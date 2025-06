Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, " İsrail'in Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve son olarak İran'a yönelik saldırıları artık bir devletin meşru müdafaa hakkından çok uzak bir haydut devleti pratiğiyle yürütülmektedir. İran'ın bu saldırılara karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanması doğal, hukuki ve meşrudur." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanları ve grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, partisinin "Uyuşturucu ile Mücadele Zirvesi ve Çalıştayı" düzenlediğini, bu hafta da TBMM'de uyuşturucu ile mücadele konusunu gündem yapacaklarını, bu konuyu milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini ifade etti.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin Kaya, " İsrail'in İran'a hadsiz, uluslararası hukuka aykırı terörist saldırıları devam ediyor. Batılı devletler kendileri için hak gördükleri kitle imha silahlarını ya da nükleer silahları söz konusu başkaları olunca adeta bir savaş sebebi olarak görebiliyorlar. Bu hususta İsrail her türlü kınamayı hak ediyor, Netanyahu her türlü kınamayı hak ediyor ama buradan birilerine tavsiyem, ABD ve Trump'la ilgili dillerini ve ellerini korkak alıştırmasınlar. ABD ve Trump da en az İsrail kadar iş birlikçidir ve bu sürecin arkasındadır." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 2017'de Genel Kurul'da yaptığı konuşmada Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladığı için eski HDP Milletvekili Garo Paylan'a 3 birleşime katılmama cezası verildiğini ve konuşmasının tutanaklardan çıkarıldığını hatırlattı.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın da Türkiye'yi soykırım yapmakla suçlayan ifadelerinin Meclis tutanaklarından çıkarılmasını isteyen Çömez, konuşmanın tutanaklardan çıkartılması için müracaatta bulunduklarını anlattı.

"Yalnızca İran'a değil, aynı zamanda tüm bölge ülkelerine karşı bir tehdit mesajı"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, 2017'de şehit olan Eren Bülbül'ün sosyal medya hesabından yaptığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımını hatırlatarak, Bülbül'ü vefayla, rahmetle, minnetle andığını söyledi.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin Kılıç, "3 nükleer tesisin bizzat ABD tarafından bombalanması yalnızca İran'a değil, aynı zamanda tüm bölge ülkelerine karşı bir tehdit mesajı içermektedir. Bu noktada, Türkiye'nin konumu son derece kritik ve stratejiktir. İsrail'in saldırgan tutumu sadece İran'ı değil, Türkiye'yi de hedef almakta, Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza, terörsüz bir geleceğe ve milletimizin birliğine gölge düşürme çabasına dönüşmektedir. Türkiye bu oyunları görmektedir." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Barış İçin Toplumsal Girişim" isimli bir organizasyon tarafından bu hafta sonu bir konferans düzenlendiğini anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına yönelik Oluç, "Avukatların savunmanlık yaptığı için tutuklanmasını kabul etmiyoruz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 23 Haziran 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilendiğini hatırlatarak, "23 Haziran 2019'un 6'ncı yıl dönümünü demokrasi bayramı olarak kutluyor, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere içerideki bütün başkanlarımıza ve arkadaşlarımıza selamlarımızı ve dayanışma dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Avukat Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına yönelik Günaydın, "Olmayan örgütün avukatı nitelemesiyle de avukatları içeriye atıyorsunuz. Bu, yalnızca sizin ayıbınız değil, Türkiye demokrasisinin bir ayıbı olarak tarihe geçiyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail ve destekçilerinin, komşumuz İran'a yönelik saldırılarının daha büyük bir felakete dönüşmemesi için yoğun çaba harcıyoruz." şeklindeki konuşmasına değinen Günaydın, "Bu İsrail ve destekçileri kim?" diye sordu.

"Türkiye gökyüzünde ve menzilin ötesinde artık caydırıcı bir güç"

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Hatay'ın ana vatana katılmasının yıl dönümünü kutlayarak, "Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katılması sadece bir coğrafi birleşme değil, aynı zamanda milletimizin azim ve kararlılığıyla yürüttüğü bir diplomasi zaferidir." şeklinde konuştu.

İsrail'in Filistin'e yönelik hukuksuz saldırılarının masum sivillere yönelen katliamların ve bölgede giderek derinleşen insani krizin sadece Orta Doğu'nun değil, insanlığın ve tüm dünyanın da vicdanını yaraladığını kaydeden Usta, "İran ve İsrail arasındaki gerilim bölgesel barışı tehdit ederken Filistin halkı her geçen gün daha da ağırlaşan bir işgal düzenine mahkum edilmektedir. İsrail'in Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve son olarak İran'a yönelik saldırıları artık bir devletin meşru müdafaa hakkından çok uzak bir haydut devleti pratiğiyle yürütülmektedir. İran'ın bu saldırılara karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanması doğal, hukuki ve meşrudur." değerlendirmesinde bulundu.

"Ancak asıl tehlike bölgemizde sınırları yeniden şekillendirmek isteyenlerin taşıdığı niyettedir." diyen Usta, böyle bir dönemde Türkiye'nin başında kararlı ve dirayetli bir lider olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunmasının çok önemli ve kıymetli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bölgede önemli bir rol oynadığını dile getiren Usta, "Özellikle savunma sanayimizde yaptığımız dönüşümler ve değişimlerle gücümüze güç katmaktayız." diye konuştu.

Ak Parti Grup Başkanvekili Usta, milli muharip uçak KAAN'ın gökyüzüyle buluştuğunu, dost ve düşman herkese Türkiye'nin iradesini gösterdiğini belirterek, bugün sahada etkinliği kanıtlanmış yerli ve milli savunma ürünleriyle adeta bir teknoloji devriminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin gökyüzünde ve menzilin ötesinde artık caydırıcı bir güç olduğunu vurgulayan Usta, "Bugün konuştuğumuz her bir füze sistemi geçmişte 'yapamazsınız' diyenlere verilmiş bir cevaptır. Biz sadece savunmuyor, gerektiğinde en hassas hedefleri etkisiz hale getirebilecek kabiliyete de sahip olduğumuzu gösteriyoruz." dedi.

Usta, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ana muhalefete şunu söylemek lazım, 30'u aşkın etkin pişmanlıktan yararlanarak, seçilmiş İBB Başkanı'nın yaptığı işleri anlatanların olduğunu hatırlatmak isterim. Bunların hepsi yargı sürecinde, mahkemede, zamanı geldiğinde zaten tek tek kimin ne yaptığı değerlendirilecek ve cezası neyse de alacaktır. Ancak insan bir kere bile olsun şu şüpheden bahsetmez mi? 'Varsa bir suçu ve cezası gereken yapılsın.' demeyenlerin kalkıp bu ülkede akıllanmaktan ve uslanmaktan bahsetmesini anlamlandıramıyorum. Kendileri haftada bir Silivri'ye gidip ne yapacaklarının talimatlarını hala bir kişiden alıyorlar. CHP'yi bu noktaya getiren bu anlayışı da kınıyoruz. İki yıl önce yere göğe sığdıramadıkları, ortak aday olarak gösterdikleri eski Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da söylenenlerle ilgili cesurca çıkıp savunamadıkları için lütfen kendi siyasetlerine, kendi anlayışlarına bu ülkeyi feda etmesinler. Bu ülkenin hakimleri de savcıları da görevlerini yapacaklardır. Siz her ne kadar engellemeye çalışsanız da bağımsız yargı işini yapacaktır ve sonucu hep birlikte göreceğiz diyorum."

Ak Parti Grup Başkanvekili Usta, CHP Grup Başkanvekili Günaydın, MHP Grup Başkanvekili Kılıç, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Kaya ve DEM Parti Antalya Milletvekili Oluç 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde TBMM Başkanvekili olarak seçilmesinin ardından ilk kez Genel Kurul'a başkanlık eden TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ı kutladı.

Milletvekilleri, vefat eden eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen için başsağlığı diledi.