Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bütün milletimiz bilsin ki biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz. Biz, milletin ve memleketin istikbalini garantiye almanın peşindeyiz. Terörsüz Türkiye sürecimizde, evlatlarımıza mutlu, müreffeh ve huzurla yaşayacakları bir ülke bırakmanın peşindeyiz, derdimiz millet, sevdamız Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Genel Kurul'da görüşmeleri devam eden enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Milletvekili transferlerine değinen Özdağ, "Bütün partilere sesleniyorum, kim hangi partiden seçildiyse başka bir partiye transfer olmamalıdır. Bağımsız kalabilir ama başka bir partiye transfer olmak bu Parlamentonun mehabetine zarar vermekte." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ise Milli Savunma Bakanlığına askeri okullardaki mülakatlara ilişkin verdikleri soru önergesine "üç kelimelik" cevap verildiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Kavuncu, "Terörsüz Türkiye'yi ancak hukuk devletinin ve şeffaflığın olduğu bir ortamda var edebilirsiniz, gizli kapaklı işlerle, bu işler maalesef daha da sıkıntılı ve sancılı hale gelecektir." ifadesini kullandı.

Kavuncu, Bilgi Teknolojileri Kurumunun, çok sayıda eSIM uygulamasına erişim engeli getirmesini de eleştirdi.

MHP Grubu adına söz alan Elazığ Milletvekili Semih Işıkver de "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına dikkati çekti.

"Terörsüz Türkiye" hamlesinin, Türkiye'yi güçten düşürme ve üzerinde baskı oluşturma vasıtası olarak gören uluslararası aktörlerin oyununu bozduğunu kaydeden Işıkver, "Sahiplendiğimiz Terörsüz Türkiye adımları milletimizin varlığı ve devletimizin bekasının gereğidir." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyonda hayata geçirilecek adımları atarken kimsenin dışarıda kalmaması gerektiğini belirtti.

Farklı görüşler için mücadele yerinin Meclis olduğunu söyleyen Temelli, "Artık dilimizi de tavrımızı da bu dönemin siyasetine uygun bir hale getirmekle mükellefiz çünkü toplum bizden bunu bekliyor." sözlerini sarf etti.

CHP, teklifin tamamına karşı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tamamına karşı olduklarını ve mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Başarır, dün Genel Kurul görüşmelerinde, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün kaba ve yaralayıcı dil kullanılmaması konusunda milletvekillerini uyardığını anımsatarak, bu dilin kullanılmasının Meclis'in itibarını etkilediğini dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında bugün 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini hatırlatan Başarır, "İstanbul'da, Adana'da, Antalya'da, her yerde operasyon yaptınız, yüzlerce insanı tutukladınız, binlerce insanın ifadesini aldınız. İçinizden bir tane büyükşehir değil, il değil, ilçe değil, belde meclis üyesinin ifadesini neden almadınız? Böyle mi bu ülkede yolsuzlukla mücadele edeceksiniz?" diye konuştu.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının hayata geçirildiğini hatırlattı.

Bugün yayınlanan yönetmelikle memurların, doğumdan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabileceğini belirten Akbaşoğlu, bu hakkın ebeveynlerin, çocuklarının gelişimine daha fazla zaman ayırmalarına ve aile içi bağlarının güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacağını söyledi.

Milletin sorunlarına ve sıkıntılarına çözüm üretme iradelerinin ilk günkü gibi diri olduğunu ifade eden Akbaşoğlu, "Türkiye'nin itibarını artırmak, Türkiye'yi kardeşlikle büyütmek, Türkiye Yüzyılı'nı menziline suhuletle ulaştırmak, bölücü terör gibi ülkemizi yarım asırlık prangalarından kurtarmak için çok boyutlu bir çaba içerisindeyiz. Bunun için riske girilmesi gerekiyorsa giriyoruz, mücadele edilmesi gerekiyorsa ediyoruz." dedi.

Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bütün milletimiz bilsin ki, biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz. Biz, milletin ve memleketin istikbalini garantiye almanın peşindeyiz. Terörsüz Türkiye sürecimizde, evlatlarımıza mutlu, müreffeh ve huzurla yaşayacakları bir ülke bırakmanın peşindeyiz, derdimiz millet, sevdamız Türkiye'dir. Ne yapıyorsak 86 milyonun birliği, dirliği, huzuru için yapıyoruz, ne yapıyorsak Türkiye'yi muzaffer ve muvaffak kılmak için yapıyoruz."

Akbaşoğlu, konuşmasında dün Genel Kurul'da "kaba ve yaralayıcı dil kullanılmaması" konusundaki uyarıya da değinerek, konuyla ilgili Meclis tutanaklarını okudu, bunun üzerine AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışmalar üzerine Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşime ara verdi.