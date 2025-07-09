Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması "Grok" programıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Biz daha evvel TBMM'de sosyal medyayla alakalı bir düzenleme yaptık; belki zaman içerisinde bu kadar hızlı gelişen bir mecra için yine farklı düzenlemeler de yapma ihtiyacımız olabilir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Meclis'in gündemin "zirai don mağduru çiftçiler, en düşük emekli maaşı, asgari ücret, gıda enflasyonu"nun olması gerektiğini belirterek, "Maalesef tek bir merkezden yürütülen yargı operasyonları bizi fasit bir daireye hapsediyor. Bu, sadece tutuklanan kişilerin özgürlüğünün kısıtlanması değil milletimizin hakkı olan gündemin de işgali anlamına geliyor." diye konuştu.

Ekmen, Sözcü TV'ye uygulanan 10 günlük yayın durdurma cezasının yargıdan dönmesini umut ettiğini söyledi.

Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı olduğunu anımsatan Ekmen, "Srebrenitsa'daki soykırımın çok daha vahim bir halini bugün Gazze'de de yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

"Srebrenitsa insanlığın utancı, Avrupa'nın vicdan sınavı"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet diledi.

Çömez, bu konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamayı eleştirdi ve verdikleri yazılı soru önergelerinin cevaplanmasını istedi.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, 11 Temmuz 1995'te Avrupa'da, Birleşmiş Milletlerin güvenli bölge ilan ettiği bir şehirde 8 binden fazla masum Boşnağın dünyanın gözleri önünde katledildiğini anlatarak, "Srebrenitsa insanlığın utancı, Avrupa'nın vicdan sınavı, adaletin nasıl suskun bırakıldığının en açık delilidir." yorumunu yaptı.

Dünyanın aynı utancı bugün Gazze'de tekrar yaşadığını belirten Kılıç, "Dün Boşnaklar ölüm kuyularına gömülürken susanlar bugün Filistin'de bombalarla yok edilen bebeklerin, yetim bırakılan çocukların, yurtlarından sürülen mazlumların çığlığına yine kulaklarını tıkıyor." diye konuştu.

"İnanıyoruz ki bu Meclis, bu büyük barışı gerçekleştirecek"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin, "Kürt sorununda ve Kürt-Türk ilişkilerinde yepyeni bir sayfa açıldı, yeni bir başlangıcın önemli bir adımı atıldı." dedi.

Bu sürecin sonunda tüm toplumun kazanacağını dile getiren Koçyiğit, "Bizler DEM Parti olarak bu sabah kamuoyuyla paylaşılan sayın Öcalan'ın açıklamasını desteklediğimizi güçlü bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilan ediyoruz." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyonun hızla kurulması ve yaz boyunca çalışması için harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Koçyiğit, "İnanıyoruz ki bu Meclis, bu büyük barışı gerçekleştirecek bir Meclis olacaktır. Meclisin bunu başaracak güce ve iradeye sahip olduğuna ilişkin güvenimiz tamdır." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bazı CHP'li belediye başkanları hakkında yürütülen soruşturmalara tepki gösterdi.

Günaydın, Genel Kurul'da AK Parti ve MHP sıralarına dönerek, "Belli ki karar süreçleri sizin dışınızda şekilleniyor ve siz de bu karar süreçlerini televizyonlardan izliyorsunuz. Size tavsiyem şudur; Bugün AKP, MHP milletvekilleri Antalya'da Adana'da dolaşsınlar." dedi.

Hukuka aykırı operasyonlar yapıldığını ileri süren Günaydın, "CHP zorla bir yere getirilebilecek, tehdit edilerek arkadaşlarını satacak, Genel Başkanını, milletvekilini, yolda size teslim edecek, belediye başkanını unutacak, Ankara'ya dönüp salon siyaseti yapacak, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma hedefinden vazgeçecek bir parti değildir." diye konuştu.

"Buradaki varlığımızı seçime borçluyuz"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması "Grok" programıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Biz daha evvel TBMM'de sosyal medyayla alakalı bir düzenleme yaptık; belki zaman içerisinde bu kadar hızlı gelişen bir mecra için yine farklı düzenlemeler de yapma ihtiyacımız olabilir." şeklinde konuştu.

Grok'un kendisine öğretilenleri yansıtan bir ayna olduğunun altını çizen Zengin, "Son zamanlarda kendisine sorulan sorular üzerine Sayın Cumhurbaşkanımızla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ve Peygamber Efendimizle alakalı pek çok çirkin ifadeler, küfürler görüyoruz. Bu olan bitenler karşısında hiçbir şey yapmamak mümkün değil." dedi.

Zengin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun konuyla ilgili olarak X platformuyla iletişime geçtiğini ve kötü ifadelerin yer aldığı içeriklerin engellenmesiyle alakalı girişimde bulunduğunu anlattı.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın'ın açıklamalarına da cevap veren Zengin, "Bunlar birer yargısal süreçtir; biz burada yasamanın bir parçasıyız, yasama adına biz buradayız ve kendi bulunduğumuz yerde de bilgimizle, bildiğimiz siyaset anlayışımızla Türkiye'de hukukun işlemesi için uğraşıyoruz ve her an da burada hukuk inşa ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına tepki gösteren CHP milletvekillerinin kürsüyü işgal ederek slogan atmasına ilişkin ise Zengin, "Genel Kurul bir eylem yeri değil. Biz sözlerimizle, kelimelerimizle buradayız." dedi.

Milletvekillerinin, TBMM'ye genel seçim sonuçlarına göre geldiğini hatırlatan Zengin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar buradaki varlığımızı seçime borçluyuz ve buradaki seçimler yerel seçimler değil, burası genel seçim sonucu gelinen bir yer. Bunun tekrar hatırlanmasında fayda var, hepimizin dağılımını sağlayan şey budur. Bugüne kadar defaatle seçime girdik, Cumhurbaşkanımız da seçilerek buraya geldi fakat siz bunları unutuyorsunuz. Sadece ve sadece kendi başardığınız seçimleri geçerli, kendi başardıklarınızı haklı bir seçim sayıp diğerlerini reddediyorsunuz; şu anki tavrınız onu gösteriyor.

Sayın Devlet Bahçeli de dün konuşmasında ifade ettiler, bir an evvel iddianamenin yazılmasını çok önemsiyoruz. Bu iddianameler bir an evvel yazılmalı, yazıldığı takdirde biz de bunları daha yakından görme ve takip etme imkanına sahip olacağız ve bu yargılama süreçleri de en hızlı şekilde tamamlanmalı. Hiçbir olay da birbirine benzemiyor aslında. Manavgat'ta yaşananı hiç anmıyorsunuz, o söylendiği zaman, 'Evet, olabilir, biz de onu atacağız, dışlayacağız' diyorsunuz. İzmir'de yaşanan konularla alakalı, konut problemiyle alakalı, bunlar birbiriyle aynı şeyler değil, birbirinden farklı."