiz varsa veya en ağır trafik koşullarında yemek taşıyan kuryeler varsa herhalde bu ortamda milletvekillerinin de memleketin yararına olan çalışmaları sürdürmesi gerekir." ifadesini kullandı.

"Terörsüz Türkiye hedefi için tüm partiler taşın altına elini koyacaktır"

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüne değinerek, onurlu, destansı bir günün yıl dönümünü idrak ettiklerini dile getirdi.

Gül, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, Kıbrıs Türkleri'nin egemenlik ve özgürlük mücadelesinin önderleri merhum Doktor Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş ile şehit ve gazileri rahmetle, minnetle andı.

Gül, şöyle konuştu:

"Dün Enosis hayalleri kuranların, bugün başka kisveler altında aynı niyetlerle Kıbrıs Türkünü ortadan kaldırmak isteyenlerin bu hevesleri kursağında kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti tüm varlığıyla Kıbrıs Türkünün varlığını kendi varlığı olarak görmektedir ve bu hep böyle kalacaktır, bu davadan asla taviz vermeyeceğiz. Adaya kalıcı, gerçeklere uygun ve adil bir çözüm gelmedikçe bu meselenin de çözülmesi asla sona ermeyecektir. Biz Kıbrıs Türkünün haklı davasının önündeki tüm engelleri kaldırma yolunda gayretimizi, diplomatik anlamda, adil ve barışçıl şekilde ki tüm temaslarımızı güçlü ve kararlı bir şekilde yine sürdüreceğiz. Kıbrıs Türkü yalnız değildir, Kıbrıs Türkünün her zaman yanındayız ve asla da yalnız bırakılmayacaktır. Kıbrıs bizimdir, her zaman bizim kalacaktır."

"Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili sürece değinen Gül, şunları kaydetti:

"Bu tarihi bir dönüm noktasıdır. İnanıyorum ki Meclisimiz açıldığında da 1 Ekim'de de ve bu ara verdiği süreçte de milletvekillerimiz çalışmalarına devam edecek, milletimizle beraber olacak. Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi için siyaset, tüm partiler bu konuda da taşın altına elini koyacaktır. Türkiye'nin daha da güçlenmesi, birliğini, beraberliğini, kardeşliğini perçinlemesi, silahların ebediyen bırakılması emperyalistleri rahatsız eden bir durumdur. Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'nin almış olduğu bir karardır. Milletimizin haklı ve gururlu bir şekilde geleceğe emin adımlarla yürüyeceği bu hedefin de gerçekleşeceğine inanıyoruz."

Daha sonra AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisinin görüşmelerine geçildi.

Kabul edilen öneriyle Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı.

Bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun tekliflerinin görüşmelerinin tamamlanması halinde Genel Kurulun bugünden itibaren 1 Ekim Çarşamba gününe kadar tatile girmesi kararlaştırıldı.

Daha sonra Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.