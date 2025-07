Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, "Böylesine bizleri üzen, herkesi çok yaralayan bu olay karşısında hukuken yapmamız gereken neyse yapacağız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, 12 askerin Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olduğunu anımsatarak, bu askerlerin birer can, çocuk, eş ve baba olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Ekmen, askerlerin metan gazından zehirlenerek vefat etmelerinin kabul edilemez bir durum olduğunu ifade ederek, "Yas süreci elbette saygıyla beklenmeli ancak ardından idari bir soruşturmayla bu olayın tüm yönleriyle araştırılması, varsa sorumluların tespit edilerek cezalandırılması gerekir. Bölgede savaş çanlarının çaldığı bir dönemde açık alanda, çatışmasız bölgede yapılan bu ihmaller çok sert bir şekilde sorgulanmalıdır." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Konuyla ilgili yeterli derecede açıklama yapılmadığını öne süren Kavuncu, "Bununla alakalı da bugün bir araştırma önergesi verdik. Bu şaibeli olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istiyoruz ve Meclis'ten de bu konuda destek bekliyoruz. Eğer anlatıldığı gibiyse çok ciddi bir ihmal söz konusu. Yok, bize anlatıldığı gibi değilse o zaman da bambaşka bir problemimiz var." ifadelerini kullandı.

"Ülkülerimizden, kutlu hedeflerimizden asla vazgeçilmemiştir"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet, tedavi gören askerlere ise acil şifalar diledi.

Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, siyasetin en fırtınalı günlerinde bile uzlaşının, birliğin, ferasetin tarafında durduğunu söyledi.

Bahçeli'nin MHP Genel Başkanlığı'ndaki 28'inci yılını kutladıklarını belirten Kılıç, "Cenabıallah liderimizi başımızdan eksik etmesin, sağlıklı, hayırlı ve uzun bir ömür ihsan eylesin." dedi.

Kılıç, vatan ve millet sevgisinin her şeyin önünde ve üstünde olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ülkülerimizden, kutlu hedeflerimizden asla vazgeçilmemiştir. Terörsüz Türkiye hedefimizden rahatsız olanlar ne yaparsa yapsın, bu kutlu yürüyüşten geri dönülmeyecektir. Fitneye, dedikoduya, provokasyona asla geçit verilmeyecektir. Cumhur İttifakı'nın temsilcileri olarak davamız dünle, bugünle ve yarınla yoğrulmuştur. Bu dava, tertemiz bir gelecek için verilmektedir. Türkiye, terör belasından kurtularak barış ve kardeşlik içinde yoluna devam edecektir. Bu uğurda Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında ve arkasında dimdik durmaya devam edeceğiz. Kutlu ecdadımızın emanetine zeval getirmeden, Türk-Kürt kardeşliğini millet varlığı içinde sonsuza kadar yaşatmak boynumuzun borcudur."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Bazı CHP'li belediye başkanlarına yönelik soruşturmaları eleştiren Koçyiğit, "En son CHP İzmir il örgütüne, ardından Antalya, Adana ve Adıyaman belediyelerine yapılan gözaltı operasyonları, yine eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gözaltına alınması ve tutuklanması, az önce haberini aldığımız CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in gözaltına alınmış olmasının her birinin aslında sandığa ve siyasi muhalefeti sınırlandırmaya yönelik hamleler olduğunu açık ve net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor." dedi.

Koçyiğit, bu soruşturmaların seçmen iradesinin gasbedilmesi, söz konusu şehirlerde yaşayan insanların cezalandırılması ve hizmetsiz bırakılması olduğunu savundu.

"Böyle elim olaylarla askerimizin karşılaşmamasını sağlamak zorundayız"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı askerlere ise şifa diledi.

Günaydın, konu hakkında etkili ve ivedi soruşturma taleplerinin olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"2022'de şehit olan bir üsteğmenimizin naaşına ulaşmak için mağaraya girenler, metan gazından zehirleniyorlar. Hangi çağda yaşıyoruz? Çocuklarımızı kimlere emanet ediyoruz? Acaba bir teçhizat, donanım eksikliği mi var? Acaba teknolojiden yeterince yararlanılamadı mı? Eğitim ve tecrübe meselesinde bazı eksiklikler var mı? Bunların tamamını son derece saydam ve etkili bir soruşturmayla ortaya koymak ve milletimize bu soruşturmanın sonuçlarını iletmek, bu sonuçlarla yüzleşmek, bir daha böyle elim olaylarla askerimizin ve milletimizin karşılaşmamasını sağlamak zorundayız. "

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Günaydın, "Peki, bütün bunların sorumluları ne yapıyorlar? Memleketin Turizm Bakanı yani denetlemekten sorumlu olan ve o denetim görevini yerine getirmediği için bu facianın ortaya çıkmasına neden olan kişi 50 metrelik, 50 milyon dolarlık yatıyla Yunan adalarında sefa yapıyor. Yazıklar olsun. İnsan hiç olmazsa bu duyguyu, bu sorumluluğu içinde hisseder." dedi.

"15 Temmuz, Türkiye'ye yapıldı"

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askerin isimlerini okudu.

Konuyla ilgili Bakanlığın idari soruşturma başlattığını, sonucunu Genel Kurul'da paylaşacaklarını kaydeden Zengin, "Şehitlerimiz bizim için çok önemli çünkü her biri vatan savunması için kendilerini feda ediyorlar. Bugün Türkiye'nin her yerinde kalplerde hüzün var. Öncelikle bu duygular içerisinde hüznümüzü, memleketimizin hüznünü paylaşmak istiyorum. Anne babalarına sorduğumuzda biliyorum ki her biri canı yürekten 'vatan sağ olsun' diyorlar. Bize düşen de bundan sonraki süreçle ilgili ne yapmamız gerektiğini takip etmek." diye konuştu.

Zengin, İkinci gününde devam eden Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasına değinerek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kartalkaya'ya TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı Selami Altınok ve AK Parti'li bazı milletvekillerinin de duruşmaya katıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu konuyla ilgili hukuken yapmamız gereken neyse bunu sonuna kadar yapacağız ve AK Parti olarak da ve tüm milletvekilleri olarak da bence hepimizin sorumluluğu. Böylesine bizleri üzen, herkesi çok yaralayan bu olay karşısında hukuken yapmamız gereken neyse yapacağız. Komisyonumuzun raporundan sonra da bunların tekrarının olmaması için işleyişle ilgili yapılması gerekenler nedir, bize düşen nedir, bu konuyla ilgili olarak da yapmamız gerekenleri yapacağız."

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın tutuklanmasına da değinen Zengin, şu ifadeleri kullandı:

"Burada o kadar somut bir hadise varken bu somut konuyla alakalı hiç oraya değinmiyorsunuz. Bakın, Sayın Genel Başkanınız Özgür Özel Bey dün akşam yaptığı yayında çok net bir şekilde dedi ki 'bu yanlıştır, ben bu yapılan yanlışı gördüm'. Burada şunu görmemiz lazım, bazı olaylar olduğu zaman böyle suçüstü olur. Bakın, Milletvekili Kanunu'nda da var, eğer bir şey suçüstü ise onunla alakalı farklı bir prosedür işliyor ama bazı şeyler suçüstü değil. Bir şüphe var, savcıların yaptığı, harekete geçtiği eylemler var, bir süreç devam ediyor. Siz tüm bunlarla alakalı dönüp dolaşıp 'darbe' kelimesini kullanıyorsunuz ve 'darbe' kelimesini kullanırken bir taraftan böyle kullanıyorsunuz, diğer taraftan da 15 Temmuz'u sanki AK Parti'ye yapılmış bir şey diye anlıyorsunuz. Bu, bence sizin temel bir sorununuz. 15 Temmuz Türkiye'ye yapıldı, 15 Temmuz sadece AK Parti'ye, sadece Cumhurbaşkanımıza karşı yapılmadı."

Öte yandan Türkiye'yi ziyaret eden KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyet, Genel Kurul'a geldi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Canaltay ve beraberindeki heyeti "Hoş geldiniz" diyerek selamladı.