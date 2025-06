AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, " İsrail'in yapmış olduğu bu saldırılar sadece bölgenin değil, dünyanın ve insanlığın da telafisi mümkün olmayan birtakım saldırılarla ve sonuçlarla karşı karşıya kalmasını doğurmaktadır. İsrail'in bu anlamda yapmış olduğu soykırımın karşısında uluslararası tüm mekanizmaların da devreye girmesi gerekmektedir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Saadet Partisince İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve ablukasına karşı İstanbul Üsküdar'da 15 Haziran'da düzenlenen "Özgür Gazze Mitingi"ne birçok siyasi partinin katıldığını belirterek, "Bu miting, Türk kamuoyunun siyasi parti ayrımı göstermeksizin Gazze hassasiyetini ortaya koymuştur." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya değinerek, İsrail'in saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti. Türkiye'nin, bu çatışmaya, kendi ulusal menfaat penceresinden bakmak zorunda olduğunu kaydeden Kavuncu, "Zira yanı başımızda gerçekleşen bu büyük çatışma, ileride büyük bir savaşa evrilme ihtimali olan bu çok riskli ortam, Türkiye açısından da çok büyük riskler, ekonomik risk taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Kavuncu, Türkiye'nin enerjide bağımlı olan bir ülke olduğunu söyleyerek, "Bugün fiyatı 75 dolarlara vurmuş olan petrolün varil fiyatının 100 doları aşma riski taşıdığı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Bunun Türkiye'ye nasıl bir maliyet getireceği, Türkiye'yi nasıl bir sıkıntı içerisine sokacağı aşikar." sözlerini sarf etti.

" İsrail'in saldırganlığı, bölgesel çatışma ve küresel istikrarsızlığın kaynağıdır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bölgenin ve dünyanın yeni bir İsrail saldırganlığıyla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, bugün karşı karşıya kalınan durumun sadece iki ülke arasındaki bir savaş olmadığını belirtti. Akçay, "İsrail'in saldırganlığı, bölgesel çatışma ve küresel istikrarsızlığın kaynağıdır. İsrail'in sözde 'yükselen aslan' adını verdiği, gerçekte düpedüz bir terör operasyonu olan son saldırısı, İsrail'in vandal ve kanlı yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir." şeklinde konuştu.

"Dur" denilmediği takdirde İsrail'in daha da azgınlaşacağını ve bölgeyi tam anlamıyla bir kan gölüne çevirme potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu terör devletine karşı askeri, ekonomik ve stratejik önlemlerin alınmasının vakti çoktan gelmiştir. Bebekleri öldüren, yardım gemilerini hedef alan bu barbarlık, tarihin çöplüğüne süpürülmelidir. İsrail'in son saldırılarının altındaki Türkiye'ye yönelik sinsi mesajını da doğru okumak gerekmektedir. Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı projelerinden rahatsızlığını her fırsatta açığa vuran İsrail'in, bu güç gösterisi karşısında Türkiye olarak birliğimizi ve dirliğimizi tüm gücümüzle koruyup güçlendireceğiz."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya değinerek, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri bölgede bir katliam gerçekleştirdiğini belirtti.

Temelli, önce sivillerin hayatını kaybettiği bu çatışmanın bir an önce sonlanması gerektiğini dile getirerek, "Bu savaşın sonlanmasının yegane yolu, bölgenin barışa ve huzura kavuşmasından geçiyor." ifadesini kullandı.

Bölgeyi demokratikleştirmenin yolunun topyekun bir demokrasi mücadelesinden geçtiğini ve burada da Türkiye'ye önemli roller düştüğünü söyleyen Temelli, "Tabii ki diplomasi faaliyetlerini sürdürelim, bir an önce ateşkesi sağlamak ve savaşı durdurmak için her türlü kanalı zorlayalım ama her şeyden önce, bugün Türkiye'nin gündeminde olan barış sürecini ilerletmek için de adımlar atalım." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmayla özellikle sivillerin katledildiğini ifade etti.

Ekonomi politikalarını eleştiren Emir, "Gerçek işsizlik şu anda 13 milyonu geçti ama baktığınız zaman iktidar bu sorunu görmezden geliyor." sözlerini sarf etti.

Emir, TÜİK verilerine göre son 5 aylık enflasyon oranının çok yüksek olduğunu ancak asgari ücretin hedef enflasyona göre verildiğini de söyledi.

"Türkiye'yi karada, denizde, havada daha güçlü bir noktaya getirecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya değinerek, İsrail'in saldırılarını şiddetle kınadı ve saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

İsrail'in bu tutumunun, bölgeye istikrar getirme çabalarını sabote ettiğine dikkati çeken Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün diplomatik yolları kullanarak bu konuda çözüm bulunması konusunda çok yoğun bir mesai içerisinde olduğunu belirtti.

Gül, küresel barışın tesisi ve daha adil bir dünyanın sağlanması için Türkiye'nin öncü rolünü üstlenmeye devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünyanın ihtiyacı barıştır, uzlaşmadır, diyalogdur ve istikrardır. İsrail'in yapmış olduğu bu saldırılar sadece bölgenin değil, dünyanın ve insanlığın da telafisi mümkün olmayan birtakım saldırılarla ve sonuçlarla karşı karşıya kalmasını doğurmaktadır. İsrail'in bu anlamda yapmış olduğu soykırımın karşısında uluslararası tüm mekanizmaların da devreye girmesi gerekmektedir. Gazze bizim temel gündemimiz. Gazze'de yapılan insanlık dışı saldırılar ve soykırım fiillerinin sona ermesi için de uluslararası toplum maalesef şimdiye kadar bir-iki çok olumlu çabanın dışında netice alıcı, caydırıcı bir mekanizma kuramamıştır."

Türkiye'nin bugün kendi savaş uçağını ihraç edebilecek bir noktaya geldiğine dikkati çeken Gül, "Çelik Kubbe Projesi ve devam eden diğer projelerle vatandaşlarımızın bu anlamda hem istikrarını hem güvenliğini sağlayacak çalışmaları yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi karada, denizde, havada daha güçlü bir noktaya getirecek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan Genel Kurulda partilerin grup başkanvekilleri, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ü tebrik etti ve görevinde başarılar diledi.